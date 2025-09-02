Alcalde de distrito en Junín es vacado por presunto nepotismo: lo acusan de contratar a la esposa de su sobrino

El Concejo Municipal de El Tambo aprobó la vacancia de Julio César Llallico Colca por presunto nepotismo, con ocho votos a favor y cuatro en contra. Foto: Diario Correo

Julio César Llallico Colca fue vacado del cargo de alcalde distrital de El Tambo, en Junín. La decisión fue adoptada por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria, con ocho votos a favor y cuatro en contra, debido a presuntas irregularidades vinculadas al nepotismo.

El pedido de vacancia se sustenta en la contratación de la esposa de un familiar cercano del burgomaestre, lo que habría generado un conflicto de intereses en la gestión edil. La medida llega más de un mes después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) remitiera la solicitud al Concejo del distrito.

Mientras tanto, Llallico Colca adelantó que apelará la decisión ante el JNE y continuará ejerciendo sus funciones como alcalde. La situación ha generado debate en la localidad y distintas reacciones entre autoridades, regidores y pobladores, quienes esperan que se aclare la legalidad del proceso.

Concejo de El Tambo destituye a Llallico Colca por presunto nepotismo

Según el pedido presentado por el regidor Iván Medina Esquivel, el alcalde habría influido en la contratación de Luz Esthefani Ramos Flores, esposa de su sobrino, como ingeniera en la Subgerencia de Obras – Oficina de Estudios y Proyectos. El contrato fue renovado cinco veces entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

El expediente indica que Eslider Guidotti Llallico tiene vínculos familiares con el alcalde a través de un parentesco que involucra a Marilú Llallico Canchapoma y Urbano Llallico, lo que habría sido utilizado para argumentar el nepotismo. Los regidores presentaron fichas de Reniec y otros documentos para certificar el presunto vínculo.

El alcalde de El Tambo anunció que apelará la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones mientras continúa en funciones. Foto: Andina

Los ocho regidores que votaron a favor de la vacancia fueron Iván Jhoel Medina Esquivel, Anaisa Sofía Ventura Paitán, Alejandra Nicole Espejo Mendoza, Belmir Emilio Flores Poma, Marco Antonio Coz Herquinio, Daniel Guillermo Campos Acosta, Percy Gerardo Núñez Siguel y José Luis García Terrazos. En contra votaron Jenny Marisol Andrés Livia, Gregoria Estela Auris Rojas y Luis Ricardo López Bastidas, además del propio alcalde Llallico Colca.

Alcalde de El Tambo rechaza acusaciones de nepotismo

La abogada Lucy López Jurado defendió que el vínculo familiar cuestionado no configura nepotismo, ya que Eslider Alexander Guidotti Llallico se encuentra en el octavo grado de consanguinidad. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, esta relación no constituye causal de vacancia.

Asimismo, López Jurado argumentó que Luz Esthefani Ramos Flores no mantiene afinidad directa con la autoridad, por lo que su contratación no vulnera la normativa municipal. Aun así, el contrato de la profesional fue renovado con adendas a pesar de algunas observaciones internas.

El alcalde sostuvo que su intervención se limitó a atestiguar el matrimonio de la pareja, acto que no debería considerarse como falta. “Si cada alcalde tuviera que ser vacado por asistir a un matrimonio, todos serían vacados”, afirmó durante la sesión.

Llallico Colca niega haber incurrido en nepotismo y asegura que la contratación cuestionada no vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades Foto: Infoandes

Alcalde de El Tambo anuncia apelación ante el JNE

Tras la votación, Llallico Colca lamentó que no le permitieran presentar un memorando con elementos de descargo. Aseguró que demostrará en los fueros correspondientes que su conducta fue transparente y respetuosa de la ley, y anunció que apelará la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones.

La medida provocó la movilización de simpatizantes del alcalde, quienes protestaron contra los regidores de oposición. Durante el mitin improvisado, Llallico calificó el proceso como una “patraña” y destacó que la seguridad policial fue necesaria para resguardar a los concejales que apoyaron la vacancia.

Finalmente, la resolución del Concejo municipal será remitida al JNE, que tendrá la última palabra sobre la permanencia de Julio César Llallico Colca en el cargo de alcalde de El Tambo. Mientras tanto, la polémica sobre nepotismo y transparencia en la gestión edil continúa generando debate en la provincia de Junín. Cabe precisar que el burgomaestre continuará en el cargo hasta que el JNE emita su decisión final.