Beca 18-2026: se confirma fecha de inicio de postulación para estudiar gratis una carrera profesional

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que la postulación a la Beca 18-2026 comenzará la próxima semana de manera virtual y gratuita, abriendo la oportunidad para que 20.000 jóvenes peruanos accedan a una carrera profesional gratuita en universidades e institutos de educación superior del país.

Antes de esa fecha, este viernes 5 de setiembre se publicarán las bases oficiales y el expediente técnico del concurso, en los que se detallan las condiciones y requisitos para participar en las 10 modalidades disponibles.

El concurso se desarrollará en dos etapas. La primera será la preselección, entre setiembre y diciembre de 2025. Durante este periodo, los interesados podrán postular en línea entre setiembre y octubre, en un proceso que durará 28 días. Los postulantes declarados aptos rendirán en noviembre el Examen Nacional de Preselección (ENP), y en diciembre se publicará la lista de los preseleccionados.

La segunda etapa, la de selección, se llevará a cabo a partir de 2026. En esta fase, los jóvenes que superen el ENP deberán cumplir con los demás requisitos establecidos para finalmente acceder a los beneficios de la beca.

La Beca 18 es integral: cubre matrícula, pensiones, materiales de estudio, laptop, movilidad local, alojamiento y alimentación. Además, financia el examen de admisión, la obtención del título y otros gastos relacionados, garantizando que los beneficiarios puedan dedicarse exclusivamente a sus estudios.

Requisitos para postular y modalidades de acceso

Los postulantes a la Beca 18-2026 deberán cumplir condiciones específicas que buscan priorizar a quienes más necesitan el apoyo del Estado. Entre los requisitos principales se encuentran:

Contar con nacionalidad peruana y acreditarla con el DNI.

Tener menos de 22 años al publicarse las bases.

Haber egresado o estar cursando el último grado de secundaria en la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial , reconocida por el Ministerio de Educación.

Pertenecer al tercio superior en los dos últimos años concluidos de la secundaria.

Estar clasificado en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en situación de pobreza o pobreza extrema.

Quienes acrediten discapacidad reconocida podrán postular sin límite de edad.

Las modalidades especiales consideran situaciones específicas. Por ejemplo: en “Protección”, se debe acreditar la condición de desprotección familiar con documentos del Ministerio de la Mujer o el Poder Judicial; en “Fuerzas Armadas”, presentar la constancia del Servicio Militar Voluntario; y en “Repared”, estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred).

Existen también impedimentos para postular, como haber cursado estudios superiores antes del 31 de diciembre de 2024, haber recibido previamente otra beca estatal de pregrado o falsear información socioeconómica o académica.

Dónde informarse y cómo prepararse

Los interesados en la Beca 18-2026 ya pueden descargar materiales de preparación como “Las Fijas” y el libro Prepárate en la web oficial del Pronabec: www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Asimismo, el Pronabec ofrece atención en su línea gratuita 0800 000 18, en la central telefónica (01) 612 8230 y en su canal de WhatsApp institucional 914 121 106.