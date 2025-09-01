Perú

Beca 18-2026: se confirma fecha de inicio de postulación para estudiar gratis una carrera profesional

El Pronabec anunció el inicio oficial de la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, que permitirá a 20.000 jóvenes peruanos estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que la postulación a la Beca 18-2026 comenzará la próxima semana de manera virtual y gratuita, abriendo la oportunidad para que 20.000 jóvenes peruanos accedan a una carrera profesional gratuita en universidades e institutos de educación superior del país.

Antes de esa fecha, este viernes 5 de setiembre se publicarán las bases oficiales y el expediente técnico del concurso, en los que se detallan las condiciones y requisitos para participar en las 10 modalidades disponibles.

El concurso se desarrollará en dos etapas. La primera será la preselección, entre setiembre y diciembre de 2025. Durante este periodo, los interesados podrán postular en línea entre setiembre y octubre, en un proceso que durará 28 días. Los postulantes declarados aptos rendirán en noviembre el Examen Nacional de Preselección (ENP), y en diciembre se publicará la lista de los preseleccionados.

La segunda etapa, la de selección, se llevará a cabo a partir de 2026. En esta fase, los jóvenes que superen el ENP deberán cumplir con los demás requisitos establecidos para finalmente acceder a los beneficios de la beca.

La Beca 18 es integral: cubre matrícula, pensiones, materiales de estudio, laptop, movilidad local, alojamiento y alimentación. Además, financia el examen de admisión, la obtención del título y otros gastos relacionados, garantizando que los beneficiarios puedan dedicarse exclusivamente a sus estudios.

Requisitos para postular y modalidades de acceso

Los postulantes a la Beca 18-2026 deberán cumplir condiciones específicas que buscan priorizar a quienes más necesitan el apoyo del Estado. Entre los requisitos principales se encuentran:

  • Contar con nacionalidad peruana y acreditarla con el DNI.
  • Tener menos de 22 años al publicarse las bases.
  • Haber egresado o estar cursando el último grado de secundaria en la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial, reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Pertenecer al tercio superior en los dos últimos años concluidos de la secundaria.
  • Estar clasificado en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en situación de pobreza o pobreza extrema.

Quienes acrediten discapacidad reconocida podrán postular sin límite de edad.

Las modalidades especiales consideran situaciones específicas. Por ejemplo: en “Protección”, se debe acreditar la condición de desprotección familiar con documentos del Ministerio de la Mujer o el Poder Judicial; en “Fuerzas Armadas”, presentar la constancia del Servicio Militar Voluntario; y en “Repared”, estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred).

Existen también impedimentos para postular, como haber cursado estudios superiores antes del 31 de diciembre de 2024, haber recibido previamente otra beca estatal de pregrado o falsear información socioeconómica o académica.

Dónde informarse y cómo prepararse

Los interesados en la Beca 18-2026 ya pueden descargar materiales de preparación como “Las Fijas” y el libro Prepárate en la web oficial del Pronabec: www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Asimismo, el Pronabec ofrece atención en su línea gratuita 0800 000 18, en la central telefónica (01) 612 8230 y en su canal de WhatsApp institucional 914 121 106.

Temas Relacionados

Beca 18PronabecMineduperu-noticias

Últimas Noticias

Jefe del INPE es denunciado por fraude de más de 80 mil soles: denunciante entregó chats y fotos al Ministerio Público

Iván Paredes es investigado por presunta estafa tras recibir dinero a cambio de asesoría legal que no brindó. La denunciante presentó audios, chats y fotos como prueba, y el caso fue derivado a la fiscalía especializada

Jefe del INPE es denunciado

Carlos Zambrano pidió no mirar la tabla de Eliminatorias para lograr el triunfo en Perú vs Uruguay: “Es nuestra salvación”

El defensa de Alianza Lima sabe muy bien que ante los ‘charrúas’ será todo o nada para la selección peruana, que sueña con el milagro en la última fecha doble de Clasificatorias Sudamericanas

Carlos Zambrano pidió no mirar

Choferes de la Línea 36 suspenden servicio tras sufrir dos ataques extorsivos en horas: “Nuestra integridad nadie nos la va a devolver”

Los transportistas de la ruta que conecta San Martín de Porres con Chorrillos señalaron que la suspensión del lunes podría ampliarse en los próximos días mientras no existan medidas que los protejan de las mafias

Choferes de la Línea 36

Greissy Ortega estalla contra Milena Zárate tras su paso por “El valor de la verdad” y la llama “mitómana”, “payasa” y “la sin pecados” en redes sociales

La tensión entre Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a desatarse tras la aparición televisiva de la cantante. Greissy la calificó de “mitómana” y “payasa” en Instagram, encendiendo una nueva etapa en la interminable disputa familiar

Greissy Ortega estalla contra Milena

Gobierno evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón tras nuevo triunfo en el Mundial de desayunos, ¿pero la fecha ya existe?

El anuncio fue cuestionado al recordarse que suele promoverse el consumo del desayuno peruano cada tercer sábado de junio

Gobierno evalúa decretar el Día
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre moda urbana y accesorios

Entre moda urbana y accesorios de lujo, así fueron los looks de Messi y De Paul en su llegada a Argentina

El juez que prohibió publicar audios de Karina Milei tiene 9 denuncias en contra: cinco son por acoso sexual

El dólar oficial saltó a $1.385 y quedó en su nivel más alto desde la salida del cepo

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

“Si llegás a hacer la denuncia, te rompo la cabeza”: condenan a un hombre por amenazas contra su ex pareja

INFOBAE AMÉRICA
Nicaragua provoca a Ucrania al

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

TELESHOW
Juana Repetto habló de sus

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores