Los creadores de “El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball” revelan los secretos detrás del regreso de la popular serie a Infobae Perú

La icónica serie animada regresa el 6 de octubre a Cartoon Network y HBO Max Latam, estrenando identidad, equipo creativo renovado y las voces de sus propios creadores en una etapa que promete risas y nostalgia (Entrevista: Manoel Obando / Edición: Carlos Díaz)

La serie animada que conquistó a públicos de todas las edades regresa bajo un nombre distinto y con un aire renovado. Y es que “El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball”se estrenará en las señales internacionales de Cartoon Network y en HBO Max Latam el próximo mes de octubre.

Precisamente por esa razón que Ben Bocquelet (creador y productor ejecutivo) Matt Layzel y Erik Fountain (productores ejecutivos) conversaron de manera exclusiva con Infobae Perú para contar más de un detalle sobre el esperado regreso de la popular serie.

Ben Bocquelet: “Fue un placer volver después de siete años”

El creador de Gumball asegura que las ideas nacen de lo cotidiano, desde recuerdos de infancia hasta situaciones absurdas que se transforman en aventuras llenas de humor. (Infobae Perú / CN)

El creador de la serie, Ben Bocquelet, reconoció entre bromas que la decisión de regresar estuvo motivada por razones prácticas y creativas. “Bueno, pagar cuentas para empezar”, dijo entre risas. Más adelante explicó que el plan original incluía una película, pero la inestabilidad en la industria del streaming retrasó ese proyecto.

“Todavía debía existir una producción derivada estuvimos felices de subirnos a esa balsa y remar con ella. Ha sido un placer volver a esto y volver a crear después de unos siete años”, expresó.

Al ser consultado sobre el origen de los nuevos episodios, Bocquelet destacó que muchas ideas nacen de experiencias personales o de anécdotas de la infancia. “Internet es una gran fuente de información y de inspiración. A veces empezamos con algo personal, algo que nos pasó de niños, que fue gracioso o traumático. O arrancamos con una premisa absurda, como Banana Joe poniéndose pantalones en la escuela, y de allí todo escala hasta un punto ridículo. Esa es nuestra receta”, relató.

Sobre la presión de continuar una franquicia multipremiada, Bocquelet no ocultó la dificultad. “Sí, da miedo. Pero si eres lo bastante tonto, no te importa. Intentamos hacernos reír entre nosotros en oficinas pequeñas, lejos del público. No nos asusta porque no pueden alcanzarnos por internet. Eso nos da libertad”, comentó.

Matt Layzell: “Queríamos darle una nueva identidad”

El productor resalta que el humor seguirá explorando la cultura actual y personajes secundarios que los fans adoran, lo que dará frescura a esta nueva temporada. (Infobae Perú / CN)

El productor ejecutivo y director Matt Layzell explicó que el cambio de nombre responde a la necesidad de marcar una transición. “Queríamos que fuera claramente una continuación del show y de sus temporadas anteriores, pero al tener un nuevo hogar en diferentes plataformas, necesitaba una identidad distinta. También queríamos decirle al mundo que esto sigue siendo Gumball, pero con un equipo renovado y con artistas nuevos para mantenerlo fresco”, señaló.

Layzell subrayó que la comedia seguirá siendo uno de los sellos de la producción, aunque adaptada a un enfoque contemporáneo. “Siempre tomamos cosas que nos hacen reíro situaciones del mundo que queremos comentar. Esta temporada mezcla historias y chistes. Me ha divertido mucho volver a personajes secundarios que me parecían graciosos antes y darles más protagonismo. Son de mis episodios favoritos”, adelantó.

En cuanto a la música, destacó el aporte del compositor Zab Clark. “Con Gumball solemos referenciar películas o memes. Zab captó esas referencias y las elevó. La música es el 50% de un show animado. Los chistes y las emociones dependen mucho de una buena partitura, y Zab lo hizo genial esta temporada”, aseguró.

Erik Fountain: “Elmore nunca se agota como fuente de historias”

Fountain asegura que conectar con la nueva generación exige reflejar su mundo: “Usamos referencias de hoy, desde la cultura pop hasta los memes con los que los chicos se identifican” (Infobae Perú / CN)

El productor ejecutivo y director Erik Fountain explicó que las tramas surgen de la mezcla entre la experiencia personal y la creatividad de los artistas invitados. “Tomamos lo que nos gusta como fans o de nuestras experiencias de vida. Hacemos algo con lo que la audiencia pueda identificarse, o buscamos un artista que nos guste y construimos una secuencia en torno a su estilo. No hay escasez de posibilidades para crear algo fresco”, afirmó.

Respecto a los retos técnicos, Fountain confesó que lo aparentemente sencillo fue lo más complicado. “Lo sorprendente es que lo más difícil para nosotros, siendo principalmente animadores, fue lo más simple: filmar personajes como Sussie, que son cabezas en live action hablando. Eso se volvió lo más difícil de integrar. Explosiones en 3D, todo bien. Pero una cara humana al revés, muy difícil. Básicamente no estamos acostumbrados a estar limitados por la realidad”, dijo entre risas.

En relación a cómo conectar con las nuevas generaciones, señaló que la clave está en mantener la esencia de los protagonistas. “La ventaja es que la serie está centrada en niños. Darwin y Gumball siguen siendo niños, y el truco es que lo sigan pareciendo. Lo logramos haciendo que el mundo de Elmore se sienta actual. Referenciamos la cultura de hoy, especialmente los memes, que es lo que más identifica a los chicos ahora. Así pueden verse reflejados porque sienten que siguen siendo como ellos”, indicó.

Mensaje para los fans peruanos y estreno confirmado

Fans peruanos podrán disfrutar del regreso de Gumball este 2025, en una entrega que combina nostalgia y novedad bajo el sello de Hanna-Barbera Studios Europe. (CN)

Por último, el creador de la serie envió unas palabras a la audiencia local. “Mándales mi cariño. Gracias por vernos incluso después de todos estos años. Solo quiero decirles que creo que todo va a estar bien. El futuro es brillante. Todo estará bien”, afirmó Ben Bocquelet.

El anuncio oficial señala que “El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball” se estrenará el martes 6 de octubre en los canales internacionales de Cartoon Network y en la plataforma HBO Max Latam.

Con este lanzamiento, la serie que ha marcado a varias generaciones inicia una nueva etapa bajo un título renovado, con un equipo creativo reforzado y con la promesa de mantener la esencia que la convirtió en un fenómeno global.