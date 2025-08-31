Perú

Cáscaras de plátano y vinagre blanco: cómo preparar un fertilizante para plantas con estos dos ingredientes

La recomendación es aplicar este fertilizante una vez por semana en plantas que requieren un mayor aporte de nutrientes

Sandra Campó

Por Sandra Campó

El potasio de las cáscaras
El potasio de las cáscaras de plátano fortalece los tallos y flores de las plantas (iStock)

Tener plantas en casa no solo aporta un toque de belleza y frescura al hogar, también genera beneficios comprobados para la salud física y mental. Según el Ministerio de Salud (Minsa), mantener áreas verdes en los espacios donde se vive ayuda a reducir el estrés y mejorar la calidad del aire, lo que contribuye a prevenir enfermedades respiratorias y a promover un ambiente más saludable. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca que interactuar con plantas puede disminuir la presión arterial, reducir los niveles de ansiedad y fortalecer el bienestar emocional, especialmente en personas que pasan mucho tiempo en espacios cerrados.

Además de todos estos beneficios, las plantas requieren cuidados básicos para crecer sanas y fuertes. Uno de los aspectos fundamentales es proporcionarles nutrientes, ya que el sustrato se va empobreciendo con el tiempo y las raíces necesitan un aporte extra para mantenerse activas. En el mercado existen múltiples fertilizantes químicos que cumplen esta función, pero no siempre resultan económicos ni sostenibles. Afortunadamente, es posible elaborar en casa un fertilizante natural y efectivo utilizando ingredientes simples que solemos tener a mano. Uno de los métodos más prácticos y ecológicos consiste en preparar un abono líquido con cáscaras de plátano y vinagre.

Cómo preparar un fertilizante casero con cáscaras de plátano y vinagre blanco

Este fertilizante casero aprovecha residuos
Este fertilizante casero aprovecha residuos orgánicos que normalmente se desechan, lo que lo convierte en una práctica respetuosa con el medio ambiente (Freepik)

Este fertilizante casero es muy sencillo de preparar y no requiere de técnicas complicadas. Lo único que necesitas son cáscaras de plátano, un poco de vinagre y un recipiente con tapa. El procedimiento se puede resumir en los siguientes pasos:

  • Paso 1: recolecta las cáscaras de plátano que normalmente desecharías y colócalas en un frasco o botella limpia.
  • Paso 2: cubre por completo las cáscaras con vinagre blanco o de manzana. Ambos funcionan, aunque el vinagre de manzana suele tener un aroma más suave.
  • Paso 3: tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante al menos 48 horas. En este tiempo, el vinagre ayuda a descomponer las cáscaras y a liberar sus nutrientes.
  • Paso 4: antes de usar, diluye el líquido resultante en una proporción de una parte de fertilizante por tres partes de agua. Este paso es muy importante porque evita que la acidez del vinagre afecte las raíces.
  • Paso 5: aplica la mezcla directamente sobre la tierra de tus plantas, procurando no mojar demasiado las hojas.

¿Por qué las cáscaras de plátano y el vinagre blanco sirven como fertilizante?

El vinagre blanco disminuye ligeramente
El vinagre blanco disminuye ligeramente el pH del suelo, lo que beneficia a plantas que prosperan en ambientes más ácidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de este fertilizante se explica por la combinación de las propiedades de ambos ingredientes:

  • Cáscaras de plátano: son una fuente rica en potasio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El potasio fortalece los tallos y flores, el fósforo estimula el crecimiento de las raíces y la floración, mientras que el magnesio contribuye a la producción de clorofila, vital para la fotosíntesis.
  • Vinagre: actúa como un catalizador que acelera la liberación de nutrientes de las cáscaras. Además, disminuye ligeramente el pH del suelo, lo que beneficia a plantas que prosperan en ambientes más ácidos, como las hortensias, las azaleas o los helechos.
  • Sostenibilidad: este método aprovecha residuos orgánicos que normalmente se desechan, lo que lo convierte en una práctica respetuosa con el medio ambiente y en una opción económica frente a los fertilizantes químicos comerciales.

¿Cada cuánto debe aplicarse este fertilizante casero?

Aunque se trata de una preparación natural, es importante no abusar de ella. La recomendación es aplicar este fertilizante una vez por semana en plantas que requieren un mayor aporte de nutrientes. Para especies de interior o de crecimiento más lento, basta con aplicarlo cada dos semanas.

La clave está en observar las señales que da la planta: si las hojas adquieren un color verde intenso y el crecimiento es estable, la frecuencia es la adecuada. Si en cambio se perciben hojas amarillentas o un aspecto decaído, puede ser necesario ajustar la periodicidad o complementar con otro tipo de fertilizante.

Conviene recordar que, aunque este preparado es muy útil, no reemplaza del todo la fertilización integral. Algunas plantas requieren microelementos específicos que no están presentes en la cáscara de plátano, por lo que alternar este fertilizante con otros métodos naturales o comerciales es una buena estrategia.

