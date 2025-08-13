La planta que ayuda a purificar el aire de humedad y prevenir el moho en las paredes

Esta planta podría ayudar a prevenir el moho de manera natural. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La palma de bambú, también conocida como Chamaedorea seifrizii, es una de las plantas más recomendadas para mejorar la calidad del aire en interiores y controlar la humedad, ayudando de forma natural a prevenir la formación de moho en las paredes.

Originaria de regiones tropicales de América Central, esta planta se ha vuelto muy popular en hogares y oficinas gracias a su resistencia, facilidad de cuidado y beneficios ambientales.

No solo es una opción estética que aporta un toque de frescura y elegancia a los espacios, sino que también actúa como un purificador de aire natural, al eliminar toxinas y equilibrar la humedad relativa, dos factores directamente relacionados con la aparición de moho.

Con esta planta podrías sustituir humidificadores eléctricos. Foto: (iStock)

El moho crece en ambientes húmedos, mal ventilados o con exceso de condensación. En casas con poca circulación de aire o en zonas donde hay cambios bruscos de temperatura, como baños, cocinas o sótanos, es común que las paredes desarrollen manchas oscuras o verdes, producto de colonias de hongos que pueden dañar la pintura, los materiales y afectar la salud de los habitantes.

La palma de bambú ayuda en este sentido al absorber parte de la humedad del aire a través de sus hojas y raíces. Este proceso natural, conocido como transpiración vegetal, regula la humedad ambiental y contribuye a reducir las condiciones propicias para el desarrollo de hongos.

Además, la palma de bambú es reconocida por estudios de la NASA como una de las plantas de interior más eficaces para filtrar contaminantes del aire, como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno, presentes comúnmente en muebles, pinturas, productos de limpieza y materiales de construcción.

Estos compuestos pueden irritar las vías respiratorias, provocar alergias e incluso contribuir a la proliferación de microorganismos como el moho. Al actuar como filtro natural, esta planta no solo mejora el ambiente, sino que también favorece una sensación de frescura y bienestar en el hogar.

Esta planta ofrece un toque de elegancia a las habitaciones. Foto: (iStock)

En cuanto a sus cuidados, la palma de bambú es una planta de bajo mantenimiento. Se adapta bien a la luz indirecta o semi sombra, por lo que puede colocarse en interiores lejos de la luz solar directa, lo que la hace ideal para pasillos, salas, habitaciones o rincones húmedos.

Necesita un riego moderado: el suelo debe mantenerse ligeramente húmedo, pero sin encharcarse. El exceso de agua puede provocar pudrición de raíces, lo que afectaría su capacidad de absorción. También es recomendable colocarla en una maceta con buen drenaje y fertilizarla una vez al mes durante la primavera y el verano.

A diferencia de los deshumidificadores eléctricos, la palma de bambú no consume energía, no hace ruido y añade valor estético y ecológico a cualquier espacio. Es una alternativa amigable con el medio ambiente para quienes desean mantener su casa libre de agentes contaminantes y evitar la aparición de moho de manera natural.

En conjunto con una ventilación adecuada y buenos hábitos de limpieza, esta planta puede ser una gran aliada para mantener un ambiente más sano y seco en el hogar. Sin duda, tener una palma de bambú en casa es una inversión pequeña con grandes beneficios para la salud y el bienestar diario.