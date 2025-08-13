México

La planta que ayuda a purificar el aire de humedad y prevenir el moho en las paredes

Dile adiós a los efectos negativos de la humedad que podrían afectar tu salud

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta planta podría ayudar a
Esta planta podría ayudar a prevenir el moho de manera natural. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La palma de bambú, también conocida como Chamaedorea seifrizii, es una de las plantas más recomendadas para mejorar la calidad del aire en interiores y controlar la humedad, ayudando de forma natural a prevenir la formación de moho en las paredes.

Originaria de regiones tropicales de América Central, esta planta se ha vuelto muy popular en hogares y oficinas gracias a su resistencia, facilidad de cuidado y beneficios ambientales.

No solo es una opción estética que aporta un toque de frescura y elegancia a los espacios, sino que también actúa como un purificador de aire natural, al eliminar toxinas y equilibrar la humedad relativa, dos factores directamente relacionados con la aparición de moho.

Con esta planta podrías sustituir
Con esta planta podrías sustituir humidificadores eléctricos. Foto: (iStock)

El moho crece en ambientes húmedos, mal ventilados o con exceso de condensación. En casas con poca circulación de aire o en zonas donde hay cambios bruscos de temperatura, como baños, cocinas o sótanos, es común que las paredes desarrollen manchas oscuras o verdes, producto de colonias de hongos que pueden dañar la pintura, los materiales y afectar la salud de los habitantes.

La palma de bambú ayuda en este sentido al absorber parte de la humedad del aire a través de sus hojas y raíces. Este proceso natural, conocido como transpiración vegetal, regula la humedad ambiental y contribuye a reducir las condiciones propicias para el desarrollo de hongos.

Además, la palma de bambú es reconocida por estudios de la NASA como una de las plantas de interior más eficaces para filtrar contaminantes del aire, como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno, presentes comúnmente en muebles, pinturas, productos de limpieza y materiales de construcción.

Estos compuestos pueden irritar las vías respiratorias, provocar alergias e incluso contribuir a la proliferación de microorganismos como el moho. Al actuar como filtro natural, esta planta no solo mejora el ambiente, sino que también favorece una sensación de frescura y bienestar en el hogar.

Esta planta ofrece un toque
Esta planta ofrece un toque de elegancia a las habitaciones. Foto: (iStock)

En cuanto a sus cuidados, la palma de bambú es una planta de bajo mantenimiento. Se adapta bien a la luz indirecta o semi sombra, por lo que puede colocarse en interiores lejos de la luz solar directa, lo que la hace ideal para pasillos, salas, habitaciones o rincones húmedos.

Necesita un riego moderado: el suelo debe mantenerse ligeramente húmedo, pero sin encharcarse. El exceso de agua puede provocar pudrición de raíces, lo que afectaría su capacidad de absorción. También es recomendable colocarla en una maceta con buen drenaje y fertilizarla una vez al mes durante la primavera y el verano.

A diferencia de los deshumidificadores eléctricos, la palma de bambú no consume energía, no hace ruido y añade valor estético y ecológico a cualquier espacio. Es una alternativa amigable con el medio ambiente para quienes desean mantener su casa libre de agentes contaminantes y evitar la aparición de moho de manera natural.

En conjunto con una ventilación adecuada y buenos hábitos de limpieza, esta planta puede ser una gran aliada para mantener un ambiente más sano y seco en el hogar. Sin duda, tener una palma de bambú en casa es una inversión pequeña con grandes beneficios para la salud y el bienestar diario.

Temas Relacionados

PlantasAmbienteMohoBienestarHogarmexico-noticias

Más Noticias

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Entre los entregados hay líderes, sicarios, operadores financieros y jefes de seguridad de diversos cárteles

Quién es quién: Los perfiles

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 13 de agosto

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Predicción del clima en México:

Beca Rita Cetina 2025: qué hacer hacer si no puedes acceder a tu cuenta Llave MX

Durante las últimas semanas, padres de familia reportaron problemas para acceder o crear su cuenta de Llave MX

Beca Rita Cetina 2025: qué

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Por esta razón cerrarán la

Esta es la pena que podría enfrentar Mirna Zavala Zúñiga, investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

La titular de Hacienda del estado dejará su cargo el próximo 15 de agosto de 2025

Esta es la pena que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es quién: Los perfiles

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”