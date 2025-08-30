Perú

Juan José Santiváñez podría ser allanado por caso Ícaro: “Puede ocurrir si existe un hecho imputado”

Fiscal Mirko Cano no descarta que en su momento se pida la intervención de los inmuebles del ministro de Justicia, aunque precisó que eso depende de las instancias supremas y no del Eficcop

Diego Casimiro Ore

Juan José Santiváñez podría ser allanado por el caso Ícaro. Video: Canal N

No se descarta solicitar un allanamiento a las propiedades del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación del caso Ícaro, que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otras personas, si se presenta evidencia de un presunto hecho delictivo. Así lo expresó el fiscal adjunto supremo Mirko Cano, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos

“Claro que puede ocurrir si es que existe un hecho imputado. Es hipotético. Definitivamente ahorita no. Lo que tenemos que trabajar es justamente con el caso, si lo vincularía al señor ministro, nosotros tenemos que dar cuenta sustentada a la Fiscalía de la Nación para que se aperture la investigación. Nosotros nos mantenemos con nuestra investigación de los no aforados”, declaró Cano en entrevista con Canal N.

El fiscal señaló que cualquier diligencia contra Santiváñez, como alto funcionario, requeriría una investigación preliminar formal iniciada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. “En su momento se autorizó el allanamiento a las oficinas de la presidenta. En su momento se pudo hacer”, recordó.

Cabe precisar que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) solicitó autorización para allanar la antigua oficina de Santiváñez en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Sin embargo, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, denegó la solicitud por considerar que dicho inmueble no se vinculaba con los no aforados, pero sí con el actual ministro de Justicia. En ese caso, la competencia para dictar cualquier medida recae en la Corte Suprema.

Juan José Santiváñez sería el "hombre clave" de la organización criminal en el Ministerio del Interior. Foto: composición Infobae

Critica la defensa de ministros a Nicanor Boluarte

El fiscal adjunto supremo Mirko Cano cuestionó la defensa del Ejecutivo a Nicanor Boluarte. Como se recuerda, luego del allanamiento, el Consejo de Ministros en pleno emitió un pronunciamiento en defensa del hermano de la presidenta Dina Boluarte.

“Si el señor Nicanor Boluarte no es parte del Gobierno, cómo se asume como una cuestión de Gobierno, como si fuera una monarquía, salir al frente todos los miembros del Ejecutivo respaldando al señor. La verdad de las cosas es inaudito en democracia”, cuestionó el fiscal.

El coordinador de las Fiscalías Especializadas aseveró que el Ministerio Público “trabaja constitucionalmente” y adelantó que “vamos a seguir cumpliendo nuestro rol que nos manda la Constitución: investigar sea quien sea”.

Fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero.

Por otro lado, el fiscal Mirko Cano respondió a las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte y su hermano, quienes señalaron que el Ministerio Público supuestamente fabrica casos, refiriéndose a las investigaciones como “muñecos”.

Cano rechazó estas afirmaciones, asegurando que la fiscalía actúa “dentro del marco constitucional” y que “persigue delitos, no personas”: “¿Cómo el Ministerio Público puede armar un muñeco e involucrar al Poder Judicial para que nos autorice con una resolución judicial? Es inaudito, no puede ser. El Ministerio Público y el Poder Judicial es técnico. Evalúa los actos de investigación y nos concede o no, porque en muchos nos ha dicho que no, pero en este caso ha dicho que sí hay elementos y los autorizamos”.

