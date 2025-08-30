Gisela Valcárcel suspende evento en Plaza Norte tras polémica con América TV: “No es el momento”

Gisela Valcárcel cancela su presentación en público con su marca de ropa. IG.

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar que no se presentará en el centro comercial Plaza Norte en independencia la tarde del sábado 30 de agosto, donde estaba programado un evento especial para promocionar su colección de ropa.

La conductora tenía previsto un encuentro con el público en el marco de la presentación oficial de su línea de prendas, sin embargo, decidió suspenderlo.

El anuncio se dio a través de un mensaje en redes sociales, en el que Valcárcel explicó que consideraba que no era el momento oportuno para realizar esta actividad.

La decisión llamó la atención debido a que la marca ya había difundido la dinámica del encuentro, donde los asistentes que realizaran compras por 290 soles accederían a un meet & greet con la figura televisiva.

Los motivos expuestos por Gisela Valcárcel

Durante un video dirigido a sus seguidores, Gisela Valcárcel se refirió al tema con un mensaje de cercanía, aunque transmitiendo también la incomodidad que le producía la situación.

“Miren, la colección completa sale hoy (...) pero, ¿saben? Paso por aquí para decirles algo. Con mucha pena he tenido que hacer una pausa y hoy no me podré encontrar como habíamos quedado en Plaza Lima Norte”, expresó.

La presentadora detalló que tomó la decisión porque no desea que nada distraiga el esfuerzo invertido en el lanzamiento de la colección. “Porque creo que el momento no es el oportuno y no quiero que nada distraiga el trabajo, la pasión y el tiempo que tantas personas se tomaron en hacer esto realidad”, señaló.

En ese mismo mensaje, la empresaria de TV agradeció la paciencia de sus seguidores y remarcó que buscará una mejor ocasión para el reencuentro.

“Hoy quiero hablarles de esta colección y lo haré en próximos videos, pero también quiero pedirles, me comprendan como siempre lo han hecho. Sé que hoy no debo estar allí. Sé que no quiero que nada opaque ese encuentro entre tú y yo que se dará pronto”, agregó.

Gisela Valcárcel cancela su presentación con su marca de ropa. IG

Valcárcel y su polémica con América TV

La cancelación del evento se produjo pocos días después de que Valcárcel denunciara en un ‘live’ de TikTok que no le permitieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión.

El episodio generó revuelo en medios y redes sociales, pues se trataba de la casa televisora con la que estuvo vinculada durante décadas y donde desarrolló gran parte de su carrera como conductora. Luego de ello el canal desmintió que sed le haya prohibido ingresar a las instalaciones y luego la popular ‘Señito’ aclaró que no le permitieron salir al aire para promocionar su negocio de ropa.

Si bien Gisela no mencionó directamente este episodio en relación con su decisión de suspender la presentación en Plaza Norte, varios usuarios en redes sociales interpretaron que el clima mediático no era el más favorable para su aparición pública. El altercado con el canal habría incrementado la atención de la prensa, lo que podría haber opacado el lanzamiento de su nueva colección.

En sus declaraciones, Valcárcel subrayó que su prioridad es que el esfuerzo de quienes trabajaron en la colección sea reconocido. “Hoy quiero hablarles de esta colección y lo haré en próximos videos, pero también quiero pedirles, me comprendan como siempre lo han hecho. Sé que hoy no debo estar allí. Sé que no quiero que nada opaque ese encuentro entre tú y yo que se dará pronto”, afirmó.

De esta forma, dejó en claro que la suspensión no se debe a un desinterés hacia sus seguidores, sino a la búsqueda de un momento más adecuado que permita poner en el centro a la propuesta de moda que viene desarrollando.

Gisela Valcárcel arremete contra América TV por enviar imágenes a Magaly TV: “Se me hace ver como una mentirosa” | Instagram

Expectativas del público

La noticia causó sorpresa entre los fanáticos de la llamada “Señito”, quienes esperaban poder participar en el evento. Desde hace varias semanas, la página oficial de su marca de ropa venía promoviendo el encuentro en Plaza Norte, con la dinámica del meet & greet que incluía beneficios exclusivos para quienes realizaran compras.

El entusiasmo generado por esta actividad se reflejaba en comentarios en redes sociales, donde varios seguidores expresaron sus intenciones de asistir para conocer a la conductora y compartir con ella un momento cercano. La cancelación, sin embargo, modificó las expectativas y dejó en suspenso la fecha en la que Valcárcel finalmente se reencontrará con su público.

El rol de las redes sociales

La conductora enfatizó que continuará presentando la colección a través de sus plataformas digitales. En sus palabras, los próximos videos que compartirá estarán dedicados exclusivamente a mostrar las prendas y los detalles de esta nueva propuesta, un espacio que ella considera clave para mantener la conexión con sus seguidores.

Su estrategia también refleja cómo las figuras públicas y empresarios del entretenimiento apuestan por el uso de redes sociales para lanzar y promocionar proyectos, especialmente en momentos en los que los eventos presenciales no resultan viables.

Gisela Valcárcel cancela su presentación con su marca de ropa. WinFitnesswear.