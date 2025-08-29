Perú

Lima registró el día más frío del año: Senamhi advierte continuidad de bajas temperaturas y alta humedad

La capital alcanzó valores mínimos históricos este 29 de agosto, con 14 °C, 15.9 °C en La Molina y 16.1 °C en Lima Centro. Proyectan que las condiciones frías continuarán en septiembre

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el viernes 29 de agosto de 2025 se convirtió en la jornada más fría del año en Lima y Callao. De acuerdo con los reportes oficiales, la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró una temperatura máxima de apenas 17.2 °C, la más baja en lo que va del 2025.

Las estaciones de monitoreo instaladas en distintas zonas de la capital confirmaron el descenso térmico: Lima Este (La Molina) alcanzó 15.9 °C, mientras que Lima Centro marcó 16.1 °C en su registro. En Surco, además, se acumuló 0.6 mm de llovizna hasta las 9:00 a. m., lo que contribuyó a aumentar la sensación de frío.

El Senamhi explicó que estas condiciones estuvieron asociadas a la combinación de vientos del sur más intensos y la presencia de un vórtice costero frente al litoral de Lima Sur y el norte de Ica, lo que generó un enfriamiento adicional en el ambiente.

Humedad extrema y sensación de frío

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Uno de los factores más notorios durante esta jornada fue la elevada humedad relativa, que en algunos distritos llegó al 100 %. En Carabayllo y otros puntos del norte de Lima se alcanzaron los valores más altos, mientras que en Lima Centro la humedad fluctuó entre 96 % y 98 %.

De acuerdo con los especialistas, la combinación de humedad extrema con temperaturas mínimas cercanas a los 16 °C genera una sensación térmica más baja, lo que intensifica la percepción de frío en la población.

El Senamhi recordó que Lima es una de las pocas capitales de Sudamérica ubicada en zona desértica y costera a la vez, por lo que las condiciones atmosféricas tienden a estar influenciadas tanto por fenómenos marinos como por sistemas de viento del sur.

La Calle 2 de Mayo,
La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

La ingeniera Bremilda Sutizal, especialista del Senamhi, informó que el inicio de septiembre mostrará una ligera recuperación térmica. Entre el lunes 1 y martes 2 de septiembre, se espera la aparición de brillo solar en varios distritos de Lima Metropolitana, lo que permitirá temperaturas más agradables durante algunas horas del día.

No obstante, entre el miércoles 3 y el sábado 6 de septiembre, se prevé un nuevo deterioro del clima debido a la presencia de un Anticiclón del Pacífico Sur más intenso, el cual reforzará los vientos y la nubosidad baja, ocasionando nuevamente condiciones frías en la capital.

El Senamhi advirtió que los valores diurnos oscilarán entre 16 °C y 20 °C, acompañados de altas concentraciones de humedad y persistencia de lloviznas en las madrugadas. Para el domingo 7 y lunes 8 se espera un repunte del brillo solar. Finalmente, la estación de la primavera comenzará oficialmente el 22 de septiembre en todo el país.

Impacto en la vida diaria y en la salud

Dos ciudadanas peruanas caminan por
Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calle del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

Estas condiciones meteorológicas tienen efectos directos en la salud pública. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recordó que los cambios bruscos de temperatura pueden incrementar los casos de infecciones respiratorias agudas, bronquitis y neumonía, especialmente en niños y adultos mayores.

Asimismo, las lloviznas persistentes afectan la visibilidad en las vías de la capital, lo que exige precaución a conductores y peatones. El incremento de humedad también ocasiona problemas en viviendas con poca ventilación, generando presencia de hongos en paredes y techos.

Por ello, las autoridades recomiendan reforzar techos, ventanas y estructuras ligeras que puedan verse comprometidas por ráfagas de viento, además de ventilar los ambientes y utilizar ropa adecuada para mitigar los efectos del frío y la humedad.

Recomendaciones del Senamhi e Indeci

Ante este escenario, las instituciones brindaron una serie de medidas preventivas:

  • Evitar la exposición prolongada al aire frío y cubrir cabeza, rostro y boca al salir de casa.
  • Usar ropa de abrigo en capas, incluyendo guantes y bufandas.
  • Consumir bebidas calientes y alimentos ricos en calorías para mejorar la resistencia al frío.
  • Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables.
  • Reportar a las autoridades postes, árboles o estructuras inestables debido a las ráfagas de viento.
  • Tomar precauciones en la conducción ante la reducción de visibilidad causada por neblina y llovizna.

Temas Relacionados

SenamhiBajas temperaturasEl día más fríoLima Metropolitanaperu-noticias

Últimas Noticias

Santa Rosa de Lima: guía de eventos gratuitos para aprovechar el feriado

Desfiles folklóricos, acceso a museos y parques, actividades infantiles, recorridos históricos y misas forman parte de la variada programación para este 30 de agosto

Santa Rosa de Lima: guía

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Piero Quispe muy cerca de

Fecha del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Gino Vegas reveló nuevo calendario del torneo

El presidente de la FPV también dio a conocer el nuevo coliseo en el que se desarrollaría el certamen nacional producto de los Juegos Bolivarianos en Lima

Fecha del inicio de la

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Videojuego inspirado en la cultura Paracas ganó el Patrimonio Game Jam 2025: conoce cómo descargarlo gratis

‘El último viaje’, desarrollado por jóvenes peruanos, sorprendió al mostrar rituales ancestrales y creatividad, en un título que promueve el patrimonio cultural del país

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una nueva estimación privada aseguró

Una nueva estimación privada aseguró que la pobreza supera el 43 por ciento

Lanzan una campaña para que los médicos incentiven a sus pacientes a recibir la contención de ONG especializadas

Neuquén: piden a Nación que finalice una ruta a la que le faltan construir solo 800 metros

Detuvieron a dos sospechosos por el violento asalto a una jefa de la Policía Federal en Villa Lugano

Detuvieron en Mar del Plata a un explotador sexual: les tatuaba sus iniciales a las víctimas en sus partes íntimas

INFOBAE AMÉRICA
Los ministros de Asuntos Exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza

El fenómeno de la voz multilingüe: por qué sonamos diferente al hablar en otro idioma

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

TELESHOW
Mauro Icardi arremetió contra Wanda

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”