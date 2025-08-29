INEN asegura que niño con cáncer de retina seguirá siendo atendido y que el nuevo angiófrago podría llegar en el 2026

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) aseguró que se encuentra en proceso de implementación de un angiófrago propio, un equipo esencial para la quimioterapia intraarterial, y que estaría operativo en el 2026. Previamente, una madre de Milán, un niño que padece de cáncer de retina, denuncio que el menor no puede seguir recibiendo quimioterapias por la falta del equipo.

Mientras avanza este proceso, indicó que el tratamiento se brinda de manera ininterrumpida a través de otras instituciones mencionadas y mantiene comunicación permanente con las familias de los pacientes.

“En relación a la quimioterapia intraarterial necesaria para ciertos tipos de cáncer ocular, el INEN viene realizando este procedimiento a través de convenios y apoyos interinstitucionales con otros establecimientos como: el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja (INSN), Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - Essalud y Hospital Naval, además cuenta con un servicio de forma privada coberturado por el Seguro Integral de Salud (SIS)“, se lee en el comunicado.

“El INEN reafirma su compromiso con la salud de todos los pacientes pediátricos oncológicos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad”, se añade en el pronunciamiento

Detalles del caso

Milán fue diagnosticado a los ocho meses con retinoblastoma, un tipo de cáncer que ataca sus ojos. El menor es paciente del INEN, en Lima, pero cada dos semanas tiene que viajar junto a su madre desde Huancayo para recibir las quimioterapias que necesita. De acuerdo con RPP, en cada trayecto gastan 800 soles.

Hasta ahora, estuvo recibiendo sus primeras sesiones en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, pero cuando necesita nuevas, su madre fue informada de que el angiógrafo se había malogrado, un quipo médico especializado que se utiliza para obtener imágenes de los vasos sanguíneos, con el uso de rayos X.

“Me molesta bastante, me pone, me indigna porque es la salud de mi hijo y esperar hasta marzo está... la enfermedad, el cáncer no te espera, el cáncer no te dice, sabes qué me voy a esperar, no voy a creer hasta marzo que llegue el angiógrafo y ahí recién voy a creer. Esto crece día a día. Si ya hubiésemos estado continuamente, mensualmente, que se realice la quimioterapia. Dios quiera que ya hubiese terminado, pero no, lamentablemente seguimos en esto”, expresó al mismo medio la mamá de Milán, Yoselin Canchu Caja.

Rosaly Díaz, vocera de esta institución, que es el principal centro especializado en cáncer a nivel nacional, mencionó a RPP que recién se contaría con el equipo en marzo del otro año.

“Actualmente, estamos en proceso de implementación, no solamente de contar con el angiógrafo acá en el INEM, que eso ya está en proceso, sino de tener la capacidad. No es solamente el instrumento, es tener los profesionales capacitados, los insumos correctos, el espacio correcto para la seguridad del paciente. Aproximadamente no podría darte una fecha, una fecha exacta, pero podría ser a partir de marzo 2026. Todos los procesos en el Estado tienen regulatorias. No es algo que yo pueda decidir comprar, tener el dinero y comprarlo mañana. Es un poco, mucho más grande que eso”, dijo.