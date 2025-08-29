Perú

FONAFE: MEF remueve a Roberto Yafac del cargo de Director Ejecutivo del holding empresarial del Estado peruano

Roberto Yafac ocupó la dirección ejecutiva del FONAFE desde 2024 hasta la presentación de su renuncia, en agosto de este año. Mauricio Gustin, actual gerente corporativo legal, asume el cargo de forma temporal

Esteban Salazar Herrada

Esteban Salazar Herrada

El FONAFE regula empresas estatales
El FONAFE regula empresas estatales de sectores clave como finanzas, energía, saneamiento e infraestructura en Perú.

El Gobierno oficializó la aceptación de la renuncia de Roberto José Yafac da Cruz Gouvea al cargo de Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el principal holding estatal peruano, mediante la Resolución Suprema N° 024-2025-EF publicada el 28 de agosto de 2025.

Según el documento refrendado por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, la salida de Yafac abre una etapa de transición en la dirección del conglomerado público, encargado de normar, dirigir y coordinar la acción empresarial del Estado en sectores clave de la economía nacional.

Renuncia de Roberto Yafac al FONAFE destapa tensiones con el MEF

La normativa vigente fijada en el Decreto Legislativo N° 1693 establece que la Dirección Ejecutiva del FONAFE implementa la estrategia corporativa de las empresas públicas y su titular es designado mediante resolución suprema refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Yafac asumió el cargo durante 2024 tras ser nombrado formalmente mediante la Resolución Suprema N° 027-2024-EF y presentó su dimisión menos de un año después. Las razones de su salida no se han especificado en la disposición pública, aunque desde el Ejecutivo se agradecieron sus servicios antes de disponerse su reemplazo interino para asegurar la continuidad institucional.

En respuesta a la vacancia, el Ejecutivo designó transitoriamente a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, hasta la fecha Gerente Corporativo Legal del FONAFE, quien asumirá la dirección ejecutiva en adición a sus funciones habituales y mientras se procesa la selección del nuevo titular. El encargo mantiene la operatividad del holding estatal mientras se define una conducción permanente. La disposición obedece también a lo normado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la legislación para la designación de autoridades públicas.

La salida de Roberto Yafac
La salida de Roberto Yafac obliga al Ejecutivo a nombrar a Mauricio Gustin De Olarte como responsable interino, mientras se define el futuro de la dirección ejecutiva del conglomerado público.

Mauricio Gustin De Olarte asume dirección interina de FONAFE

El FONAFE administra y supervisa un conglomerado de 35 empresas públicas y una entidad por encargo, presentes en sectores como electricidad, finanzas, saneamiento, hidrocarburos, remediación ambiental, transporte, infraestructura, producción, servicios, salud y defensa.

Entre las empresas bajo la órbita del FONAFE figuran el Banco de la Nación, Editora Perú, ENAPU, Essalud, Perupetro, Agrobanco, Fondo MiVivienda, Sedapal, Corpac y la mayoría de las distribuidoras eléctricas del interior del país. Desde 2006, Petroperú no está bajo su supervisión.

A fines de 2024, el Ejecutivo introdujo nuevas reglas de austeridad y disciplina para el uso de recursos públicos que deben regir durante 2025 tanto en FONAFE como en las empresas a su cargo. MEdiante Decreto Supremo Nº 295-2024-EF, se instruyó a todas estas entidades a aplicar directivas corporativas para asegurar la calidad y la efectividad en los gastos y en la gestión de ingresos de personal. Estas incluyen la aplicación de lineamientos recogidos en el Libro Blanco de la gestión de directorios y directores, marco normativo también vigente para EsSalud cuando corresponda.

Holding estatal FONAFE en proceso de transición directiva

Por encima del cargo que ocupaba Roberto Yafac, el FONAFE cuenta con un directorio compuesto por siete integrantes, todos ellos designados desde el Ejecutivo: dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), uno del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), uno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y uno del Ministerio de Vivienda. Este cuerpo directivo supervisa y traza las políticas para el conjunto de empresas que conforman el holding estatal.

La importancia del FONAFE radica en su alcance multisectorial. El holding estatal agrupa activos estratégicos y coordina líneas de acción en empresas de impacto nacional, cumpliendo un rol clave en la ejecución de políticas públicas y en la prestación de servicios esenciales.

