Gisela Valcárcel levantó en vivo ‘América Hoy’ y se llevó a todo su equipo: Magaly Medina advierte consecuencias legales

Crónica del escándalo de la ex conductora Gisela Valcárcel contra América TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de Magaly TV, La Firme, la periodista Magaly Medina difundió los videos del ingreso de Gisela Valcárcel a los estudios de América Televisión, donde sorprendió al ingresar directamente al set de América Hoy.

Las imágenes mostraron cómo la animadora apareció acompañada de su propio equipo de grabación, con el que transmitió en vivo desde los pasillos del canal y desde el propio estudio matutino. Este hecho no pasó desapercibido para Magaly, quien lo calificó como una acción arriesgada.

“Gisela prácticamente levantó el programa en vivo y se llevó a todo su equipo. Eso no se hace dentro de un canal sin autorización formal”, señaló con tono crítico.

Magaly Medina advierte consecuencias legales para Gisela Valcárcel. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La periodista añadió que este tipo de prácticas podrían traer complicaciones legales para América Televisión, debido a que la animadora habría usado recursos e instalaciones de la empresa para fines externos:

“Ella transmitió desde adentro con su gente, como si fuera dueña del canal. Eso tiene consecuencias legales, porque ningún canal permite que se haga un programa paralelo dentro de sus instalaciones”, advirtió.

Magaly concluyó que la visita de la “Señito” no solo fue una jugada mediática, sino también un movimiento que podría generar tensiones internas en el canal por el uso de espacios y recursos en favor de un proyecto personal.

“Gisela usó América para promocionar su ropa y su canal digital”. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Usuarios no apoyan a Gisela Valcárcel: ¿Quería publicidad sin permiso?

“Esto ha sido un espectáculo creado por ella misma”, añadió la periodista al analizar el comportamiento de la animadora. Para la “Urraca”, no fue casualidad que Gisela eligiera salir a la calle y no hablar dentro del estudio, pues de esa manera generaba un efecto mediático mucho más llamativo, como si quisiera reforzar su rol de figura perseguida.

La escena no tardó en despertar comentarios en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron con la lectura de Magaly Medina. Algunos señalaron que la dueña de GV Producciones buscaba captar atención en medio de los rumores sobre su regreso a la televisión y que su actitud respondía más a una estrategia de marketing personal que a una simple visita al canal.

Otros, en cambio, la defendieron, asegurando que Gisela siempre ha sabido manejar los escenarios a su manera y que lo ocurrido el 26 de agosto era una prueba más de su experiencia frente a las cámaras. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la visita de la animadora no pasó inadvertida y dejó claro que, incluso sin un programa al aire, todavía tiene la capacidad de generar titulares.

“Gisela siempre llamará la atención, que se ha creído el CEO”, “Ella quería pasar por el resto y tener publicidad gratis, pero América ya la expuso”, “Estoy esperando la aclaración de Gisela, no me voy a dormir hasta que la escuche”, “Es raro todo esto, soy fiel a Gisela”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Magaly Medina advierte consecuencias legales para Gisela Valcárcel. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La versión de América TV

La versión ofrecida por Díaz fue puesta en entredicho por el comunicado oficial de América Televisión, que negó haber impedido la entrada de la presentadora.

El documento aseguró: “Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales. En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”.

Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme