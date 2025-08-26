Perú

Cambista olvida canguro con casi 8 mil soles y vigilante se lo devuelve en gran acto de honestidad

Un cliente alertó sobre la bolsa olvidada y el vigilante decidió custodiarla y devolverla, pese a enfrentar dificultades personales como la enfermedad de su madre

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Cambista pierde canguro con 7 mil soles y se lo devuelven en gran acto de honestidad | ATV Noticias

En medio de las constantes noticias de violencia e inseguridad, un hecho positivo conmovió a los vecinos del distrito limeño de La Victoria. Un cambista que había perdido cerca de ocho mil soles logró recuperar íntegramente su dinero gracias a la honradez de un vigilante del centro comercial Luna Pizarro, donde ocurrió el incidente.

Un olvido de casi 8 mil soles

El 21 de julio, Teófilo, un cambista con más de nueve años trabajando en la galería Luna Pizarro, dejó por descuido un canguro con S/ 7.950 mientras realizaba sus habituales transacciones. Según relató, la prisa y la rutina lo llevaron a olvidar el dinero sobre unas escaleras, dándolo prácticamente por perdido.

“Trabajo contra el reloj y, por estar apurado, me olvidé el paquete. Pensé que alguien lo había tomado y ya no lo recuperaría”, contó emocionado. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado: un cliente se percató de la bolsa abandonada y dio aviso al personal de seguridad.

El vigilante que marcó la diferencia

Vigilante devolvió canguro con casi
Vigilante devolvió canguro con casi 8 mil soles de cambista en La Victoria |Foto captura: ATV Noticias

Víctor, vigilante de la galería desde hace 15 años, fue quien evitó que el dinero terminara en otras manos. Según narró, al ver que el cliente estaba por recoger la bolsa, le pidió que no lo hiciera y decidió llevarla personalmente a la administración del centro comercial para su custodia.

“Le dije que no la cogiera, que yo lo llevaría a la administración. Si se lo llevaba, ya no sabíamos qué podía pasar”, relató.

Pese a atravesar una difícil situación personal, ya que su madre se encuentra enferma, Víctor actuó con rectitud y devolvió el dinero intacto. Su gesto fue reconocido no solo por el dueño del dinero, sino también por la administración de la galería, que destacó su integridad y compromiso.

Tras varias coordinaciones e investigaciones internas, y con apoyo de las cámaras de seguridad del local, el dinero fue devuelto a Teófilo, quien no ocultó su gratitud y emoción.

“Primeramente quiero agradecer a Dios y también al señor vigilante que recuperó mi dinero. Aquí en la galería hay gente honrada, de buena voluntad. Hoy me han hecho entrega de S/ 7.950 y eso me permite seguir trabajando día a día”, expresó el cambista.

La administración de la galería Luna Pizarro también reconoció la importancia de este hecho en un contexto donde, generalmente, las malas noticias ocupan los titulares. “Este tipo de acciones levantan la moral. Nos recuerdan que aún hay personas honestas que actúan correctamente pese a sus propias dificultades”, señaló uno de los representantes.

El gesto de Víctor fue celebrado por comerciantes y vecinos de La Victoria, quienes resaltaron que este tipo de conductas son las que ayudan a recuperar la confianza en la sociedad.

Frustran asalto a cambista en Tacna

En la ciudad de Tacna, frente al óvalo del centro poblado Hábitat, un cambista de 38 años identificado con las iniciales K.A.Q. estuvo a punto de ser víctima de un asalto la noche del 25 de agosto. El hombre fue interceptado por delincuentes armados que se desplazaban en dos motocicletas, quienes lo encañonaron para arrebatarle el dinero que llevaba consigo.

Sin embargo, el estruendo de la intervención criminal alertó a los vecinos de la asociación San José Obrero. Armados con silbatos, salieron de inmediato en defensa de su vecino, obligando a los hampones a huir. En la confusión, uno de los asaltantes cayó de su moto, pero logró escapar en la unidad de su cómplice.

Agentes de serenazgo y la Policía Nacional llegaron al lugar y constataron que la motocicleta utilizada no tenía placa de rodaje, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una banda organizada. La División de Robos de la PNP inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del fallido atraco.

