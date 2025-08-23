Perú

Violencia en Antamina: enfrentamientos entre manifestantes y Policía dejan heridos en toma de zona minera

En Áncash, la tensión social se desbordó. Los comuneros de Huaripampa mantienen reclamos sociales frente a la minera Antamina. Autoridades buscan un diálogo para reducir la conflictividad y evitar una mayor escalada de violencia

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Comuneros de la localidad de Huaripampa han bloqueado la carretera de acceso al campamento minero de Antamina. | Canal N

El conflicto social en torno a la minera Antamina, la mina de cobre y zinc más grande del país ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari (Áncash), escaló este viernes a un nuevo nivel de gravedad tras el ingreso de comuneros de Huaripampa al campamento minero y al bloqueo total de la carretera que da acceso a la zona. El incidente ocurrió durante una protesta por compromisos sociales incumplidos por parte de la empresa.

La Policía Nacional trató de tomar el control, lo que detonó una serie de enfrentamientos violentos y dejó como saldo preliminar varios heridos y un ambiente de tensión generalizada. Testigos y líderes comunales reportaron que la represión policial incluyó disparos disuasivos y el uso intensivo de bombas lacrimógenas.

Comuneros de Huaripampa ingresaron al campamento minero durante una protesta por supuestos compromisos sociales incumplidos por Antamina. | Facebook / Paccha Noticias

Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran la magnitud de la crisis: columnas de humo, comuneros corriendo entre la vegetación y agentes policiales resguardando las entradas del campamento minero. Organizaciones de derechos humanos y colectivos locales advirtieron sobre el riesgo de una escalada si las autoridades no toman medidas inmediatas para atender el conflicto social.

Las manifestaciones desencadenaron enfrentamientos violentos,
Las manifestaciones desencadenaron enfrentamientos violentos, con saldo preliminar de varios heridos.

Incendios y daños agravan la situación

Durante los disturbios de este viernes, testigos reportaron el inicio de incendios forestales en áreas próximas a Antamina, aparentemente relacionados con la confusión y el uso de bombas lacrimógenas. Por el momento, no se conoce el alcance total del siniestro, pero ya circulan imágenes que documentan maquinaria pesada en llamas y zonas de vegetación quemadas. Estos daños materiales se añaden al clima de incertidumbre y aumentan el temor de un impacto ambiental mayor en la región.

La Policía confirmó la detención de al menos cinco comuneros, mientras que el personal de seguridad de la minera intentaba contener el avance de los manifestantes dentro del campamento. El temor y la tensión se extendieron a localidades vecinas, donde familias y residentes aguardaron durante la tarde información oficial sobre los hechos y el estado de los heridos.

Imágenes en redes sociales muestran
Imágenes en redes sociales muestran áreas forestales envueltas en llamas cerca de la mina.

Orígenes del conflicto: disputas por terrenos y diálogo frustrado

El origen del reciente conflicto entre la Comunidad Campesina de Huaripampa y la minera Antamina está ligado a una antigua controversia territorial. Según la Junta Directiva comunal, existiría una supuesta usurpación de terrenos por parte de la compañía, pese a que los acuerdos de compra de tierras se remontan a 1998 y nunca habían sido cuestionados formalmente en más de dos décadas.

Desde finales de 2023, la dirigencia comunal ha elevado sus reclamos afirmando que la empresa opera en terrenos que, sostienen, les pertenecen. Esta posición es rechazada por Antamina, que en repetidos comunicados asegura tener los títulos legales de propiedad y respetar los límites territoriales de la comunidad y propietarios privados colindantes. La empresa argumenta que durante 25 años la relación fue “pacífica y fructífera”, y sostiene que los actuales reclamos carecen de sustento jurídico.

Comuneros de Huaripampa ingresaron al
Comuneros de Huaripampa ingresaron al campamento minero.

El conflicto se agudizó el pasado 15 de agosto, cuando miembros de la Junta Directiva y un asesor externo ingresaron y ocuparon parte del sector de Huacacocha —dentro de la zona de propiedad de la empresa—, realizando actos que, según Antamina, configuran una invasión no autorizada y ponen en riesgo la integridad de los propios comuneros.

En su último comunicado, la compañía lamenta que la Junta Directiva de la comunidad “haya expuesto innecesariamente a sus integrantes al peligro” y solicita a las autoridades que determinen responsabilidades y prevengan que nuevas acciones ilegales pongan en riesgo el Estado de derecho. La compañía informó que, con apoyo policial, recuperó el terreno ocupado indebidamente por los comuneros y reiteró su disposición al diálogo ante cualquier reclamo fundamentado.

Manifestantes incendiaron equipos usados en
Manifestantes incendiaron equipos usados en las operaciones del campamento minero.

Amenazan con radicalizar medidas de protesta

Pese al saldo de heridos, los daños a maquinaria y el evidente deterioro del clima social, los líderes comunales advirtieron que las protestas se mantendrán mientras no se instale una mesa de negociación efectiva con Antamina y representantes estatales. Solicitando la intervención urgente de autoridades nacionales y regionales, alertaron sobre la posibilidad de que la situación derive en hechos aún más graves, tal como ha ocurrido en conflictos sociales previos vinculados a la minería.

En respuesta a la preocupante escalada de violencia de este viernes, la Defensoría del Pueblo en Áncash informó que, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han activado acciones para propiciar un acercamiento entre los comuneros de Huaripampa y la empresa Antamina. El objetivo de estas gestiones, reiteran, es evitar que el conflicto social escale y derive en consecuencias mayores para la población local.

Temas Relacionados

AntaminaÁncashconlficto socialperu-noticias

Últimas Noticias

El regreso de un ministro censurado: ¿cuál será el rol de Juan José Santiváñez en el gabinete ministerial?

Pese a que fue censurado del Ministerio del Interior, Santiváñez siempre permaneció cerca a la mandataria desde la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial

El regreso de un ministro

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

La ‘Foquita’ y la hinchada ‘blanquiazul’ se hicieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva para mostrarle su respaldo a los jugadores y comando técnico a poco del choque con la ‘U’

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima

Cronograma del Banco de la Nación para septiembre 2025: Consulta las fechas oficiales

Para pagos de trabajadores y pensionistas de la ONP y otros del sector público. Revisa cuándo se cobran los desembolsos

Cronograma del Banco de la

Perú se alista para quintuplicar el costo de la electricidad tras extenuarse sus reservas de gas natural en Camisea, anuncia GELA

¿Perú, camino a ser la próxima Bolivia? La trayectoria del país se asemeja a la de economías vecinas que, por no incorporar nuevas fuentes, quedaron relegadas a la importación y a un precio histórico del gas para las familias

Perú se alista para quintuplicar

Martín Vizcarra acepta cumplir prisión preventiva en Ancón II: “Resistiré desde el lugar al que me manden”

Expresidente instruyó a su equipo legal a no iniciar acciones legales contra el INPE por el cambio de penal

Martín Vizcarra acepta cumplir prisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”