PJ rechaza definitivamente pedido para suspender a Tomás Gálvez y hará lo mismo respecto a Luis Arce Córdova

Medida solicitada por la Fiscalía no procede porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso blindó a ambos

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Tomás Gálvez seguirá en la
Tomás Gálvez seguirá en la Fiscalía, pero Luis Arce Córdova aún está impedido de regresar como fiscal supremo.

El Poder Judicial rechazó definitivamente el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para suspender a Tomás Gálvez como fiscal supremo por presuntamente integrar la organización criminal que lideraría el congresista José Luna Gálvez.

En la resolución a la que accedió Infobae, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestima la apelación del Ministerio Público y reafirma lo que ya se había establecido en el caso de Patricia Benavides: no proceden medidas coercitivas, como la suspensión de derechos, contra altos funcionarios con antejuicio si es que previamente el Congreso no ha formulado acusación constitucional.

En el caso de Tomás Gálvez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo blindó al archivar la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía por presunta organización criminal y tráfico de influencias. Así, nunca se podrá formalizar la investigación preparatoria en su contra por este caso.

“Si el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, unánimemente ha decido el archivo de la investigación, todo parece indicar que el solicitante de la medida, el Ministerio Público, no logrará obtener la acusación constitucional para que pueda formalizarla y, por ende, formular medida coercitiva alguna. Por ello, no procede estimar el requerimiento de la medida solicitada ni seguir con el análisis de las demás pretensiones", se lee en la resolución.

Corte Suprema rechaza definitivamente pedido
Corte Suprema rechaza definitivamente pedido para suspender a Tomás Gálvez.

De esta manera, el fiscal supremo Tomás Gálvez respira tranquilo ya que su estancia en el Ministerio Público no se verá perturbada, de momento.

¿Y Luis Arce?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también ha requerido al Poder Judicial que suspenda al exfiscal supremo Luis Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito. En primera instancia, el Juzgado Supremo rechazó el pedido, pero la Fiscalía apeló.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya llevó a cabo la audiencia de apelación el pasado lunes 18 de agosto. Estaba programada para las 9:00 de la mañana; sin embargo, inició media hora antes y no se transmitió por Justicia TV.

Según fuentes de Infobae, la audiencia fue llamativamente veloz. Incluso, afirman las mismas fuentes, César San Martín, presidente del tribunal supremo, dijo que “el tiempo es oro”.

Luis Arce Córdova logró anular
Luis Arce Córdova logró anular una de sus dos destituciones.

Todo apunta a que la Sala Suprema Penal Permanente ratificaría el rechazo del pedido de suspensión contra Luis Arce Córdova. Y es que, al igual que Patricia Benavides y Tomás Gálvez, fue blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En julio pasado, el grupo de trabajo que entonces presidía la apepista María Acuña mandó al archivo la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito. El argumento para el blindaje fue que no bastaba con que exista un desbalance patrimonial, sino que deben haber actos en los que el exfiscal supremo habría abusado de su cargo para aumentar su riqueza ilícitamente.

Ahora bien, aunque lo más probable es que Luis Arce Córdova se libre de una suspensión, ello no significa que regresará al Ministerio Público. Al menos no, de momento. Si bien el Poder Judicial anuló su destitución por declinar al JNE en pleno proceso electoral, aún está vigente una segunda destitución que le impuso la JNJ por sus presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.

