INPE desmiente a Betssy Chávez: Investigación no halló amenazas en el penal Anexo Mujeres

Expremier insiste en su denuncia, incluso solicita que autoridades del centro penitenciario sean suspendidas

Diego Casimiro Ore

Betsy Chávez fue desmentida por el INPE tras asegurar que sufre malos tratos en el penal de Chorrillos. Foto: Composición

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió la versión de la expremier Betssy Chávez, recluida en prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, sobre presuntas amenazas en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Como se recuerda, Chávez denunció sin pruebas una supuesta organización criminal integrada por internas y las autoridades del Penal Anexo Mujeres: la directora del centro penitenciario ,Nelly Aquino; la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Oficina de Asuntos Internos del INPE concluyó que “no existe elemento de prueba que en ese penal se estaría realizando actos de connotación ilícita vinculado a los delitos de cohecho, cohecho pasivo y organización criminal”.

“Respecto a la denuncia formulada por la interna sobre presuntas amenazas contra su integridad, mediante oficio N° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, del 18 de agosto del presente enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se señala que en la investigación administrativa realizada no existen elementos que corroboren y/o evidencian las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal", se lee en el comunicado de la institución.

Finalmente, respecto al pedido público que hicieron abogados y aliados para que Betssy Chávez sea trasladada a otro penal, el INPE recordó que dicha solicitud “debe ser presentada exclusivamente por la interna ante la institución, para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado”.

La ex primera ministra dejó una carta testamentaria en el penal de Chorrillos donde acusa al Inpe de abusos y torturas psicológicas.

Betssy Chávez insiste en denuncia

En la sesión del último jueves del juicio oral por el golpe de Estado, la expremier Betssy Chávez insistió en su denuncia sobre supuestas amenazas en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, la expremier de Pedro Castillo aseguró que nuevamente habría sido objetivo de represalias en el centro penitenciario, cuestionó los informes que desestiman sus dichos e incluso exigió que el INPE suspenda a las autoridades del Penal Anexo Mujeres.

Sumado a ello, Betssy Chávez solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que inste al Ministerio de Justicia a que requieran al INPE a tomar medidas ante su denuncia. Sin embargo, esto fue rechazado de plano por los jueces supremos ya que no es su función exigir a otras instituciones.

Betssy Chávez viene denunciando supuestos tratos humillantes en el Penal Anexo Mujeres. Foto: difusión

Huelga de hambre

Betssy Chávez decidió poner fin a la huelga de hambre seca que había iniciado en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. El INPE informó que la ex presidenta del Consejo de Ministros suspendió esta medida de fuerza luego de varios días y que su estado de salud es estable.

La decisión de Chávez de abandonar la huelga coincidió con la difusión de una carta en la que expresó supuestos abusos por su situación legal, incluso dando a entender un trágico desenlace.

Betssy Chávez señaló a la gestión de la presidenta Dina Boluarte de tener la consigna de su “deterioro continuo” por el supuesto “acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado, sino que empeoran día a día”.

