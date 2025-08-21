Perú

Resultados de la Tinka: números ganadores del 20 de agosto de 2025

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de La Tinka divulgó los números ganadores de su último sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 20 de agosto de 2025.

Número del sorteo: 1222.

Resultados: 28 37 9 29 6 49 y 48.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué estrategias pueden aumentar mis chances de ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances de ganar en La Tinka, aunque no hay una fórmula mágica porque es un juego de azar, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) incluyen:

Jugar en grupo: Formar un grupo para combinar recursos y comprar más boletos te permite cubrir más combinaciones, aumentando las probabilidades de ganar, aunque el premio se reparte entre los integrantes.

Elegir números menos populares: Evitar números que mucha gente elige (como fechas de cumpleaños) puede reducir la competencia y, si ganas, evitar que tengas que compartir el premio.

Emplear sistemas reducidos: Escoger un conjunto limitado de números y jugar todas sus combinaciones posibles puede costar más, pero aumenta las oportunidades de acierto.

Jugar con regularidad: Participar frecuentemente en los sorteos incrementa tus oportunidades acumuladas, siempre jugando dentro de tus posibilidades económicas.

Seleccionar números de forma inteligente: Ya sea aleatoriamente o basándote en estadísticas de números que han salido con más frecuencia, aunque en teoría todas las combinaciones tienen la misma probabilidad.

Optar por premios menores o modalidades adicionales: Algunas variantes de La Tinka permiten apostar más números o jugar a juegos complementarios para aumentar chances de ganar premios menores, que pueden ser más alcanzables.

Es fundamental jugar responsablemente y entender que estas estrategias solo aumentan ligeramente la probabilidad de ganar, sin garantizar el premio mayor.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la combinación.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Qué se celebra el 21 de agosto en el Perú: hitos que forjaron identidad y proyección internacional

Acontecimientos trascendentales del 21 de agosto revelan momentos clave en la consolidación institucional, la independencia y la apertura global del Perú, marcando inflexiones en su desarrollo político y cultural

Qué se celebra el 21

Gana Diario del 20 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Infobae

Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

Tras meses de rumores, el ingeniero industrial anunció el fin de su matrimonio con la exMiss Perú mediante un comunicado. En Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó la noticia y recordó la polémica que rodeó a la pareja

Gustavo Salcedo anuncia fin de

Christian Cueva podrá volver a ver a sus hijos luego de llegar a una conciliación con Pamela López

Tras meses de tensión, la empresaria y el deportista alcanzaron una conciliación sobre el régimen de visitas, permitiendo que el futbolista retome el contacto con sus pequeños, aunque tienen más procesos legales pendientes

Christian Cueva podrá volver a

¿Cuál es la diferencia entre un pene circuncidado y uno no circuncidado?

La diferencia entre ambos influye en aspectos como la higiene, la sensibilidad, la apariencia y algunos riesgos de salud

¿Cuál es la diferencia entre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Coco Chanel, el ícono que

Coco Chanel, el ícono que revolucionó la moda con libertad y elegancia: cuatro diseños clave de su legado

La muerte súbita causa más de 40.000 fallecimientos al año en Argentina: cómo prevenir y actuar rápido

SpaceX se prepara para lanzar el décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

Investigan si un análisis de sangre podría detectar la ELA hasta diez años antes de los primeros síntomas

Liberaron a la pareja detenida por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 mesas

INFOBAE AMÉRICA
EEUU afirmó que Europa debe

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

Un documental checo expone con ironía la negación sobre la invasión rusa a Ucrania

TELESHOW
Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad