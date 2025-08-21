Qué se celebra el 21 de agosto en el Perú: hitos que forjaron identidad y proyección internacional

La coincidencia de hechos relevantes en esta fecha invita a reflexionar sobre los procesos de consolidación institucional, apertura internacional y memoria colectiva (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 21 de agosto reúne hechos claves de la historia peruana. En 1565 se inauguró la Casa de Moneda de Lima, regulando la acuñación en el virreinato.

En 1820 partió desde Valparaíso el Ejército Libertador rumbo al Perú, abriendo camino a la independencia. En 1836 la escuadra chilena capturó buques de la Confederación en el Callao, y en 1838 se libró la Batalla de Portada de Guías, que permitió a los restauradores tomar Lima.

En 1873 Perú firmó con Japón un tratado pionero en América Latina. En 1932 nació el historiador José Antonio del Busto, especialista en el Inca Garcilaso.

21 de agosto de 1565 – Inauguración de la Casa de Moneda de Lima

La Casa de Moneda de Lima nació en 1565 para controlar la emisión monetaria en el virreinato. Desde entonces ha sobrevivido a traslados, cierres y reformas, manteniendo su rol hasta la actualidad. (Omar Paredes Vásquez)

La Casa de Moneda de Lima, actualmente conocida como Casa Nacional de Moneda, fue establecida el 21 de agosto de 1565 por disposición del rey Felipe II, al autorizar la creación de una ceca en Perú.

Su fin fue regularizar la emisión de monedas en el Virreinato y reducir la dependencia de la acuñación española. Ubicada inicialmente en las “Cajas Reales” frente al Palacio de Gobierno, se trasladó en 1683 al terreno actual en Junín con Paruro.

Tras varios períodos de cierre y reconstrucciones, pasó a ser parte del Banco Central de Reserva del Perú en 1977, manteniendo su función de fabricar monedas y medallas hasta hoy.

21 de agosto de 1820 – Embarque del Ejército Libertador del Perú rumbo a su independencia

El Ejército Libertador partió de Valparaíso el 21 de agosto de 1820. Tropas chilenas y rioplatenses se embarcaron para iniciar una campaña militar decisiva contra el poder colonial en tierras peruanas. (Thomas Somerscales)

El 21 de agosto de 1820, el Ejército Libertador del Perú zarpó desde Valparaíso hacia el país, con más de 4 100 hombres, bajo bandera chilena.

Integrado por tropas chilenas y rioplatenses, contaba con ocho buques de guerra equipados con 247 cañones, 16 transportes y más de 1 600 tripulantes.

El propósito era lanzar una ofensiva militar que consolidara la independencia peruana. Tras varios días de navegación, el ejército desembarcó en Paracas el 7 de septiembre, avanzó hacia Pisco y luego a Lima, iniciando así una campaña decisiva que condujo al fin del dominio colonial español en el Perú.

21 de agosto de 1836 – Captura de naves de la Confederación Perú-Boliviana en el Callao por la escuadra chilena

Sin declaración previa de guerra, Chile capturó la noche del 21 de agosto de 1836 tres buques en el Callao, acción que indignó a Andrés de Santa Cruz y marcó un hito en la tensión. (Álvaro Casanova Zenteno)

En la noche del 21 de agosto de 1836, marinos chilenos al mando del capitán Pedro Angulo Novoa, sin previa declaración de guerra, tomaron en el puerto del Callao tres naves de la Confederación: la barca Santa Cruz, el bergantín Arequipeño y la goleta Peruviana, siendo la primera la única que presentó resistencia.

El mariscal Andrés de Santa Cruz, sorprendido e indignado, dispuso el arresto del embajador chileno Ventura Lavalle, aunque poco después lo liberó tras un acuerdo: Chile mantendría en su poder los buques capturados, pero sin realizar nuevas incautaciones hasta una decisión definitiva.

21 de agosto de 1838 – Batalla de Portada de Guías entre restauradores y confederados, en Lima

Frente a la histórica Portada de Guías, el 21 de agosto de 1838 el Ejército Restaurador, liderado por Manuel Bulnes, derrotó a los confederados y consolidó la ocupación de Lima tras la batalla. (Archivo Courret, Biblioteca Nacional del Perú)

La Batalla de Portada de Guías se libró el 21 de agosto de 1838, enfrentando al Ejército Unido Restaurador, liderado por el general Manuel Bulnes, contra las fuerzas del Estado Nor-Peruano bajo el mando del mariscal Luis José de Orbegoso, parte aún de la Confederación Perú-Boliviana.

El combate se desarrolló en las afueras de Lima, frente a la histórica Portada de Guías. La superioridad numérica del bando restaurador resultó determinante: las tropas de Orbegoso fueron derrotadas y se dispersaron, lo que permitió a Bulnes ocupar Lima y consolidar el avance restaurador hacia el control político del país.

21 de agosto de 1873 – Perú y Japón firman tratado de Paz, Amistad y Comercio, primer acuerdo nipón en América Latina

Perú y Japón firmaron el primer tratado nipón en América Latina, un acuerdo de paz, amistad y comercio que abrió lazos diplomáticos y consolidó la inmigración japonesa. (Andina)

El 21 de agosto de 1873, Perú y Japón firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la nación asiática.

El acuerdo garantizó reconocimiento mutuo, vínculos pacíficos, apertura al comercio y regulación de la navegación marítima.

Este pacto marcó el inicio de una relación duradera que facilitó la llegada de inmigrantes japoneses al Perú y la formación de una sólida comunidad nikkei, hoy una de las más numerosas de la región. El tratado sentó bases para futuros convenios bilaterales y sigue siendo símbolo de cooperación histórica

21 de agosto de 1932 – Nace José Antonio del Busto, historiador peruano especializado en el Inca Garcilaso

El historiador José Antonio del Busto nació el 21 de agosto de 1932 en Lima. Autor de más de 30 obras, se consolidó como referente en la investigación del Perú prehispánico y colonial. (GEC)

El 21 de agosto de 1932 nació en Lima José Antonio del Busto Duthurburu, destacado historiador peruano y uno de los principales estudiosos del Inca Garcilaso de la Vega.

Autor de más de 30 obras, se dedicó a la investigación de la historia del Perú prehispánico y colonial, difundiendo con rigor académico y lenguaje accesible episodios claves de la identidad nacional.

Fue docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y conferencista reconocido en foros internacionales. Su legado lo consolidó como referente de la historiografía peruana del siglo XX. Falleció en 2006, dejando una obra imprescindible.