Perú

Magaly Medina interviene en pelea de Leslie Shaw y Marisol: “No van a demandar por cada palabra ni a envolverse en conflictos eternos”

“Ya están parches”. La periodista criticó el enfrentamiento entre ambas artistas y pidió que cierren el capítulo, ya que ambas se han ofendido

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina opina del pleito Leslie Shaw vs. Marisol: “Ya están parches”, Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 20 de agosto en Magaly TV La Firme volvió a encenderse la polémica en torno al enfrentamiento entre Leslie Shaw y la cantante de cumbia Marisol. Magaly Medina recogió las más recientes declaraciones de Shaw en un podcast y lanzó sus reflexiones, manteniendo el tono sarcástico que la caracteriza, aunque con un llamado a que ambas artistas pongan fin a esta batalla que, según dijo, ya se volvió repetitiva.

“Es que la pelea siempre sale. Y de verdad, Leslie Shaw tiene una boca bastante grande. Ella debería venir de vez en cuando a compartir mi programa, porque cada vez que se sienta anda disparando contra las que ahora considera sus amigas más traidoras. Y claro, cuando dice traidoras, se refiere a Marisol”, comentó Magaly, generando risas en el set.

En la entrevista que Shaw ofreció a Giovanna Valcárcel, la cantante pop recordó el trabajo que hizo en un videoclip junto a Marisol y cómo, a su juicio, no recibió el reconocimiento esperado.

Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly
Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly Medina ironiza con frase lapidaria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Leslie Shaw?

“Yo me he preocupado absolutamente de hacer un videoclip a la altura, porque es Marisol, ¿no? Y que ella no haya valorado eso y haya preferido irse con este señor… me parece desleal. Ella llega a él por mí, y que luego me puenteen y se pongan en mi contra, cuando lo único que quise fue trabajar, me parece pésimo”, expresó visiblemente indignada.

Shaw incluso comparó la situación con una traición personal. “Así como ella invita a Pamela López a hacer un videoclip y le está coqueteando al marido, me parece lo mismo. O sea, una traición tremenda. Podrían hacer hasta una canción que se llame ‘La traicionera de la cumbia’”, ironizó la intérprete, dejando en claro su molestia.

Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly
Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly Medina ironiza con frase lapidaria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Marisol deja entrever que demandaría a Leslie Shaw

Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Marisol, quien respondió desde sus redes sociales con dureza. Para la artista, la crítica forma parte del mundo del espectáculo y no debería ser tomada con tanta susceptibilidad. “Nadie tiene por qué estar demasiado sensible frente a la crítica, porque es parte de nuestro show business. De eso vivimos y nuestra tolerancia debe ser mayor que la del común denominador. Aquí ninguna se haga la santa, porque todas rajan de los demás”, señaló.

Pero la llamada “Faraona de la cumbia” también lanzó advertencias directas contra Leslie Shaw. “Espero que lo que afirmas lo demuestres y que te alcance para pagar. Como no me puedes responder como artista porque jamás estarás a mi nivel profesional, ¿qué te queda? Hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, nunca destruirás mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega”, sostuvo en tono desafiante.

Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly
Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly Medina ironiza con frase lapidaria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina invoca a la paz

Frente a esta respuesta, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de analizar el discurso y cuestionó el uso de lo religioso en medio de peleas públicas. “¿Para qué todos apelan a la religión, a la justicia divina, a Dios? Estas peleas son terrenales, no tienen nada de divinas, están más cerca del infierno que del cielo”, comentó con sarcasmo.

Luego, la conductora resaltó que ambas artistas ya se han dicho de todo y que insistir en el mismo enfrentamiento solo desgasta. “Ya están parches. La una le dijo A, B, Z y la otra le respondió las otras letras del abecedario. Hay que aprender a estar en este negocio. Es brutal, es salvaje. Acá solo los fuertes sobreviven. De lo contrario, yo ya estaría tejiendo roponcitos para mis nietos”, lanzó con ironía, en clara referencia a la necesidad de tener piel dura en el ambiente artístico.

Con todo, Magaly insistió en que lo mejor sería dar por cerrado este episodio, pues ambas artistas, con estilos distintos y públicos diferentes, ya agotaron los recursos de su disputa. “Esto ya pasó de ser un simple intercambio de críticas a un desgaste innecesario. Ellas mismas deberían saber que, en este mundo, uno debe aprender a resistir, no a demandar por cada palabra ni a envolverse en conflictos eternos”, concluyó.

Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly
Leslie Shaw vs. Marisol: Magaly Medina ironiza con frase lapidaria. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV: La FirmeLeslie ShawMarisolperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Magaly Medina sobre confesión de Greissy Ortega: “Ojalá un par de años, no termine contando lo mismo de su nueva pareja”

Luego de la confesión de la colombiana en El Valor de la Verdad, la conductora expresó su inquietud y señaló que espera que no vuelva a vivir una situación similar con su pareja actual

Magaly Medina sobre confesión de

¿Quién ganó el pozo de más de 37 millones de La Tinka este miércoles 20 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 10 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

¿Quién ganó el pozo de

Suheyn Cipriani arremete contra César Vega: “Él va cambiando la versión de acuerdo a lo que le conviene”

La modelo respondió a las recientes declaraciones del salsero, quien negó haberla agredido y calificó el video como un “forcejeo”

Suheyn Cipriani arremete contra César

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ buscarán la hazaña frente el ‘verdao’ en Brasil por la clasificación a los cuartos de final: cayeron por 4-0 en la ida. Conoce los horarios para vibrante duelo

A qué hora juega Universitario

Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima y Cienciano definirán su futuro en la Copa Sudamericana 2025, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami en la Leagues Cup, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 20
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo consultar el padrón de

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

Llevó el celular a arreglar y sacaron un crédito a su nombre: la Justicia falló a favor de la víctima y ordenó el cese del cobro de la deuda

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

Con una nueva designación, continúan los cambios en el Ministerio de Economía

INFOBAE AMÉRICA
La ONU exigió a Israel

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

Zelensky advirtió que solo accederá a una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania obtiene garantías de seguridad

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero