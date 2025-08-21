Magaly Medina interviene en pelea de Leslie Shaw y Marisol: “No van a demandar por cada palabra ni a envolverse en conflictos eternos”

Magaly Medina opina del pleito Leslie Shaw vs. Marisol: “Ya están parches”, Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 20 de agosto en Magaly TV La Firme volvió a encenderse la polémica en torno al enfrentamiento entre Leslie Shaw y la cantante de cumbia Marisol. Magaly Medina recogió las más recientes declaraciones de Shaw en un podcast y lanzó sus reflexiones, manteniendo el tono sarcástico que la caracteriza, aunque con un llamado a que ambas artistas pongan fin a esta batalla que, según dijo, ya se volvió repetitiva.

“Es que la pelea siempre sale. Y de verdad, Leslie Shaw tiene una boca bastante grande. Ella debería venir de vez en cuando a compartir mi programa, porque cada vez que se sienta anda disparando contra las que ahora considera sus amigas más traidoras. Y claro, cuando dice traidoras, se refiere a Marisol”, comentó Magaly, generando risas en el set.

En la entrevista que Shaw ofreció a Giovanna Valcárcel, la cantante pop recordó el trabajo que hizo en un videoclip junto a Marisol y cómo, a su juicio, no recibió el reconocimiento esperado.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

“Yo me he preocupado absolutamente de hacer un videoclip a la altura, porque es Marisol, ¿no? Y que ella no haya valorado eso y haya preferido irse con este señor… me parece desleal. Ella llega a él por mí, y que luego me puenteen y se pongan en mi contra, cuando lo único que quise fue trabajar, me parece pésimo”, expresó visiblemente indignada.

Shaw incluso comparó la situación con una traición personal. “Así como ella invita a Pamela López a hacer un videoclip y le está coqueteando al marido, me parece lo mismo. O sea, una traición tremenda. Podrían hacer hasta una canción que se llame ‘La traicionera de la cumbia’”, ironizó la intérprete, dejando en claro su molestia.

Marisol deja entrever que demandaría a Leslie Shaw

Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Marisol, quien respondió desde sus redes sociales con dureza. Para la artista, la crítica forma parte del mundo del espectáculo y no debería ser tomada con tanta susceptibilidad. “Nadie tiene por qué estar demasiado sensible frente a la crítica, porque es parte de nuestro show business. De eso vivimos y nuestra tolerancia debe ser mayor que la del común denominador. Aquí ninguna se haga la santa, porque todas rajan de los demás”, señaló.

Pero la llamada “Faraona de la cumbia” también lanzó advertencias directas contra Leslie Shaw. “Espero que lo que afirmas lo demuestres y que te alcance para pagar. Como no me puedes responder como artista porque jamás estarás a mi nivel profesional, ¿qué te queda? Hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, nunca destruirás mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega”, sostuvo en tono desafiante.

Magaly Medina invoca a la paz

Frente a esta respuesta, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de analizar el discurso y cuestionó el uso de lo religioso en medio de peleas públicas. “¿Para qué todos apelan a la religión, a la justicia divina, a Dios? Estas peleas son terrenales, no tienen nada de divinas, están más cerca del infierno que del cielo”, comentó con sarcasmo.

Luego, la conductora resaltó que ambas artistas ya se han dicho de todo y que insistir en el mismo enfrentamiento solo desgasta. “Ya están parches. La una le dijo A, B, Z y la otra le respondió las otras letras del abecedario. Hay que aprender a estar en este negocio. Es brutal, es salvaje. Acá solo los fuertes sobreviven. De lo contrario, yo ya estaría tejiendo roponcitos para mis nietos”, lanzó con ironía, en clara referencia a la necesidad de tener piel dura en el ambiente artístico.

Con todo, Magaly insistió en que lo mejor sería dar por cerrado este episodio, pues ambas artistas, con estilos distintos y públicos diferentes, ya agotaron los recursos de su disputa. “Esto ya pasó de ser un simple intercambio de críticas a un desgaste innecesario. Ellas mismas deberían saber que, en este mundo, uno debe aprender a resistir, no a demandar por cada palabra ni a envolverse en conflictos eternos”, concluyó.

