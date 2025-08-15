Marisol fulmina a Leslie Shaw: “Estafa a la gente poniendo playback”

Marisol responde a Leslie Shaw: “¿Cómo es posible estafar a un público así?” Infobae Perú / Captura TV - Willax

La polémica entre la cantante de cumbia Marisol y Leslie Shaw ha encendido los ánimos en el mundo del espectáculo, luego de que la ‘Faraona de la Cumbia’ decidiera romper su silencio y responder con dureza a las críticas lanzadas por la ‘rubia’.

Todo comenzó cuando Leslie comentó que el videoclip de Marisol parecía tener una producción de “cinco soles”, un comentario que no pasó desapercibido y que la experimentada cantante de cumbia consideró una falta de respeto a su trayectoria y a su trabajo.

En un enlace en vivo con el programa Amor y Fuego, Marisol no se guardó nada y arremetió directamente contra Shaw, cuestionando su calidad vocal y acusándola de engañar a su público. “De todo lo que he podido escuchar o ver, lo único que puedo decir es que esta chica necesita una profesora de canto, para que le enseñe a cantar. Ella no canta, ella estafa a la gente poniendo playback, con sonidos mal hechos”, declaró con firmeza.

Lejos de limitarse a defender su videoclip, Marisol fue más allá y recordó que, en el pasado, Leslie se acercó a ella con la intención de trabajar juntas.

“Yo no pensaba que ella se iba a portar de esta manera, que iba a ser una persona malagradecida y lo voy a decir siempre, porque ella fue a mí, me buscó primero y me envió los temas para ver qué me gustaban y podíamos grabar”, relató, dejando claro que la conexión inicial entre ambas fue cordial.

La cantante de cumbia también explicó que, en ese momento, no conocía el desempeño escénico de Leslie, ya que esta recién estaba incursionando en el género. Sin embargo, tras enterarse de ciertas prácticas en sus presentaciones, Marisol no dudó en mostrar su indignación. “¿Cómo es posible que una artista que se dice top, que habla de marcas y de tantas cosas, vaya a estafar a la gente de Japón poniendo playback y cantando encima del playback? Eso es engañar a un público, burlarse de un público, eso no se hace. Ella no canta, ella hace playback”, recalcó, visiblemente molesta.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

Por su parte, las declaraciones que desataron esta confrontación provinieron de Leslie Shaw durante la presentación del nuevo videoclip de Armonía 10. Allí, la intérprete lanzó un comentario que encendió la mecha: “A estas alturas, qué haga cumbia, bachata, salsa. Cualquier cosa que yo haga, hay niveles y los demuestro, ¿no? Porque qué divertido es hablar así: ‘Hay niveles, hay niveles’, cuando haces un videoclip de 5 soles. O sea, no tiene congruencia”.

El enfrentamiento verbal no quedó ahí. Cuando el reportero le preguntó si se ratificaba en su opinión, Leslie ironizó diciendo: “De repente S/5.50, puede ser. Las macetas creo que eran de la casa, encima ni las compró”, un comentario que fue percibido como una nueva burla hacia Marisol y su producción.

Este intercambio de declaraciones ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde fanáticos de ambos lados han tomado partido. Algunos defienden a Leslie, argumentando que sus palabras reflejan una opinión sobre la calidad visual de un videoclip; mientras que otros respaldan a Marisol, destacando su trayectoria en la cumbia y cuestionando que una colega minimice públicamente el trabajo de otra artista.

Marisol, con más de dos décadas en la música, aseguró que no dejará pasar por alto lo que considera una falta de respeto, no solo hacia ella, sino también hacia el público que disfruta de sus canciones. “No se puede menospreciar el trabajo ajeno y mucho menos jugar con la ilusión de quienes pagan una entrada para verte cantar en vivo. Eso es algo que jamás haría con mi público”, sostuvo.

Marisol contra Leslie Shaw: “No canta, engaña al público con playback”. Infobae Perú / Captura: Willax