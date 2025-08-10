Perú

Hijo de Christian Yaipén debuta en la actuación junto a Rossy War en Luz de Luna 4

Sebastián Yaipén fue uno de los primeros en aparecer en el nuevo adelanto de la telenovela que volverá a América TV

Hijo de Christian Yaipén debuta en la actuación junto a Rossy War en Luz de Luna 4

El fenómeno televisivo Luz de Luna vuelve renovado y con caras nuevas a América Televisión. Uno de los mayores atractivos del reciente adelanto es el debut actoral de Sebastián Yaipén, hijo del líder de Grupo 5, Christian Yaipén, quien formará parte clave de la última temporada bajo el título “La despedida”. A sus ocho años, Sebastián Yaipén sorprende al público interpretando al pequeño León, personaje principal en su infancia, en una escena cargada de simbolismo y nostalgia en la que comparte momentos frente a cámaras con la estrella de la tecnocumbia Rossy War.

De acuerdo con la promoción lanzada por América Televisión, la historia arranca en un evento popular donde Rossy War interpreta su mayor éxito musical ante un grupo de niños.

Allí, León (Sebastián Yaipén) recibe un mensaje especial de la cantante: “Un día tú vas a ser un gran cantante, vas a ser el León de la cumbia”. Este momento conecta directamente la pasión por la música —presente tanto en la ficción como en la vida real del joven actor— y establece el tono emotivo con el que la serie desarrolla sus temas principales.
La presencia de Sebastián Yaipén ha sido aplaudida no solo por los seguidores de la telenovela y de Grupo 5, sino también por los propios actores y músicos involucrados. El pequeño, que debuta en la pantalla a tan corta edad, hereda el legado artístico de su familia y demuestra que la música y el arte continúan fluyendo entre generaciones.

El adelanto de América Televisión también mostró el salto temporal que caracteriza la cuarta temporada: tras la escena con Rossy War, León adulto (interpretado nuevamente por André Silva) viaja a Ayacucho para enfrentar el pasado en un velorio. Allí, la tensión y el misterio crecen cuando un joven desafía al protagonista y le advierte que no es bienvenido, abriendo interrogantes sobre los secretos y conflictos que traerá esta entrega.

Rossy War emocionada por la grabación

La reacción de Rossy War tras su participación en la serie no pasó desapercibida. Según recogió la cuenta oficial de Del Barrio Producciones en Instagram, la cantante se mostró agradecida y emocionada por la experiencia de actuar junto a los niños del elenco, especialmente Sebastián Yaipén: “En verdad me alegra tanto conocer niños tan talentosos como este peluchito belloo Sebastián!”, escribió Rossy War.

Aún más cariñosa, resaltó el vínculo surgido en el rodaje: “Eres muy líinndoo Sebas, me encantó actuar contigo, te felicito, y como te dije cuando hablamos en la grabación fuera de cámaras, sí que vas a ser un gran cantante!”.

El agradecimiento de la reina de la tecnocumbia se extendió al grupo completo de actores infantiles: “A todos esos niños actores talentosísimos que formaron parte de esta grabación, los felicito... la pasé super lindo grabando junto a todos!! Hicieron un gran trabajo!”. Para los seguidores de la artista, estos comentarios confirman el clima afectuoso y profesional de la grabación, sumándole encanto al estreno.

Luz de Luna: La despedida

Según anunció América Televisión, la cuarta temporada de Luz de Luna cierra el ciclo con una trama que apuesta por el dramatismo, las emociones y nuevos desafíos para el protagonista. Titulada “La despedida”, la serie promete resolver los conflictos y dar un adiós memorable a la historia de León, quien deberá enfrentar decisiones que, según la producción, “cambiarán su vida para siempre”.

Desde su estreno, Luz de Luna se convirtió en la telenovela favorita de la audiencia peruana gracias a su mezcla de música, drama y cercanía con el público. La narrativa emotiva, los conflictos familiares, las traiciones y los sueños de superación han sido ingredientes clave.

Los realizadores aseguran que la fórmula se mantiene: la música volverá a ser el alma de cada episodio, y se espera el lanzamiento de temas inéditos interpretados por André Silva, que suelen convertirse en éxitos entre los seguidores.

La historia de León llega a su punto final entre reencuentros, momentos agridulces y —fiel al estilo de la saga— canciones que marcan cada uno de los grandes hitos del protagonista.

