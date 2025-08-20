La confesión de ‘Piraña’: joven de 21 años reconoció que le pagaban 100 soles diarios para resguardar armamento de ‘El Monstruo’

El testimonio de alias Piraña abrió una nueva línea de investigación sobre la red criminal de El Monstruo, tras la incautación de fusiles, pistolas y municiones en Carabayllo. | América Noticias

La Policía Nacional logró un importante avance en la investigación sobre la red criminal de alias El Monstruo, tras la captura de Paolo Yosimar Ramírez Bernal, conocido como 'Piraña’. El joven de 21 años confesó que le entregaban 100 soles cada día por resguardar un lote de armas hallado en su vivienda ubicada en Carabayllo. El arsenal incluía fusiles de largo alcance, una pistola y municiones que, según las pesquisas, estaban destinadas a actividades ilícitas.

Durante su declaración, Ramírez señaló que los armamentos pertenecían a 'El Monstruo’ y que fueron dejados en su casa por una persona cuya identidad no reveló. Su testimonio abre una nueva línea de investigación que vincula directamente a su familia con el cabecilla criminal, pues una fotografía muestra a su madre, identificada como Paola Bernal Gonzáles, alias 'La Diabla’, posando junto a él y al líder de la organización.

El arsenal encontrado en Carabayllo

La intervención policial en la vivienda de alias Piraña permitió la incautación de seis fusiles de largo alcance, una pistola Glock calibre 380, una escopeta de retrocarga y decenas de municiones. Todo el material bélico estaba escondido en bolsas dentro del inmueble, donde Ramírez residía con su madre.

PNP captura a ‘Piraña’, aliado de ‘El Monstruo’, con un arsenal de guerra en Carabayllo

El joven admitió que aceptó recibir el material sin cuestionar su procedencia. Aseguró que no tenía un contrato formal, sino que una persona desconocida se lo entregó directamente. “Yo lo guardo por día nomás”, afirmó en su testimonio. Según la Fiscalía, la magnitud del arsenal sugiere que estaba destinado a sostener las operaciones del brazo armado de la organización de El Monstruo.

El pago por custodiar las armas

En su declaración ante la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Ramírez explicó que la retribución era de 100 soles por cada día de custodia. Confirmó que llevaba cuatro días con el arsenal en su poder cuando la Policía llegó a su casa. Reconoció también que aceptó guardar “lo que vieron”, en referencia al material incautado.

Al ser interrogado sobre quién lo había contratado, negó la existencia de un intermediario y repitió que una persona sin identificar lo visitó para dejarle las armas. Este detalle es clave para la investigación, ya que las autoridades buscan determinar si actuaba de manera aislada o bajo instrucciones directas de miembros de la red criminal.

La madre de alias ‘Piraña’ y su cercanía con ‘El Monstruo’

Paola Bernal Gonzáles, alias La Diabla, madre de ‘Piraña’, aparece en una fotografía junto a su hijo y a ‘El Monstruo’, lo que revela la cercanía entre la familia y el cabecilla criminal. Foto: América

La relación entre la familia de Ramírez y el líder criminal quedó expuesta con la difusión de una imagen en la que aparece 'La Diabla’, madre del joven, al lado de El Monstruo. En la misma foto también figura alias Piraña, lo que, según la Policía, refleja la proximidad que mantenían. Esta evidencia refuerza las sospechas sobre la participación activa de la madre dentro de la organización.

Meses atrás, Paola Bernal Gonzáles fue detenida por el delito de reglaje. Su historial y la actual investigación permiten a los agentes establecer que no se trataría de una relación circunstancial, sino de un vínculo consolidado con la red delictiva. Ahora, tanto madre como hijo son piezas claves en el esclarecimiento de los nexos familiares que fortalecían a la agrupación liderada por El Monstruo.

Antecedentes y delitos imputados a ‘Piraña’

Ramírez, de 21 años, reconoció tener antecedentes por robo agravado cuando tenía 18. Pese a negar inicialmente cualquier historial, terminó aceptando la detención pasada. Durante el interrogatorio, insistió en que no conocía personalmente a El Monstruo, aunque admitió haber escuchado sobre él en los medios de comunicación. “Extorsión, amenaza”, fue la descripción que ofreció.

La caída de ‘Piraña’: el joven de 21 años que surtía armas a la banda de ‘El Monstruo’. Foto: captura Latina Noticias

La Fiscalía le imputa ahora tenencia ilegal de armas, posesión de material explosivo y tráfico ilícito de drogas. Los peritos deberán establecer si los fusiles, pistolas y cartuchos incautados fueron utilizados en hechos delictivos recientes. Su confesión, junto con la evidencia hallada en Carabayllo, se convierte en un elemento central para desentrañar la estructura operativa del grupo criminal más temido del país.