PNP allana el segundo búnker de ‘El Monstruo’: joven de 21 años era el ‘armero’ del arsenal de guerra de ‘Los Injertos del Cono Norte’

Según las primeras investigaciones, alias ‘Piraña’ no solo se encargaba de ocultar a los sicarios de la organización criminal, sino también de seleccionar a las nuevas víctimas de extorsión

Mariana Quilca Catacora

PNP captura a ‘Piraña’, aliado de ‘El Monstruo’, con un arsenal de guerra en Carabayllo

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa tras los pasos de los aliados de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ habría perdido el control de su zona en Comas y ahora estaría operando en Carabayllo. Precisamente, en este distrito la PNP allanó un búnker de armas de guerra perteneciente a la organización criminal.

El operativo permitió la captura de Paolo Ramírez Bernal, alias “Piraña”, un joven de 21 años señalado como el ‘armero’ de la banda. Durante el interrogatorio, confesó que el arsenal encontrado pertenecía a ‘M’, es decir, ‘El Monstruo’.

La intervención se realizó en una vivienda del asentamiento humano Raúl Porras Barré, donde la policía incautó siete armas de guerra, varias pistolas y una considerable cantidad de municiones. Según las autoridades, este arsenal estaba listo para ser utilizado en acciones de sicariato y extorsión bajo órdenes directas del cabecilla.

La caída de 'Piraña': el joven de 21 años que surtía armas a la banda de 'El Monstruo'.

Las investigaciones también revelan que “Piraña” brindaba refugio temporal a sicarios tras la comisión de delitos, mantenía contacto permanente con Erick Moreno Hernández y era el encargado de identificar a nuevas víctimas para las extorsiones, principalmente empresarios de Carabayllo.

Las autoridades trasladaron al detenido a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, para la continuación de las pesquisas correspondientes.

Vivienda en Carabayllo donde fue detenido alias Piraña.

Armas halladas pertenecen a la PNP

Los siete fusiles de guerra encontrados dentro de un costal al interior del inmueble habrían sido las mismas que aparecieron en un video intimidatorio.

Tras la captura del brazo derecho de ‘El Monstruo’, el expolicía Yojairo Michael Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’ o ‘JJ’, la banda delictiva difundió una grabación donde aparecían mostrando fusiles de guerra y asegurando que no “estaban arrinconados”.

Uno de los fusiles es los que utiliza la división antidrogas de la PNP, según explicó el coronel PNP Roger Cano Benites jefe de la Brecc Lima Norte.

En los próximos días, la PNP tratará de identificar la trazabilidad del armamento encontrado, cómo lo consiguieron y en que hechos delictivos estarían involucrados.

Captura de alias Chiqui

La detención de alias “Piraña se suma al reciente arresto de otro miembro clave de la banda. Días antes, la PNP logró capturar a Juan Carlos Aguirre Espuma, conocido como “Chiqui”, señalado por las autoridades como uno de los principales brazos armados de “El Monstruo” y vinculado a actividades de sicariato y atentados contra empresarios de la zona.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en Carabayllo, donde la policía incautó un arsenal de armas y explosivos listos para ser utilizados en atentados.

Según las investigaciones, Aguirre tenía la misión de reclutar nuevos integrantes para la organización criminal y ejecutar encargos violentos bajo instrucción directa de Erick Moreno Hernández. Además, el hallazgo de audios comprometedores y el análisis de su celular reforzaron la hipótesis policial sobre su activa participación en estos crímenes.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que la intervención permitió frustrar un sicariato que estaba programado para ejecutarse en las horas siguientes.

Siguen los asesinatos en La

Partidos de hoy, martes 19

Pedro Aquino es nuevo refuerzo

Empresa de ‘Los Chinos’ y

