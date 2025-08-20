Incautan más de 2,7 toneladas de carne de caimán y especies disecadas en operativo en Huancayo

Serfor intervino a traficantes. (Foto: Serfor)

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), llevó a cabo un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín, logrando la incautación de más de 2.7 toneladas de carne de caimán (Caiman crocodilus) y de cuatro especímenes disecados de fauna silvestre.

Las acciones se desarrollaron en dos puntos clave de la ciudad de Huancayo. El primero ocurrió en un local denominado El Encanto Amazónico, situado en la avenida Ferrocarril N.° 860 del distrito de Chilca. Allí, los inspectores encontraron grandes cantidades de carne de caimán cocida lista para ser comercializada. El producto no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal ni con autorización administrativa, infringiendo la normativa de conservación y uso sostenible de la fauna silvestre.

Ese mismo día, la segunda intervención se realizó en la feria dominical de la calle Huancavelica, donde un comerciante ofrecía diversos especímenes y partes de animales silvestres disecados sin autorización. Entre los objetos decomisados figuraban: una boa mantona (Boa constrictor), un caparazón de tortuga motelo (Chelonoidis denticulata), la piel disecada de otra boa mantona y un ejemplar de caimán negro (Melanosuchus niger). Todos estaban en condiciones irregulares de conservación y sin el respaldo de permisos oficiales.

Algunos animales estaban disecados. (Foto: Serfor)

Lucha contra el tráfico ilegal de fauna

Tras el operativo, el ingeniero Rody Aylas Zenteno, responsable de la sede Concepción de la ATFF Sierra Central – SERFOR, señaló que estos decomisos forman parte de un esfuerzo interinstitucional constante para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre. “Las acciones que realizamos son interinstitucionales y forman parte de un trabajo multisectorial durante todo el año. Con estas intervenciones buscamos identificar a quienes comercian ilegalmente productos de fauna, recuperar nuestro patrimonio natural y aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan”, indicó.

El funcionario recordó que la comercialización ilegal de fauna silvestre constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad en el país, ya que reduce las poblaciones naturales de especies clave, altera los ecosistemas y pone en riesgo la salud de las personas al exponerlas a enfermedades zoonóticas. En esa línea, enfatizó que el tráfico de carne y partes de animales silvestres puede tener consecuencias sanitarias graves, dado que no pasa por controles de inocuidad ni de salubridad.

Decomisaron toneladas de estos especímenes. (Foto: Serfor)

SERFOR, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía Ambiental, continuará realizando operativos sorpresivos en mercados, ferias y locales comerciales, con el fin de desarticular las cadenas de comercio ilegal y asegurar que las comunidades puedan convivir en un entorno natural saludable y sostenible.

Las autoridades señalaron que, con este tipo de intervenciones, reafirman que la protección de la fauna silvestre y la biodiversidad del Perú es una prioridad nacional, y que quienes infringen la normativa se enfrentan a sanciones que pueden incluir multas económicas, decomisos permanentes y procesos penales.