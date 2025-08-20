Perú

Incautan más de 2,7 toneladas de carne de caimán y especies disecadas en operativo en Huancayo

El SERFOR, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía Ambiental de Junín, intervino establecimientos y una feria dominical, decomisando grandes cantidades de especímenes de fauna silvestre que eran comercializados ilegalmente

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Serfor intervino a traficantes. (Foto:
Serfor intervino a traficantes. (Foto: Serfor)

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), llevó a cabo un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín, logrando la incautación de más de 2.7 toneladas de carne de caimán (Caiman crocodilus) y de cuatro especímenes disecados de fauna silvestre.

Las acciones se desarrollaron en dos puntos clave de la ciudad de Huancayo. El primero ocurrió en un local denominado El Encanto Amazónico, situado en la avenida Ferrocarril N.° 860 del distrito de Chilca. Allí, los inspectores encontraron grandes cantidades de carne de caimán cocida lista para ser comercializada. El producto no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal ni con autorización administrativa, infringiendo la normativa de conservación y uso sostenible de la fauna silvestre.

Ese mismo día, la segunda intervención se realizó en la feria dominical de la calle Huancavelica, donde un comerciante ofrecía diversos especímenes y partes de animales silvestres disecados sin autorización. Entre los objetos decomisados figuraban: una boa mantona (Boa constrictor), un caparazón de tortuga motelo (Chelonoidis denticulata), la piel disecada de otra boa mantona y un ejemplar de caimán negro (Melanosuchus niger). Todos estaban en condiciones irregulares de conservación y sin el respaldo de permisos oficiales.

Algunos animales estaban disecados. (Foto:
Algunos animales estaban disecados. (Foto: Serfor)

Lucha contra el tráfico ilegal de fauna

Tras el operativo, el ingeniero Rody Aylas Zenteno, responsable de la sede Concepción de la ATFF Sierra Central – SERFOR, señaló que estos decomisos forman parte de un esfuerzo interinstitucional constante para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre. “Las acciones que realizamos son interinstitucionales y forman parte de un trabajo multisectorial durante todo el año. Con estas intervenciones buscamos identificar a quienes comercian ilegalmente productos de fauna, recuperar nuestro patrimonio natural y aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan”, indicó.

El funcionario recordó que la comercialización ilegal de fauna silvestre constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad en el país, ya que reduce las poblaciones naturales de especies clave, altera los ecosistemas y pone en riesgo la salud de las personas al exponerlas a enfermedades zoonóticas. En esa línea, enfatizó que el tráfico de carne y partes de animales silvestres puede tener consecuencias sanitarias graves, dado que no pasa por controles de inocuidad ni de salubridad.

Decomisaron toneladas de estos especímenes.
Decomisaron toneladas de estos especímenes. (Foto: Serfor)

SERFOR, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía Ambiental, continuará realizando operativos sorpresivos en mercados, ferias y locales comerciales, con el fin de desarticular las cadenas de comercio ilegal y asegurar que las comunidades puedan convivir en un entorno natural saludable y sostenible.

Las autoridades señalaron que, con este tipo de intervenciones, reafirman que la protección de la fauna silvestre y la biodiversidad del Perú es una prioridad nacional, y que quienes infringen la normativa se enfrentan a sanciones que pueden incluir multas económicas, decomisos permanentes y procesos penales.

Temas Relacionados

SerforTráfico de animalesComercio ilegalHuancayoJunínperu-noticias

Últimas Noticias

Golazo de Martín Cauteruccio con potente disparo de penal en Cienciano vs Bolívar por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2025

A los 15′ minutos de la primera parte, celebrada en la ciudad del Cusco, el ‘Caute’ se hizo presente para volver a celebrar una diana contra su rival favorito de toda la vida

Golazo de Martín Cauteruccio con

Nelly Rossinelli niega cotización de 30 mil soles que aparece en lista de INEI: “Ya quisiera cobrar ese monto”

La influencer y conductora de TV negó cualquier vínculo con el INEI y aseguró que jamás aceptará trabajar con el Estado ni con casas de apuestas.

Nelly Rossinelli niega cotización de

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cusco por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El ‘papá’ intentará darle vuelta a la serie ante la ‘academia’ con el apoyo de su hinchada para seguir en competencia internacional. Sigue las incidencias del encuentro

Cienciano vs Bolívar EN VIVO

Mundial de desayunos: ¿cuáles son los beneficios para la salud del pan con chicharrón?

Aunque muchos suelen clasificar al pan con chicharrón como un antojo o comida de fin de semana, lo cierto es que sus ingredientes aportan varios nutrientes esenciales

Mundial de desayunos: ¿cuáles son

Moody’s: Términos de intercambio récord en Perú sostendrán proyección de crecimiento económico pese a incertidumbre preelectoral

La agencia calificadora de riesgos también ha destacado al sol peruano y la robustez del tipo de cambio alcanzado por el BCR ante entorno volátil global

Moody’s: Términos de intercambio récord
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente renuncia del titular de

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Las exorbitantes cifras del divorcio

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”