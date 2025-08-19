Minedu lanza concursos educativos para colegios 2025: cómo participar y fechas de inscripciones

Minedu lanza concursos educativos 2025: cómo participar y fechas de inscripciones - Minedu

El Ministerio de Educación presenta los concursos educativos 2025, una convocatoria nacional dirigida a escolares que busca incentivar la creatividad, la innovación y la transformación digital en el sistema educativo peruano. La iniciativa contempla ocho certámenes con inscripciones abiertas hasta septiembre, y más de 8 millones de soles destinados a fortalecer el talento estudiantil a escala nacional.

Oportunidades para estudiantes de todo el país

El programa anunciado por el Ministerio de Educación (Minedu) está orientado a estudiantes de inicial, primaria y secundaria, quienes podrán postular propuestas y proyectos en áreas como ciencia, tecnología, matemáticas, arte, lectura, emprendimiento y comunicación. Entre los concursos emblema figuran Crea y Emprende, enfocado en el desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos productivos y sociales, y la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka, que impulsa la investigación científica y la aplicación tecnológica en contextos reales.

Las bases de ambos concursos ya se encuentran disponibles en las plataformas oficiales del sector, con inscripciones habilitadas para la etapa UGEL de Eureka hasta el 12 de septiembre, y para Crea y Emprende, hasta el 18 de septiembre. El detalle de los requisitos y cronogramas se puede consultar ingresando a www.gob.pe/concursoseducativos.

Ocho concursos nacionales y crecimiento en la participación

El portafolio de concursos 2025 incluye ocho certámenes: Feria de Ciencia y Tecnología Eureka, Crea y Emprende, Juegos Florales Escolares Nacionales, El Perú Lee, Premio José María Arguedas, Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas, Ideas en Acción y el concurso de Discurso y Ensayo José Faustino Sánchez Carrión. Todos están diseñados para promover competencias clave como pensamiento crítico, investigación, creatividad artística y expresión intercultural.

La edición 2025 destaca por una participación récord, con más de 157 000 estudiantes inscritos, lo que representa un crecimiento del 28 % respecto al año anterior, según destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. El titular del Minedu afirmó que este incremento demuestra una transición en el modelo educativo peruano hacia la innovación y el aprovechamiento de la tecnología como motor del desarrollo académico y social.

“Más de 157 000 estudiantes inscritos en los concursos educativos 2025, un crecimiento del 28 % respecto al año anterior”, declaró Morgan Quero durante su intervención en el foro CADE Educación 2025.

Innovación y transformación digital en la educación peruana

La apuesta por la transformación digital, la conectividad, la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y la formación docente en competencias digitales ha sido una línea prioritaria en la gestión del Minedu. El ministro Quero ha subrayado que la plataforma de concursos educativos refuerza estos objetivos al propiciar experiencias de aprendizaje que conectan la escuela con problemas y desafíos de la vida real.

Proyectos de años anteriores reflejan el potencial de estas convocatorias para impulsar la innovación escolar. Entre las iniciativas premiadas figuran baldosas capaces de generar electricidad, briquetas ecológicas y cinturones ultrasónicos para personas con discapacidad visual, ejemplos que evidencian el impacto social de las ideas desarrolladas por estudiantes.

Fechas clave y acceso a información

Las inscripciones para la etapa UGEL de la Feria de Ciencia y Tecnología Eureka estarán abiertas hasta el 12 de septiembre, mientras que para Crea y Emprende el plazo se extiende hasta el 18 de septiembre. La información detallada sobre las bases, etapas, requisitos y cronogramas de todos los concursos se encuentra en el sitio oficial del Ministerio de Educación: https://www.gob.pe/concursoseducativos.

Enlace directo para bases de Crea y Emprende 2025: Bases oficiales

Enlace directo para bases de Eureka 2025: Bases oficiales