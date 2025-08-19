Perú

Estudiar en Reino Unido con todo pagado: así puedes postular a las Becas Chevening 2026 si eres peruano

Todos los costos de viaje, matrícula y manutención de los seleccionados serán cubiertos en su totalidad. Las postulaciones están dirigidas a profesionales de más de 160 países, incluido el Perú

Por Tomás Ezerskii

La beca Chevening cubre matrícula, estipendio mensual y costos de viaje desde Colombia hasta el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae

Estudiar en una universidad del Reino Unido con todos los gastos pagados y al mismo tiempo formar parte de una red global de líderes es una oportunidad única que cada año cambia la vida de miles de profesionales alrededor del mundo. Esa es la experiencia que ofrece el Programa de Becas Chevening, financiado por el gobierno británico, y que acaba de abrir oficialmente su convocatoria para el periodo académico 2026 – 2027.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 7 de octubre de 2025 y están dirigidas a profesionales de más de 160 países, incluido el Perú. Los seleccionados podrán cursar una maestría de un año en cualquier universidad del Reino Unido, en la especialidad de su elección, con la garantía de que todos los costos de viaje, matrícula y manutención serán cubiertos en su totalidad.

Con esta beca, los profesionales peruanos tienen la posibilidad de acceder a un posgrado en instituciones reconocidas mundialmente como la Universidad de Oxford, Cambridge, London School of Economics, University College London o King’s College London, entre muchas otras.

¿Qué ofrece la Beca Chevening y quiénes pueden postular?

Revisa todos los detalles para acceder a una Becas Chevening. - Crédito: Becas para Latinos

El programa cubre pasajes de ida y vuelta, matrícula universitaria y un estipendio mensual para manutención, lo que convierte a Chevening en una de las becas internacionales más completas del mundo. Además de recibir una educación de primer nivel, los becarios vivirán una experiencia cultural enriquecedora, con acceso a viajes dentro del Reino Unido, actividades de voluntariado y eventos de networking con líderes de distintos países.

Uno de los requisitos fundamentales es contar con nacionalidad peruana y tener un grado académico universitario (bachiller, título profesional, maestría o doctorado). También se exige al menos dos años de experiencia laboral comprobada y el compromiso de regresar al Perú durante un mínimo de dos años al finalizar los estudios. A diferencia de otras convocatorias internacionales, en este caso no existe límite de edad para postular.

Otro aspecto clave es que no es obligatorio presentar exámenes internacionales de inglés como requisito de postulación. Sin embargo, algunas universidades británicas sí podrían solicitarlos como parte de sus propios criterios de admisión.

Desde su creación en 1983, más de 60.000 profesionales en todo el mundo han sido beneficiados con esta beca, incluyendo a más de 300 peruanos que actualmente forman parte de esta influyente red de exbecarios. Esta comunidad global está conformada por líderes, académicos, empresarios y profesionales que hoy ocupan puestos estratégicos en distintas áreas.

Cómo postular a la Beca Chevening 2026 – 2027

El proceso de postulación es completamente en línea y debe realizarse a través de la página oficial del programa: www.chevening.org. Allí, los interesados podrán crear una cuenta, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida dentro del plazo establecido.

La aplicación incluye la redacción de ensayos en los que se debe demostrar potencial de liderazgo, visión a futuro y compromiso con el desarrollo del país. Por ello, es importante que cada respuesta sea original y personal, ya que el programa advierte que la detección de plagio o textos generados por inteligencia artificial puede significar la descalificación automática del proceso.

En paralelo, los postulantes pueden ir gestionando su admisión en la universidad y programa de su preferencia en el Reino Unido. Si bien no es necesario contar con una carta de aceptación al momento de postular a Chevening, sí será requisito indispensable presentarla en etapas posteriores si el candidato resulta preseleccionado.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de octubre de 2025. Los resultados finales se darán a conocer en 2026, y los seleccionados iniciarán sus estudios en septiembre de ese año.

Para resolver consultas específicas, el programa cuenta con un canal de contacto en Perú a cargo de la Chevening Officer, Maritza Choctaya, disponible en el correo chevening.peru@fcdo.gov.uk.

