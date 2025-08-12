Perú

Beca 18-2026: tramita tu clasificación socioeconómica en la municipalidad para postular

Este trámite gratuito puede definir tu acceso a una de las 20 mil becas integrales del Estado

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Dentro de poco se habilita
Dentro de poco se habilita la convocatoria de la Beca 18 - 2026.|Andina

En medio de las expectativas por la próxima convocatoria de Beca 18-2026, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) recuerda a los estudiantes interesados que uno de los pasos más importantes para postular es contar con la clasificación socioeconómica vigente de su hogar. Este documento, tramitado de forma gratuita en la municipalidad distrital, es fundamental para cumplir con ciertos requisitos o acceder a puntaje adicional en el concurso.

La beca estatal más emblemática del país ofrecerá 20.000 becas integrales a jóvenes con alto rendimiento académico y escasos recursos. El proceso se desarrolla en ocho modalidades, siendo la Ordinaria la más conocida, donde uno de los requisitos clave es tener la condición de pobre o pobre extremo, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Beca 18 es un programa
Beca 18 es un programa del Estado peruano que otorga becas integrales para que jóvenes con alto rendimiento académico y en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social puedan acceder a una educación superior de calidad en universidades, institutos o escuelas superiores, públicas o privadas. (Foto: Andina)

¿Quiénes deben tramitar la clasificación socioeconómica?

El Sisfoh, administrado por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), emite este documento oficial que identifica la situación económica de los hogares. Si bien solo la modalidad Ordinaria exige acreditar pobreza para postular, las otras siete modalidades también otorgan puntaje adicional si se demuestra esta condición. Estas son: Vraem, Huallaga, Repared, Protección, Comunidad Nativa Amazónica y Población Afroperuana, Fuerzas Armadas y Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Por ello, se recomienda que todos los postulantes interesados verifiquen si su clasificación se encuentra vigente. Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma oficial del OFIS (a través de este link), ingresar el número de DNI y seguir los pasos indicados.

Si el hogar no figura en el padrón o la clasificación está desactualizada, es necesario iniciar el trámite presencialmente en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad distrital.

Paso a paso para gestionar el trámite en la municipalidad

El proceso es gratuito y se puede realizar en cualquier momento del año. Los requisitos son simples:

  • Acudir a la municipalidad del distrito de residencia, acompañado por los padres si el postulante es menor de edad.
  • Presentar el DNI de todos los integrantes del hogar.
  • Llevar un recibo de luz con una antigüedad no mayor a tres meses (si se cuenta con el servicio).
  • Completar el Formato S100, que incluye la información básica de cada miembro del hogar.
  • Autorizar una visita domiciliaria, si es requerida por el personal de la ULE.

Una vez realizada la verificación, el resultado puede demorar hasta 25 días hábiles en zonas urbanas y hasta 40 días en zonas rurales. El estado del trámite puede ser consultado en la misma municipalidad o a través del enlace del padrón nacional.

Es importante recordar que el personal municipal solo recolecta los datos, mientras que la evaluación y validación final está a cargo del OFIS, en coordinación con otras bases oficiales. Además, los Censos Nacionales 2025 no reemplazan ni actualizan esta clasificación, ya que se trata de procesos independientes.

Para consultas sobre la clasificación socioeconómica, los interesados pueden comunicarse con el OFIS al teléfono (01) 631 8000 o escribir al correo electrónico sisfoh@ofis.gob.pe. Y para más información sobre Beca 18, pueden contactar con Pronabec en la línea gratuita 0800 000 18, la central (01) 612 8230 o al WhatsApp institucional 914 121 106. También pueden seguir su página oficial de Facebook.

