MTC declara en emergencia otra carretera nacional: colapsa la PE-24A de Junín, mientras Provías enfrenta denuncias por corrupción

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú declara emergencia en la Ruta Nacional PE-24A de Junín por colapso vial.

El Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), oficializó la declaración de emergencia del servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-24A entre la Emp. PE-3S (Concepción) y Santa Rosa de Ocopa, afectada por un colapso acelerado de la infraestructura vial.

La zona, pieza central de la conectividad regional en Junín, presenta daños estructurales que, según la resolución ministierial N° 559-2025-MTC/01.02, amenazan la circulación diaria de 20.000 personas y comprometen servicios esenciales, comercio y movilidad. Antes fue la Ruta Nacional PE-3ND de la Longitudinal de la Sierra Norte.

Perú: MTC declara emergencia en ruta clave de Junín por colapso vial

La Ruta Nacional PE-24A, ubicada en la provincia de Concepción dentro del departamento de Junín, vincula decenas de comunidades a lo largo de un ramal estratégico que parte de la Ruta Nacional PE-3S (Longitudinal de la Sierra Sur), eje clave de la sierra central del país.

Este sector conecta a 21 centros poblados y su mal estado, documentado por la propia Provías Nacional, ha generado baches profundos, rompimiento de bordes y un desgaste crónico del pavimento. Según la resolución del MTC suscrita por César Sandoval Pozo, la continuidad del tránsito queda bajo riesgo permanente si no se ejecutan acciones urgentes.

El deterioro, agravado por las lluvias y la falta de mantenimiento oportuno, “afecta la seguridad y calidad del servicio público de transporte de personas”, recoge la resolución oficial difundida por El Peruano.

La resolución ministerial exige a Provías Nacional intervenir y reportar resultados en 10 días para restablecer la conectividad.

Emergencia en la PE-24A amenaza movilidad y servicios básicos en Junín

Por tal motivo, organizaciones locales y autoridades advirtieron que una eventual interrupción de la vía impediría el acceso inmediato a salud, educación y abastecimiento de productos básicos. La disposición ministerial exige a Provías Nacional intervenir de inmediato y reportar resultados en solo 10 días.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 001-2025, las autoridades pueden declarar emergencias ante eventos imprevisibles, pero la situación de la PE-24A resulta sintomática de dificultades estructurales del sector. El presupuesto de transporte, concentrado en megaproyectos y administración de carreteras trascendentales como esta, enfrenta cuestionamientos recurrentes por escasos resultados en tramos rurales.

El deterioro de la PE-24A afecta a 20.000 personas y pone en riesgo el acceso a servicios esenciales en 21 centros poblados.

Gobierno de Perú ordena intervención urgente en Provías Nacional y Descentralizado

Al mismo tiempo que la emergencia cunde en Junín, el MTC anunció una restructuración administrativa de Provías Nacional y de Provías Descentralizado. Ambos programas, responsables del grueso del presupuesto vial, han sido señalados por “procesos críticos” y, según la Resolución Ministerial N° 564-2025-MTC/0 citada por El Peruano, estarán bajo el análisis de una Comisión Sectorial de reciente creación.

La medida implica una revisión integral de sus operaciones, compromisos y sistemas de control, en el marco de una asignación que supera los 5.732 millones de soles solo en 2025.

El Decreto de Urgencia N° 001-2025 respalda la toma de medidas excepcionales ante la crisis de infraestructura vial.

El ministro César Sandoval hizo pública la decisión en redes sociales y mencionó como objetivo central de la reestructuración “combatir a las mafias y la corrupción” dentro de estos organismos, respondiendo a una instrucción directa de la presidenta Dina Boluarte.

La emergencia en la PE-24A, sumada a la intervención estatal sobre Provías, pone al descubierto las debilidades en la gestión de la obra pública nacional y regional, donde la falta de transparencia y eficiencia ha derivado en problemas críticos de infraestructura que afectan de manera directa a las comunidades.