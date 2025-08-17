DANA Oriana causará lluvias, granizo, nieve en 11 regiones del Perú hasta el martes 19 de agosto

Las lluvias intensas y el granizo en la sierra peruana afectan las rutas hacia las zonas altas del país. Foto: Andina

Un nuevo aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) estima que, a partir del domingo 17 de agosto y hasta el martes 19 de agosto, la sierra centro y el sur del Perú presentará un descenso en su temperatura, acompañada por precipitaciones ligeras y moderadas de nieve, granizo, aguanieve y lluvia.

Según el pronóstico del Senamhi, se espera un nivel de alerta moderado a raíz de las precipitaciones, que podrían alcanzar los 8 milímetros por día (mm/día) en la sierra centro y alrededor de los 10 mm/día en la sierra sur.

En el caso de las zonas del Perú que superen los 2,800 metros sobre el nivel del mar, se espera la precipitación de granizo; mientras que las zonas ubicadas sobre el 4,000 metros sobre el nivel del mar con una precipitación acumulada de 5 centímetros de espesor.

Sierra centro y sur registrará fuerte lluvia, granizo y nieve desde el 17 de agosto hasta el martes 19 de agosto. (Foto: Senamhi)

La advertencia del Senamhi también indica que, durante los próximos días, las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h. Según el Senamhi, los eventos tienen relación con la proximidad de la DANA (Depresión Aislada de Altos Niveles) “Oriana”.

Las regiones que experimentarán los efectos del pronóstico del Senamhi son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

Indeci sugiere revisar rutas de evacuación

La advertencia del Senamhi también ha generado la intervención del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que ha establecido como una de sus principales recomendaciones la revisión de las rutas de evacuación para asegurarse de que están despejadas y debidamente señalizadas en caso de que sea necesario utilizarlas para evacuar hacia una zona segura.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), reveló que 11 regiones serán afectadas por las precipitaciones de nieve, granizo y lluvias. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

También se sugiere verificar la disponibilidad de centros de salud, estaciones de bomberos, y comisarías para asegurar la atención de las autoridades en situaciones de emergencia.

Para los ciudadanos que viven en las zonas que podrían ser afectadas por estas precipitaciones, Indeci también recomendó que se protejan y refuercen los techos de las viviendas, además de asegurar el uso de instrumentos como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes para establecer un sistema de alerta en coordinación con las autoridades.

¿El frío puede incrementar la vulnerabilidad a neumonía?

Aunque el frío no causa neumonía de manera directa, sí puede aumentar la vulnerabilidad de menores de cinco años, quienes pueden desarrollar cuadros graves de esta enfermedad. Las bajas temperaturas favorecen la circulación de virus y bacterias, y el aire frío puede irritar las vías respiratorias, facilitando las infecciones.

Según un reporte de Voces Ciudadanas, con información oficial del Minsa, 400 bebés fallecen anualmente en Perú por Virus Sincicial Respiratorio (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

Los niños menores de cinco años tienen un sistema inmunológico en desarrollo, por lo que resultan más susceptibles a complicaciones graves por neumonía cuando se exponen a condiciones de frío o a cambios bruscos de temperatura. Por estas razones, es recomendable aumentar los cuidados en épocas de frío, mantener al día las vacunas y acudir a centros médicos rápidamente en casos de síntomas respiratorios.

¿Cómo prevenir los casos de neumonía en niños?

La prevención de la neumonía en menores de cinco años se basa en las siguientes medidas:

Vacunación : Mantener actualizado el calendario de vacunas recomendado

Fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Evitar la exposición al humo de tabaco y contaminantes del aire en el hogar.

Garantizar una adecuada nutrición para fortalecer el sistema inmunológico.

Promover el lavado frecuente de manos y prácticas de higiene respiratoria.

Reducir el hacinamiento y la exposición a personas con enfermedades respiratorias.

Consultar de manera oportuna ante síntomas respiratorios para recibir atención médica adecuada.