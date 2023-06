Carlos Alcántara insulta a quienes lo critican como director de cine y aclara que no es comediante: “Soy actor”

Carlos Alcántara responde a quienes critican su película Asu Mare: Los Amigos. Tiktok Jesús Alzamora.

Bastante fastidiado, Carlos Alcántara se refirió a las criticas que viene recibiendo después de dirigir la película ‘Asu Mare: Los Amigos’. El actor llamó “huev...” a sus detractores y les indicó que no esperen que él realice una película al estilo Steven Spielberg, porque no va a pasar. Además, aseguró que jamás intentó compararse al realizador estadounidense.

El actor contó que los haters le escriben para pedirle que deje la dirección y se dedique a hacer comedia. Ante ello, Carlos Alcántara señaló que él es actor y tiene el derecho de contar lo que quiere a través de la dirección.

“Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg, como Tarantino. Hay que ser huev*n para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares. No te burles, ni te ríes, porque no voy a hacer nunca”, indicó Carlos Alcántara en el programa de Jesús Alzamora.

En otro momento, se refirió a las personas que le piden que mejor se dedique a la comedia. “Hermanito de mi corazón, el único premio internacional en un festival tan importante, como el Festival de Cine Málaga, lo gané como mejor actor latinoaméricano por Perro Guardián, donde no hago ninguna mueca ni sonrisa, es serio y es un ‘thriller’. Y es serio, entonces, no me jo***”, señaló, dejando en claro que su carrera es la actuación.

“Yo no soy comediante, puedo haber hecho comedia, pero no lo soy. Hay otros que son comediantes”, aclaró.

‘Asu Mare: Los Amigos’ se estrenó en febrero del 2023 y es la ópera prima de Carlos Alcántara. Desde el 2 de junio del mismo año, se puede encontrar la cinta en Netflix.

Carlos Alcántara aclara que es actor, no solo cómico. Asimismo, recordó que ha participado en más de 20 películas. La Lengua

Confiesa que las críticas lo dañaron

Carlos Alcántara indicó que siempre la mayoría de personas busca tumbar a los que tienen éxito. Es lo que hoy en día, el actor siente que le está ocurriendo, y no puede evitar mostrarse afectado.

“A mi me dijo alguien eso, yo no le creí. ‘Tú estás arriba, ahora te toca que te tumben’. Eso es lo que suele pasar en países como el nuestro, un tipo de gente no soporta que tengas éxito. (...) Dicen: ‘a este hay que tumbarlo’. ”, sañaló Carlos Alcántara, intentado defender su papel como director, resaltando que que realizar una película no es a base “de tutoriales”.

“Si tanto sabes de cine, si tanto te has burlado con tu compañerito, y me has afectado, sí, me has afectado”, acotó el actor. También indicó que “el cine se trata de contar historias”, y no tiene nada de malo que él lo haga.

Carlos Alcántara acepta que las críticas lo dañaron. Asegura que muchos lo quieren tumbar porque tiene éxito. La Lengua

¿Por qué Carlos Alcántara está peleado con Henry Spencer?

Todo inició en febrero del 2023, cuando se estrenó la cinta ‘Asu Mare: Los Amigos’. Durante la alfombra roja, Luis Carlos Burneo, mejor conocido como Henry Spencer, le preguntó cómo aprendió a dirigir, puesto a que siempre había sido actor. Esta pregunta sorprendió mucho al exPataclaun, quien confesó que no estudió y vio tutoriales en YouTube.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales”, señaló Carlos Alcántara, quien nunca imaginó la ola de críticas que levantaría.

Desde seguidores hasta jóvenes estudiantes de dirección se pronunciaron al respecto.

El craedor de YouTube usó su programa para lamentar esta situación, e indicar que jamás tuvo una mala intención con su pregunta.

“Se ha peleado conmigo. Ha aparecido en varias entrevistas diciendo ‘este chico que ha cumplido 16 años y que se muere por ser famoso y ya ganó su premio Luces pues’. Está molesto porque, de manera absolutamente equivocada, piensa que yo he ido a la alfombra roja a joderlo”, comenzó diciendo Spencer, resaltando que intentó comunicarse con él, pero la respuesta no fue positiva.

“Me da mucha pena. Yo he hecho esfuerzos tremendos con amigos cercanos, con gente intermediaria, para conversar con Carlos. No quiere conversar conmigo. Ni siquiera para entrevistarlo, para acercarme a él y decirle ‘oye, Carlos, quiero explicarte que he ido a tu alfombra a ironizar sobre un tema que era tendencia’. Nadie lo ha tomado de mala onda”, señaló.

Henry Spencer lamenta que Carlos Alcántara no quiera hablarle. (YouTube)

Carlos Alcántara hizo desaire a Henry Spencer

Esto no quedó ahí, pues el creador de YouTube se animó a asistir a una conferencia de prensa donde se encontraba Carlos Alcántara. Aunque espero para hacerle una entrevista, el actor dejó en claro que no lo iba a atender.

“Yo no tengo nada que hablar contigo. Tú sabes por qué”, le dijo Carlos al comunicador, quien se quedó parado y dejó que el actor se fuera.