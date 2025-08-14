Perú

Arequipa de mochilero: cómo recorrerla en 48 o 72 horas sin perder lo mejor de la ‘Ciudad Blanca’

Hostales céntricos, gastronomía de mercado y actividades gratuitas posicionan a la ciudad como un destino atractivo, seguro y de alto valor cultural para mochileros

Analí Espinoza

Analí Espinoza

Fotos de Arequipa / GOB.PE
Fotos de Arequipa / GOB.PE

Viajar con mochila no significa renunciar a la riqueza cultural, histórica y gastronómica de una ciudad. Arequipa, la ‘Ciudad Blanca’, es un destino ideal para quienes buscan una experiencia intensa, económica y auténtica en pocos días. Con buena planificación, en 48 o 72 horas es posible conocer lo más representativo de esta joya del sur peruano, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000.

A continuación, una guía práctica pensada para viajeros jóvenes, mochileros o cualquier visitante que quiera optimizar su tiempo y presupuesto sin sacrificar la esencia de Arequipa.

Alojamiento: céntrico, seguro y accesible

El Centro Histórico es la mejor zona para hospedarse si se busca caminar a todos los sitios de interés. Hay múltiples hostales, hospedajes boutique y albergues para mochileros, cuyos precios oscilan entre 25 y 60 soles por noche en habitaciones compartidas. Opciones recomendadas por viajeros incluyen:

Flying Dog Hostel (calle Melgar)

Casa de Ávila (calle Ávila, ideal por su jardín interior)

Le Foyer Hostel (con terraza con vista al Misti)

Reservar con anticipación es clave si se viaja en agosto o septiembre.

Día 1: Centro Histórico y sabores locales

Mañana:

  • Plaza de Armas: punto de partida obligatorio. Desde aquí se puede observar la imponente Catedral de Arequipa, construida con sillar blanco y coronada por sus torres gemelas. Entrada gratuita al atrio; ingreso al museo y al campanario: 15 soles.
  • Iglesia de la Compañía y su claustro: obra maestra del barroco mestizo. Entrada libre.
  • Museo Santuarios Andinos: aquí se encuentra Juanita, la Dama de Ampato, una momia inca sacrificada hace más de 500 años en la cima del volcán. Entrada: 25 soles general / 15 soles estudiantes.

Tarde:

  • Almuerzo económico en el tradicional Mercado San Camilo, donde se puede probar:
  • Rocoto relleno con pastel de papa
  • Chupe de camarones
  • Queso helado artesanal
  • Gastarás entre 10 y 20 soles por comida completa.
  • Paseo por el Puente Bolognesi, que conecta con el barrio de San Lázaro, uno de los más antiguos y fotogénicos.

Noche:

  • Cena en una picantería accesible, como La Benita o La Capitana.
  • Opción: tour nocturno gratuito por el centro histórico, ofrecido por guías voluntarios.

Día 2: Ruta del sillar y miradores

Mañana:

  • Excursión a las canteras de sillar de Añashuayco y Culebrillas, a 30 minutos del centro. Se puede ir en tour (desde 35 soles) o por cuenta propia en combi (1.5 soles).
  • Conocer el trabajo de los canteros, recorrer los laberintos volcánicos y aprender sobre la piedra que define la arquitectura arequipeña.

Tarde:

  • Visita al Mirador de Yanahuara, con vista panorámica al Misti y al centro colonial.
  • Opcional: caminata hasta el Mirador de Carmen Alto, donde se observa el valle del Chili y los tres volcanes que rodean Arequipa.

Noche:

  • Cena ligera en locales económicos como El Tío Darío o Picantería La Mundial.
  • Si queda energía, disfrutar de una peña folclórica en La Casa del Cuzco o simplemente recorrer la calle San Francisco.

Día 3 (opcional): Monasterio y escapada natural

Mañana:

  • Visita al Monasterio de Santa Catalina, uno de los más impresionantes de América Latina. Entrada: 45 soles adultos / 20 soles estudiantes. Se recomienda ir a primera hora para evitar multitudes.
  • Tiempo estimado de visita: 2 a 3 horas. Es una ciudad dentro de la ciudad, con calles adoquinadas, celdas, cocinas, patios y una atmósfera única.

Tarde:

  • Opcional 1: Excursión de medio día a los Baños Termales de Yura, a 1 hora del centro. Entrada: 5 a 10 soles. Se puede llegar en bus local.
  • Opcional 2: Mini trekking guiado al Volcán Chachani (no recomendado sin aclimatación previa), o caminata urbana hasta los restos arqueológicos de Los Tambos.

Noche:

  • Cena de despedida con trago arequipeño: probar el anís Najar o una chicha de guiñapo.
  • Si el viajero continúa rumbo a Puno o Cusco, se puede tomar el bus nocturno desde el terminal terrestre (precios desde 40 soles).

Presupuesto estimado para mochileros (por día):

Gasto: Costo aproximado

  • Hospedaje (hostel): S/ 25 - S/ 60
  • Alimentación (3 comidas): S/ 20 - S/ 55
  • Entradas turísticas: S/ 10 - S/ 45
  • Transporte local : S/ 3 - S/ 10
  • Extras / recuerdos: S/ 10 - S/ 20
  • Total diario estimado: S/ 70 - S/ 170

Consejos útiles para el viajero

  • Llevar bloqueador solar y ropa de media estación: el clima en Arequipa suele ser soleado durante el día y frío por las noches.
  • La altura (2,335 m s. n. m.) puede afectar al llegar: es ideal tomar infusiones de coca, descansar el primer día y evitar comidas pesadas inicialmente.
  • Hay Free Walking Tours todos los días desde la Plaza de Armas: propina voluntaria.
  • Las combis y buses urbanos son baratos (S/ 1.50), pero pueden ser confusos para quienes no hablan español fluido. Taxis autorizados (apps como InDriver) son más seguros.

