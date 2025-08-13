Perú

El Callao baja sus precios de compra de departamentos: ¿En cuánto está el metro cuadrado?

También se han registrado descensos en el valor de venta en los distritos de San Martín de Porres (-1,7%), Los Olivos (-0,2%), Bellavista (-1,1%), La Perla (-1,2%) y Ate (-1,3%), entre otros

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El Callao experimentó una disminución
El Callao experimentó una disminución de precios del 0,8% frente al mes previo y una reducción acumulada de 5,8% en los últimos 12 meses. Foto: composición Infobae Perú/Rosen

En el último mes, de acuerdo a Urbania, el valor promedio de venta registró un ligero aumento de 0,1%, situando el precio medio de la ciudad en S/ 6.821 por metro cuadrado. Con este resultado, en lo que va del 2025 el incremento acumulado es de 1,1%, cifra ligeramente inferior a la inflación, lo que implica una reducción real de 0,2%.

Durante este año, los departamentos de menor tamaño han mostrado el mayor crecimiento en sus precios. Actualmente, una vivienda estándar de dos dormitorios y 60 m² alcanza un valor promedio de S/ 424 mil, mientras que una de tres dormitorios y 100 m² se cotiza en torno a S/ 657 mil. Dentro de los distritos que han bajado su precio se destaca El Callao.

Precio de departamentos en El Callao

El metro cuadrado en El Callao cuesta, en promedio, S/ 3.374, de acuerdo al último informe de Urbania. Esto representa una caída de -0,8% con respecto al mes anterior y -5,8% en el último año.

Otros distritos que han bajado sus precios con San Martín de Porres (-1,7%), Los Olivos (-0,2%), Bellavista (-1,1%), La Perla (-1,2%), Ate (-1,3%), entre otros. Cabe destacar, El Callao tiene el segundo costo por metro cuadrado más barato de Lima y Callao.

SMP también ha visto una
SMP también ha visto una caída en sus precios inmobiliarios. Foto: Urbania

¿Por qué El Callao tiene precios accesibles para la compra de inmuebles?

En primer lugar, El Callao siempre ha sido percibido como una zona eminentemente portuaria e industrial, lo que ha definido su estructura urbana como menos residencial. La presencia dominante de puertos, zonas industriales y el aeropuerto ha limitado la expansión de áreas urbanas más residenciales, y esto ha restado atractivo para la construcción de proyectos más caros. A esto se suma, en algunos sectores, la percepción de inseguridad y la insuficiente cobertura de servicios públicos, lo cual ha disuadido la llegada de residentes y de desarrolladores inmobiliarios interesados en segmentos de mayor precio.

Además, la oferta inmobiliaria en El Callao ha crecido de forma destacada en los últimos años. La oferta pasó de 374 a 1.079 unidades en apenas dos años, un triplicado que revela interés creciente en la zona. Estas cifras reflejan que, aunque los precios aún son bajos, el mercado se está moviendo: se están impulsando proyectos, especialmente en zonas con infraestructura vial en desarrollo e incluso vinculadas al aeropuerto internacional.

Es importante señalar también el peso de la vivienda de interés social (VIS) en la dinámica local. El Callao es una región donde prácticamente toda la oferta se inscribe en esta categoría, lo que ayuda a mantener los precios por metro cuadrado muy controlados. Entre Lima Metropolitana y El Callao en general, la VIS representó un 69% de las ventas durante 2024, lo que impulsa un mercado más accesible para hogares de ingresos medios.

Por último, a pesar de los bajos precios, hay señales de cambio. Se están llevando a cabo renovaciones urbanas y mejoramiento de espacios públicos en algunas zonas del Callao, lo cual, poco a poco, comienza a atraer nuevos residentes y a despertar interés para la inversión inmobiliaria.

Debido a la presencia de
Debido a la presencia de infraestructuras como el aeropuerto, El Callao no ha podido establecer una buena expansión de áreas urbanas más residenciales. Foto: Logística 360

Así le fue al alquiler y rentabilidad en Lima y Callao

En julio, el alquiler promedio de un departamento de 100 m² se mantuvo en S/ 3.206 mensuales. En lo que va del 2025, esta tarifa acumula un aumento de 4,3%, y en los últimos 12 meses el incremento ha superado con holgura a la inflación, generando un avance real de 5,3%. Las viviendas de mayor tamaño han sido las que registraron el crecimiento interanual más alto en sus precios de arrendamiento.

Dentro de la ciudad, el área con el alquiler más elevado es San Isidro Financiero, donde un departamento de este tamaño alcanza S/ 4.510 mensuales. En contraste, la zona más asequible es Los Olivos Norte, con un valor promedio de S/ 1.401 al mes.

La rentabilidad bruta anual, medida por la relación entre el alquiler anual y el precio de compra, se ubica en 5,29%. Bajo este cálculo, se requerirían 18,9 años de renta para recuperar la inversión en la adquisición del inmueble, un 4,7% menos que hace un año. Actualmente, Lince Comercial se posiciona como la mejor alternativa para quienes buscan maximizar sus ingresos por alquiler.

Temas Relacionados

El Callaodepartamentosinmobiliariaperu-economia

Últimas Noticias

Simpatizantes de Martín Vizcarra rompen en llanto, gritan y protestan frente al Poder Judicial tras ser enviado a prisión

Partidarios de Perú Primero rechazaron la orden de prisión preventiva contra el exmandatario con frases como “¡Vizcarra es inocente!” y “¡Los culpables siguen libres!”

Simpatizantes de Martín Vizcarra rompen

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: PJ acepta pedido fiscal y expresidente será ingresado a un penal por 5 meses

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva

Martín Vizcarra es el quinto expresidente de Perú en ir a prisión acusado de corrupción

El exmandatario pasará los próximos cinco meses en la cárcel y podría ser enviado al penal de Barbadillo donde se encuentra Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo

Martín Vizcarra es el quinto

Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY: canal tv online del partido por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El estadio Hernando Siles de La Paz acogerá el primer enfrentamiento entre la ‘academia’ y el ‘papá’. Conoce la frecuencia televisiva que se encargará de la transmisión del choque de altura

Dónde ver Cienciano vs Bolívar

Así reaccionó Martín Vizcarra al escuchar que afrontará prisión preventiva

Juez Chávez Tamariz consideró que el expresidente inhabilitado no cuenta con arraigo laboral ni familiar y que existe un peligro procesal y de fuga, por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dictó cinco meses en su contra

Así reaccionó Martín Vizcarra al
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso del abusador que

El caso del abusador que ofrecía paseos en Kayak: detuvieron a una mujer por facilitar el ataque a su hija

Fallo histórico: cuatro acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa acordaron un juicio abreviado

Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Casi tres años después capturaron a un prófugo por un homicidio en San Isidro

Qué es y cómo se trata la enfermedad crónica que tiene la ex tenista Mónica Seles

INFOBAE AMÉRICA
Harvard y la administración de

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

Southern Perú: inversiones de la minera mediante Obras por Impuestos superan los S/1.205 millones

TELESHOW
Los mensajes de odio y

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”