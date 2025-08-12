Perú

Contratos ‘bambas’ y uso de camisa institucional: la estrategia de Martín Vizcarra para evitar prisión y hacer campaña pese a inhabilitación

En diálogo con Infobae Perú, el abogado Luis Miguel Caya se refirió a los recibos por honorarios del expresidente y su viaje a Santa Rosa vistiendo camisa con el logo del gobierno, el cual, a excepción de una palabra, es el nombre del partido

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Expresidente llegó a la isla Chinería.| Martín Vizcarra

Martín Vizcarra, expresidente inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos, viajó hasta la isla Chinería, en medio de la tensión diplomática a partir de las declaraciones de Gustavo Petro. Su viaje, pese a ser una actividad acostumbrada, demostraría una nueva ‘burla’ para el abogado Luis Miguel Caya, quien también se refirió a la difusión de recibos por honorarios a puertas de la audiencia de prisión preventiva contra el político, programada para este miércoles 13 de agosto.

En diálogo con Infobae Perú, el exregidor de Moquegua consideró que ambos hechos forman parte de un intento diseñado para probar arraigo laboral y continuar con actividades políticas aunque la ley lo impida. Sobre el primer punto, destacó que, ante la incapacidad de utilizar símbolos relacionados con el partido del que fue excluido, optó por usar la camisa característica de su gobierno, la cual porta el logo “El Perú primero”. Coincidentemente, a excepción de la primera palabra, se trata del nombre de la agrupación que fundó.

“Es una falta de respeto al Perú. Su viaje demuestra que lo único que está intentando hacer es buscar réditos políticos y no defender verdaderamente la soberanía nacional. Incluso, si eso significa utilizar simbología estatal. Por otro lado, que sigue intentando esquivar la ley, sorprender al Poder Judicial y a los medios. El Jurado Nacional de Elecciones ha reiterado que está impedido de participar en mítines, actividades partidarias o cualquier forma de proselitismo político. […] Estamos frente a una jugarreta de las que ya nos tiene acostumbrados, seguramente para no ser sancionado″, expresó el letrado.

Exmandatario está impedido de realizar campaña política debido a su inhabilitación. | Martín Vizcarra

Consultado sobre si su inhabilitación alcanzan al brindar asesoría y consultoría al partido, aseguró que sí y anunció que solicitará al JNE que se pronuncie, dado que —a su consideración— alcanza a cualquier actividad con fines políticos. Asimismo, cuestionó la validez de los contratos difundidos por Panorama y advirtió que el único fin es convencer al Poder Judicial de que cuenta con vínculos laborales sólidos en el país.

“A mi entender, esos contratos presentados por la defensa de Vizcarra son bambas. Se hicieron solo para salvarlo de una eventual prisión y demostrar un arraigo laboral que no existe”, afirmó. No obstante, también recordó que, independiente a si son o no ciertos, tampoco podrían ser utilizados en su beneficio, ya que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que establece que los contratos de locación de servicios o recibos de honorarios no constituyen arraigo laboral porque no generan dependencia, jornada definida ni lugar fijo de trabajo. “Estoy completamente seguro de que el juez deberá descartar ese medio probatorio porque existen precedentes claros”, acotó.

Martín Vizcarra recibe ingresos mensuales de S/18,000 por asesorar al partido Perú Primero, además de emitir recibos por trabajos en la empresa familiar Urbaniza 3D SAC

En ese contexto, indicó que en lugar de beneficiarlo, “este viaje intempestivo a la frontera y su logística demuestran claramente que tiene los medios para fugarse si lo decide” e invocó a prestar mayor atención al incremento de aportes del partido: “De repente hasta podríamos encontrar lavado de activos en ese partido”.

La pregunta es ¿de dónde salen estos aportes? Creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería de transparentar estos ingresos con la finalidad de poder determinar cuál es la fuente de financiamiento del partido político. Se habla de que hubo un incremento entre el 2023 y 2024, inclusive de cinco veces más. Se ha incrementado aproximadamente a medio millón de soles. Yo creo que podríamos encontrar algunas sorpresas", sentenció.

