Perú

¿Hoy habrá brillo solar? Pronóstico del Senamhi para Lima este martes 12 de agosto

En la zona este de la capital, las temperaturas oscilarán entre los 13°C como mínima y los 20°C como máxima

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Un grupo de personas camina
Un grupo de personas camina por el Centro de Lima en un día de primavera. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé para hoy, martes 12 de agosto, un cielo cubierto en Lima Metropolitana durante las primeras horas de la mañana, que irá variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y retornará a cielo nublado en el atardecer.

En Lima Este, las temperaturas oscilarán entre los 13°C como mínima y los 20°C como máxima. Para Lima Oeste y Callao, el pronóstico indica condiciones similares, con un cielo cubierto durante la mañana, que dará paso a cielo nublado parcial al mediodía y se tornará nublado hacia el atardecer. Las temperaturas previstas en esta zona estarán en el rango de 15°C a 19°C durante la jornada.

El Senamhi recuerda que estas condiciones de nubosidad pueden influir en la sensación térmica y recomienda a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para enfrentar las bajas temperaturas, especialmente en las primeras horas del día.

Limeños tuvieron que sacar sus
Limeños tuvieron que sacar sus casacas abrigadoras y chalinas para poder abrigarse del intenso frío de hoy

Reporte meteorológico

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Lima este 12 de agosto:

El Senamhi emitió una reciente
El Senamhi emitió una reciente nota de prensa para brindar más detalles sobre el panorama climático de los siguientes días. (Crédito: Senamhi)

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 53% en el transcurso del día y del 51% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

(EFE)
(EFE)

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

La sensación de frío que
La sensación de frío que estamos teniendo en estos últimos días puede bajar un poco más, advierte el Senamhi. (Composición: Infobae Perú)

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLimaInviernoperu-noticias

Últimas Noticias

Policías denuncian que son obligados a usar chalecos antibalas de hace más de 30 años

Se entregó a un suboficial de segunda de la comisaría de Chaclacayo un chaleco cuya placa databa de 1994. Frente a este hecho, el agente se negó a utilizarlo

Policías denuncian que son obligados

Juan Soler, actor mexicano declara su amor por el Perú, no conoce a Nicola Porcella y resalta su estima por Ismael La Rosa

Con más de 35 años de trayectoria, el reconocido actor conversó con Infobae Perú sobre el vínculo especial que mantiene con el público peruano y su fascinación por la gastronomía nacional.

Juan Soler, actor mexicano declara

¿Quién es Vitoria Beatriz, la actriz de cine para adultos, y cuál es la causa de su repentina muerte?

La actriz brasileña de cine para adultos falleció a los 28 años tras permanecer varios días en estado crítico. El anuncio fue realizado por Inka Productions, que destacó su energía y el vínculo que mantuvo con colegas y seguidores.

¿Quién es Vitoria Beatriz, la

Perú oficializa Área de Conservación Regional San Pedro de Chonta en Huánuco

En conferencia de prensa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ya había adelantado la aprobación de este decreto. Asimismo, la administración del área corresponde al Gobierno Regional de Huánuco en coordinación con otras instituciones

Perú oficializa Área de Conservación

Cusco: Turistas ya no quieren hospedarse en Machu Picchu Pueblo por aumento de precios en hoteles y restaurantes

Los visitantes de la maravilla del mundo ahora buscan opciones más económicas de alojamiento fuera de Machu Picchu Pueblo durante la temporada alta para turistas

Cusco: Turistas ya no quieren
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo bonaerense mira las

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Cuáles son las casi 200 líneas de colectivos de todo el país que ya aceptan pagos con tarjeta, celular y QR

INFOBAE AMÉRICA
“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

TELESHOW
Las románticas fotos de Benjamín

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere