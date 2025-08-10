Perú

Policía Nacional de Ecuador rescata a pareja peruana secuestrada: pedían USD 100 mil

La intervención se realizó en sectores de alta peligrosidad de Guayaquil y permitió capturar a tres implicados, entre ellos un menor de edad, además de decomisar el vehículo usado para interceptar a las víctimas

Abigail Villantoy Gómez

Abigail Villantoy Gómez

Agentes de la Policía Nacional de Ecuador durante el operativo de rescate en Guayaquil. Youtube: TV Perú

Dos ciudadanos peruanos que llegaron a Ecuador con fines turísticos fueron rescatados por la Policía Nacional tras permanecer privados de su libertad. El secuestro ocurrió en Guayaquil, en una de las zonas más violentas del país, donde una banda criminal exigía un pago de USD 100 mil para mantenerlos con vida. La intervención se realizó el sábado 9 de agosto de 2025 y permitió la captura de tres personas vinculadas al delito.

Las víctimas, un hombre y una mujer, se encontraban hospedadas en un barrio del norte de la ciudad cuando fueron interceptadas. Según la investigación policial, el rapto estuvo a cargo de un grupo armado que utilizó un mototaxi para interceptarlos en plena vía. El operativo de rescate incluyó seis allanamientos en sectores identificados como puntos de alta peligrosidad, logrando ubicar el lugar donde los mantenían cautivos.

El secuestro y la exigencia de rescate

De acuerdo con las autoridades, los turistas fueron interceptados cuando tomaron un taxi para realizar un recorrido. Durante el trayecto, varios sujetos a bordo de una moto bloquearon el paso y los retuvieron por la fuerza. Tras el secuestro, los captores les quitaron los teléfonos móviles para comunicarse directamente con sus familiares y exigirles USD 50 mil por cada uno como condición para liberarlos.

Tres sospechosos, incluido un menor
Tres sospechosos, incluido un menor de edad, fueron detenidos durante la operación. Foto: PolicíaEcuadorZona8

La denuncia ciudadana permitió activar de inmediato el despliegue policial. Un equipo de agentes de investigación y unidades preventivas inició trabajos de campo para dar con los responsables. Las primeras pistas apuntaron a zonas donde operan grupos delictivos vinculados a extorsiones y robos, lo que llevó a planificar acciones coordinadas para ubicar a los secuestradores y su escondite.

Operativo en zonas de alta peligrosidad

La Policía Nacional de Ecuador detalló que se realizaron seis allanamientos simultáneos en barrios como Nueva Prosperina, El Fortín, Nuevo Guayaquil y Flor de Bastión. Estos sectores figuran entre los más conflictivos de Guayaquil debido a la presencia de bandas criminales.

En uno de los inmuebles intervenidos, los agentes encontraron a la pareja de peruanos en condiciones de cautiverio. También se halló la tricimoto utilizada para interceptarlos y trasladarlos. Los implicados fueron aprehendidos en el mismo operativo y trasladados a las dependencias policiales para las diligencias correspondientes.

Detenidos y antecedentes policiales

Autoridades ecuatorianas presentan los resultados del operativo contra el secuestro. X: Tiempo Real

Entre los tres arrestados se encuentra un adolescente con historial de aislamiento por robo a personas. Otro de los detenidos registra antecedentes por tenencia ilegal de armas, mientras que el tercero no contaba con registros previos, pero está bajo investigación por su presunta participación directa en el secuestro.

El menor de edad fue derivado a las autoridades competentes para menores infractores, mientras que los otros dos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones y formular los cargos. La policía informó que se mantienen operativos en la zona para ubicar a otros posibles integrantes de la organización.

Acciones de seguimiento e investigación

Las autoridades ecuatorianas precisaron que el caso sigue abierto para determinar si la misma banda estaría implicada en otros hechos similares ocurridos en los últimos meses. Se investiga también si tienen vínculos con redes de extorsión que operan en distintas provincias del país.

La Policía Nacional destacó que la intervención fue posible gracias a la coordinación entre las unidades de investigación y el eje preventivo, además de la colaboración de la ciudadanía que alertó sobre la presencia de personas privadas de su libertad. El caso ha sido asumido por la Fiscalía, que continuará con las diligencias para esclarecer el hecho y presentar la acusación contra los detenidos

