Perú

Desde hoy, la ATU habilita carriles exclusivos para el corredor Morado y un nuevo paradero: todos los detalles

Nuevas disposiciones entrarán en vigencia este domingo 10 de agosto, como parte del plan de desvío por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El Corredor Morado tendrá la
El Corredor Morado tendrá la activación de un nuevo paraderos en el Cercado de Lima. (Andina)

Desde hoy, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementa medidas que transforman la experiencia de miles de usuarios del transporte público en la capital.

Desde este domingo 10 de agosto, se habilitan dos carriles exclusivos para el Corredor Morado, se activa un nuevo paradero en la Plaza Grau y se reabren otros dos paraderos estratégicos en el Cercado de Lima, una combinación de acciones que busca agilizar los desplazamientos, reducir tiempos de viaje y ordenar la circulación de uno de los corredores más transitados de la ciudad.

La medida anunciada por la ATU, a través de sus redes sociales, consiste en la habilitación de dos carriles exclusivos en el trayecto entre Plaza Grau y el jirón Washington. Esta infraestructura tiene como objetivo principal facilitar el recorrido de los buses y mejorar la calidad del servicio para miles de pasajeros cada día.

A partir de este 10
A partir de este 10 de agosto, la ATU habilita dos carriles exclusivos para el corredor Morado. (ATU)

El plan se implementa como parte del desvío de rutas debido a las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, lo que vuelve urgente y necesaria la optimización del tránsito en la zona.

Al mismo tiempo, se pondrá en funcionamiento un nuevo paradero en la Plaza Grau y se reabrirán los paraderos de Bolognesi y Chota, ubicados en puntos neurálgicos del Cercado de Lima. Estas acciones buscan optimizar la conectividad entre distritos como San Juan de Lurigancho y Magdalena, favoreciendo recorridos más fluidos y disminuyendo la congestión vehicular en el centro de la ciudad.

Los nuevos y reabiertos paraderos facilitarán los transbordos de los usuarios y permitirán una integración más eficiente del sistema de transporte urbano, beneficiando a quienes necesitan desplazarse hacia zonas comerciales, laborales y educativas del centro de la capital y otros distritos interconectados por el Corredor Morado.

Un grupo de usuarios espera
Un grupo de usuarios espera en el paradero para subir a uno de los buses del corredor Morado. (Andina)

Desvíos y recomendaciones

En tanto, el tránsito en parte de la avenida Elmer Faucett –afectada por los trabajos en la Línea 4 del Metro de Lima– será reorganizado. La ATU recomienda a los usuarios que planifiquen sus trayectos con antelación, utilicen las rutas oficiales y sigan las instrucciones del personal autorizado para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

Estas modificaciones exigen a los conductores particulares y a los usuarios del transporte público ajustar sus desplazamientos, prestando especial atención a la nueva señalización y los cambios en los puntos de embarque y desembarque.

El objetivo es minimizar la confusión durante los primeros días de implementación y maximizar la eficiencia del Corredor Morado en el tramo afectado por las obras.

Este es el mapa de
Este es el mapa de desvío que compartió la ATU. (ATU)

Impacto en la movilidad urbana

La puesta en marcha de los carriles exclusivos y la apertura de nuevos paraderos forman parte de una estrategia de modernización del transporte público de Lima y Callao impulsada por la ATU.

Estas medidas permiten que los buses del Corredor Morado circulen por vías reservadas, eviten la congestión y mantengan una frecuencia óptima en horas punta. El resultado se traduce en menores tiempos de espera y una experiencia de viaje más segura y eficiente para quienes dependen a diario del sistema.

Los usuarios se verán especialmente beneficiados, ya que las mejoras permiten el acceso rápido a zonas clave de la ciudad sin trasbordos prolongados ni demoras causadas por el tráfico mixto.

El corredor Morado es uno
El corredor Morado es uno de los transportes públicos más usados por los usuarios de Lima y Callao. (Andina)

Tarifa integrada en el Corredor Morado

Junto a las novedades en infraestructura y operación, la ATU mantiene vigente la tarifa integrada en el Corredor Morado, un beneficio que permite a los usuarios pagar un solo pasaje por dos viajes consecutivos realizados en buses autorizados, siempre que el segundo abordaje ocurra dentro de un plazo máximo de dos horas.

Este beneficio permite que los pasajeros realicen transbordos sin pagar doble pasaje, lo cual representa un ahorro tangible para quienes utilizan a diario el transporte público. La tarifa integrada tiene un costo de S/2.80 para el pasaje general y S/1.40 para estudiantes de institutos, universidades y colegios. Para acceder a este sistema, es necesario contar con una tarjeta del Metropolitano o Lima Pass y validar el viaje al abordar las unidades.

La tarifa integrada está habilitada en todas las rutas del Corredor Morado: 404, 405, 406 y 412, permitiendo una movilidad más económica principalmente para quienes parten de San Juan de Lurigancho hacia nuevos destinos en la ciudad, aunque también está disponible en sentido inverso. El plazo máximo para realizar el transbordo es de 120 minutos, y el sistema no aplica si el segundo viaje se realiza fuera de este tiempo o en rutas no habilitadas.

Temas Relacionados

ATUCorredor MoradoMetro de LimaLínea 2peru-noticias

Últimas Noticias

¿Departamentos reducidos? Pequeño, pero poderoso: descubre cómo aprovechar cada rincón de tu nueva casa, según Sodimac

Viviendas pequeñas, soluciones gigantes: cómo las familias peruanas están logrando comodidad total en departamentos compactos. El uso de colores, muebles multifuncionales y otros recursos puede mejorar la sensación de amplitud

¿Departamentos reducidos? Pequeño, pero poderoso:

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en la Liga 1, así como en otros campeonatos de América y de Europa, además de amistosos internacionales

Partidos de hoy, domingo 10

Hombre que caminaba cerca de un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto

La víctima fue atendida por el personal de bomberos y trasladada rápidamente al Hospital Loayza. El estado de salud del herido se reporta como estable, y se encuentra bajo observación médica en la sala de emergencia

Hombre que caminaba cerca de

Calor, viento y posibles lluvias: así estará el clima en Piura este domingo 10 de agosto, según Senamhi

La región tendrá contrastes térmicos marcados, ráfagas de hasta 43 km/h y radiación UV extrema durante la jornada.

Calor, viento y posibles lluvias:

Perú y Tailandia avanzan a un Tratado de Libre Comercio: balances y perspectivas para un intercambio comercial clave en el Asia

El mercado tailandés es un gigante subexplotado por los peruanos. El segmento premium en alimentos y superfoods de Tailandia demanda calidad y diversidad, dos características donde Perú puede convertirse en protagonista

Perú y Tailandia avanzan a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conmoción en Neuquén: un niño

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

Una ciudad de Chubut prohibió el ingreso a eventos deportivos y recitales a deudores alimentarios

Incendio fatal en Bariloche: dos personas murieron al quemarse una vivienda

Mínimas frescas, algo de sol y alertas: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país en el inicio de la semana

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida está cortada por la intervención del SAME Aéreo

INFOBAE AMÉRICA
La batalla entre millonarios y

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift