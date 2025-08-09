‘Majo con Sabor’ y su inesperada confesión sobre Gino Assereto que enciende rumores de reconciliación. Video: Youtube Edson Pa' Que Más

Las recientes declaraciones de ‘Majo con Sabor’, nombre artístico de María José Vigil Checa, han reavivado la atención sobre su relación con Gino Assereto, cuya ruptura fue anunciada oficialmente el 25 de julio pero parece haber dado un giro inesperado según sus propias palabras en un pódcast publicado este 8 de agosto.

Frente a preguntas directas sobre su situación sentimental, la creadora de contenido gastronómico no dudó en expresar públicamente su aprecio y confianza en Assereto.

“Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a una persona así y no sabes lo bonito que es, porque muy aparte, estar con él es tranquilidad. Yo sé que él y yo podemos no hablar, imagínate, dos días, y sé que jamás voy a tener el pensamiento de algo malo hay ahí, si no es su espacio. Él tiene el derecho de tener su espacio y es muy bonito sentir la confianza con alguien”, afirmó Vigil durante la entrevista, dejando entrever una posible reconciliación.

El contraste entre el anuncio de ruptura y la cercanía reflejada en sus mensajes recientes ha captado la curiosidad de seguidores y medios especializados. ‘Majo con Sabor’ explicó en el pódcast ‘Doble Sentido’ que el fin del vínculo con Assereto fue una decisión tomada de común acuerdo y en buenos términos.

“Gino y yo ya no estamos desde hace una semana. No fue por algo malo, fue mutuo acuerdo. El amor va a seguir, pero estamos en caminos distintos. Ambos tenemos otros objetivos en la vida y para qué seguir”, aclaró entonces, recalcando que no existía conflicto ni terceros implicados.

‘Majo con Sabor’ confirma que terminó su relación con Gino Assereto y aclara que fue una decisión de ambos. Video: TikTok @elmagazinetv / Doble sentido

‘Majo con Sabor’ sobre Gino Assereto: “Más que mi pareja, es una persona en la que confío”

Sin confirmar oficialmente una reconciliación, Vigil dejó ver en la más reciente entrevista con Edson Dávila que la relación se mantiene en términos cercanos y de confianza.

Consultada sobre lo que le atrae de Gino, respondió: “Eso no lo dudo, su sabiduría. Es muy sabio, sabe cómo acompañarte en todo momento. Más que mi pareja, él es una persona en la que confío como un mejor amigo, que también puedo contarle todo”.

Además, remarcó la calidad del diálogo en pareja y la ausencia de celos, valorando la autonomía y el acompañamiento: “Él más bien busca, ‘oye, ¿por qué te sucedió eso? ¿Por qué no ves por este lado y tratas de solucionarlo?’ Entonces es muy bueno. No me cela. Pero me refiero en el sentido de confianza de contarle todo sin tener que sentir esos nervios de que va a pasar algo”.

La influencer no eludió hablar con franqueza incluso sobre detalles personales, generando risas entre los espectadores del pódcast al declarar, en referencia al físico de Assereto: “Todo el mundo puede ver, pero es (mío). La que se lo co** soy yo”.

Una historia que empezó con un mensaje en Instagram

La historia de la relación, que inició públicamente en enero de 2025 y fue confirmada tras un encuentro en un concierto, siempre estuvo marcada por una discreción meditada.

Tras ser captados juntos por cámaras de televisión, ambos comunicaron que preferían mantener aspectos de su vínculo lejos del escrutinio mediático. “Fue rápido públicamente, pero todo poco a poco”, comentó Vigil meses atrás, recordando el desarrollo paulatino de su relación.

Al ser consultada sobre sus vínculos con el pasado sentimental de Assereto, Vigil manifestó respeto por Jazmín Pinedo, madre de la hija mayor del exchico reality: “No, jamás. La respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, aseguró, recibiendo elogios por parte de quienes conducían el segmento.

‘Majo con Sabor’ confirma que terminó su relación con Gino Assereto a través de comunicado en su Instagram.

La indecisión respecto al futuro quedó reflejada en sus propias palabras tras la ruptura: “No les voy a decir que se terminó para siempre porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Pero ahora yo quiero estar sola y él también. Queremos avanzar cada uno por su propio camino”.

Assereto, por su parte, ha evitado declaraciones explícitas sobre el tema, limitándose a señalar su momento actual como uno de “constante evolución” y crecimiento personal.

A lo largo de su relación de seis meses, ambos han optado por la madurez y la reserva. Aunque ninguno ha oficializado el reencuentro, las palabras recientes de ‘Majo con Sabor’ sugieren un presente de cercanía y confianza que demuestra una posible reanudación sentimental.