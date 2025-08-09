Perú

Hijo de Karla Tarazona da testimonio de los insultos de Leonard León hacia su madre: “Dijo que mi mamá era una burra”

El abogado de la conductora de ‘Préndete’ leyó la declaración que dio el hijo mayor de la pareja de Christian Domínguez, donde reveló cómo trataba a su madre

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Hijo de Karla Tarazona revela insultos de Leonard León contra su madre: “Dijo que mi mamá era una burra”. Video: Amor y Fuego

El conflicto legal entre Karla Tarazona y Leonard León vuelve a ocupar la escena pública y más aún luego de difundirse el testimonio del hijo mayor de la conductora, quien expuso las agresiones verbales que, según relató, el cantante habría dirigido hacia su madre.

Las declaraciones surgieron en medio de una denuncia por violencia psicológica que presentó Karla Tarazona contra Leonard León hace algún tiempo y, ahora, se reavivó el tema tras la aparición del cantante en diferentes medios de comunicación.

El abogado de Tarazona hizo públicas partes del testimonio que brindó en su momento el hijo de la conductora de ‘Préndete’ sobre la forma en cómo se expresaba de ella su padre.

El testimonio del hijo mayor de Karla y Leonard

Durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, el abogado Carlos de la Cruz, representante legal de Karla Tarazona, leyó un extracto del testimonio presentado por el hijo mayor de la expareja.

Según el documento, el menor describió episodios en los que su padre habría publicado en redes sociales comentarios ofensivos hacia su madre.

El hijo relató: “Me grabó cuando yo le dije lo del celular y luego lo subió a sus redes sociales, y luego aparecieron 46 mil personas que vieron todo eso. Yo quería que cambie el tema, pero él me seguía hablando de eso. Luego, él escribió en sus redes sociales diciendo que mi mamá era una burra y diciéndole que ella no tiene derecho a poner a sus hijos en sus patrocinios y empieza a insultarla por sus redes sociales”.
Abogado de Karla Tarazona afirma que Leonard León no tiene impedimento para acercarse a sus hijos. Video: Amor y Fuego

El abogado detalló que estos hechos forman parte de la denuncia por violencia psicológica, y que los propios menores fueron quienes presentaron el testimonio ante la autoridad correspondiente.

Según de la Cruz, para el momento del incidente el hijo mayor tenía 11 años y el menor 9. El testimonio indicaba que una grabación telefónica había sido publicada en redes sociales, lo que, de acuerdo con las evaluaciones psicológicas realizadas, habría generado un impacto negativo en el menor.

“El menor dice que el propio padre lo grabó en la llamada telefónica y es verdad porque subió la llamada a sus redes sociales. (¿El niño se vio afectado por eso?) Por supuesto, se lo dijo al psicólogo”, aseguró el abogado.

En el mismo espacio televisivo, el letrado subrayó que existen medidas de protección dispuestas por el Poder Judicial en respuesta a la denuncia. Además, precisó que los informes elaborados por peritos confirman la existencia de violencia psicológica, asegurando que este factor motivó impedimentos de acercamiento entre León y sus hijos durante tres años, así como la realización de terapia para el acusado.

Abogado de Karla Tarazona desmiente a Leonard León: “No ha ganado nada”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Las declaraciones de Karla Tarazona y la postura de sus hijos

Karla Tarazona, en entrevista exclusiva con El Popular, abordó la postura de sus hijos ante la polémica y señaló que son los menores quienes han optado por no mantener vínculos con su padre.

La conductora sostuvo que su hijo mayor, quien ahora tiene 15 años, expresó el deseo de realizar una transmisión en vivo en redes sociales para contradecir públicamente la versión del cantante.

“No desean. Es más, hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento, tampoco lo voy a exponer a eso, no quiero, y se le ha calmado”, señaló a El Popular.

Sobre el segundo hijo, Tarazona explicó que no ha convivido con León y atribuyó esta distancia a experiencias previas desfavorables.

“Peor, (su hijo menor) no ha convivido con él, pero todo eso son consecuencias de cosas que han pasado cuando han salido con él y yo respeto la decisión de mis hijos. Ellos deciden ya, tienen 15 y 13, no son bebés. No invalidemos sus emociones y pensamientos, tontos no son”, añadió, remarcando la autonomía que tienen ahora que han alcanzado la adolescencia.

Leonard León anuncia que le ganó juicios a Karla Tarazona | Instagram

La conductora también dio respuesta a los mensajes compartidos por León en redes sociales, donde se la acusaba de impedir el vínculo entre padre e hijos. Según Tarazona, los periodos de distanciamiento provienen de la propia decisión del cantante, compartiendo que en determinados años él mismo dejó de tener contacto con los menores por largos lapsos.

La versión y defensa pública de Leonard León

Leonard León, por su parte, comunicó a través de redes sociales y varios medios que resultó favorecido en los procesos legales presentados en su contra, afirmando que la justicia desestimó las denuncias de violencia psicológica.

El cantante mostró documentos y resoluciones judiciales, aseverando que los informes periciales realizados por especialistas no hallaron pruebas de daño emocional en los menores ni en Tarazona.

“Me siento totalmente contento con la noticia. Bajaron la medida de protección en mi contra... Se logró archivar el proceso de ella y se logró archivar con pruebas, diciendo la verdad, con terapia psicológica y lo mismo con mis hijos”, sostuvo en un video.

León también rechazó públicamente cualquier insinuación sobre vínculos privilegiados con autoridades judiciales y reiteró que no existió ninguno de los hechos atribuidos por su expareja. Además, insistió en que el fallo judicial le permite ejercer su derecho a respuesta tras lo que calificó como acusaciones falsas contra su persona.

