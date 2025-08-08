Usuarios reportan problemas para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: “Ya van cuatro días que me levanto de madrugada para este trámite”

Usuarios reportan largas colas para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria. Fuente: Canal N

Una larga fila de conductores se formó en los exteriores de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, ubicada en el distrito de La Victoria, para realizar de manera presencial el trámite del permiso de lunas polarizadas. Los asistentes informaron que hubo retrasos y fallas técnicas que impidieron a varios obtener su carnet en el mismo día.

Desde muy temprano, los solicitantes llegaron para asegurar un lugar en la cola. Muchos esperaban retirarse con el documento aprobado, pero afirmaron que el personal les comunicó que la impresora no funcionaba. Según algunos testimonios, solo entregaron carnets a la mitad de las personas atendidas durante la mañana.

Los usuarios señalaron que, a pesar de que la Dirección de Tránsito ofrece el servicio con entrega inmediata, en esta ocasión varios deberán regresar otro día. La mayoría lamentó la pérdida de tiempo y el gasto que implica acudir repetidas veces a la sede policial.

La dependencia se ubica en una zona de alta afluencia vehicular y peatonal, lo que dificulta el tránsito en las horas de mayor demanda. Conductores provenientes de distintos distritos llegaron hasta allí para completar el trámite y evitar sanciones por circular con lunas polarizadas sin el permiso correspondiente.

Largas filas desde la madrugada en La Victoria

El local de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial abrió sus puertas con decenas de personas formadas desde antes del amanecer. Algunos conductores indicaron que arribaron entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana para no quedarse sin turno.

Foto: Captura Canal N

Según uno de los usuarios, la demora en la atención se debería a la falla de una de las impresoras de la sede. Indicó que, aunque el trámite ofrece entrega inmediata, el equipo no funcionó de forma continua y solo permitió entregar carnets a una parte de los asistentes. La misma persona señaló que deberá regresar otro día, ya que la oficina no atiende los sábados y no tiene garantía de que el lunes pueda obtener su documento.

“Han entrado diez personas, y de esas, a cinco les han entregado; al resto no les van a dar nada. En este momento, estas personas se van a enterar de que no les entregarán nada, aunque dicen que imprimen al instante. Pero resulta que sí imprimieron para otras personas y para nosotros no”, declaró a Canal N.

Los conductores recordaron que el permiso resulta indispensable para circular sin el riesgo de recibir una multa. La normativa vigente exige la autorización y establece sanciones para quienes no la presenten durante un operativo policial.

Conducir un vehículo con lunas oscurecidas o polarizadas sin la autorización correspondiente genera una multa de S/ 304.00 y 20 puntos en el récord del conductor, según el Reglamento Nacional de Tránsito.

Usuario ha tenido que ir múltiples veces para avanzar trámite de lunas polarizadas

El conductor informó que ha tenido que acudir en cuatro oportunidades para intentar completar el proceso. Contó que en su primera visita llegó antes de las 5:00 a.m., pero no pudo avanzar porque le indicaron que debía sacar una cita. En su segundo intento se enteró por redes sociales sobre la disponibilidad de cupos, y al llegar fue el número 80 en la fila. Pese a obtener turno y ser citado, no logró recibir el carnet.

“Ya van cuatro días que me levanto de madrugada para este trámite”, señaló, y añadió que no existe la opción de atenderse un sábado, lo que obliga a ir en horario laboral.

Foto: composición Infobae Perú

La Dirección de Tránsito no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial que detalle las causas de las fallas reportadas en la sede de La Victoria. Tampoco ha precisado si implementará un plan para evitar que los usuarios deban asistir en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, la afluencia se mantiene alta y los conductores siguen formando colas desde las primeras horas de la mañana. La expectativa de los asistentes es que la atención se normalice pronto para que el trámite pueda cumplirse en una sola visita.

Requisitos para obtener el permiso de lunas polarizadas

Para tramitar la autorización de lunas polarizadas, la Policía Nacional solicita la presentación de los siguientes documentos:

Solicitud con carácter de declaración jurada , suscrita por el propietario del vehículo, según formulario oficial.

Fecha y número de recibo de pago por derecho de trámite .

Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería.

Dos tarjetas de identificación vehicular vigentes .

SOAT vigente .

Revisión técnica vehicular, de corresponder.

En caso de persona jurídica: vigencia de poder y DNI del representante legal o gerente general.

¿Cómo hacer el trámite para el permiso de lunas polarizadas en Perú? Foto: Captura

Pasos para realizar el trámite del permiso de lunas polarizadas

Saca tu cita online: Reserva tu cita en línea ingresando tu DNI, fecha de emisión, nombres y apellidos, número de celular, placa y correo electrónico. Recibirás un correo de confirmación. Para asegurar un cupo, se recomienda ingresar al sistema en horarios no establecidos, ya que la disponibilidad puede variar. El trámite debe hacerlo el propietario del vehículo o su representante legal. Paga el trámite: El costo de un permiso nuevo es de S/ 71.40. El duplicado tiene un valor de S/ 13.20 y la actualización de datos S/ 18.60. El pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito en Págalo.pe usando el código 08362, al menos 48 horas antes de la cita. También puede efectuarse de forma presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación con el mismo código. Presenta la solicitud: Acude a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP en tu región con la cita programada. En Lima, la sede se encuentra en la avenida 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria. Presenta la solicitud de declaración jurada, el comprobante de pago y tu DNI o carnet de extranjería. Completa el formulario: Descarga y llena la solicitud de Certificado Policial de Identificación Vehicular. Llévala el día de tu cita para que el vehículo pueda pasar los peritajes. Pasa los peritajes: En Lima, el procedimiento se realiza en la Oficina de Lunas Oscurecidas de la PNP, en la avenida 28 de Julio, cuadra 20. Se efectúan dos peritajes: el de lunas oscurecidas, para verificar el grado de visibilidad, y el de DIROVE, para la revisión de motor y chasis. El parabrisas no puede tener polarizado ni micas. Solo se permite tapasol con un 20% de la altura del parabrisas. Recoge tu permiso: Si apruebas los peritajes, recibirás una fecha para recoger la autorización. El permiso corresponde al vehículo, no al conductor. En Lima, el retiro se realiza en la misma sede de la avenida 28 de Julio.