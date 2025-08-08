Qué se celebra el 8 de agosto en el Perú: nacimientos, festividades locales y días mundiales con impacto social

Diversos acontecimientos marcan este día, desde nacimientos de figuras influyentes hasta festividades culturales y conmemoraciones internacionales que resaltan la riqueza y diversidad del calendario peruano (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de agosto se conmemoran varios hechos relevantes en el Perú y el mundo. Se recuerda el nacimiento de María Rostworowski(1915), historiadora clave en la interpretación del mundo andino.

También nació ese día el exarquero y actual técnico interino de la selección peruana, Óscar Ibáñez (1967). En Santa Clara(Iquitos) se celebra la tradicional fiesta patronal con actos religiosos y expresiones culturales.

Además, se destaca el Día Internacional del Gato, que promueve su cuidado y adopción responsable, y el Día del Orgasmo Femenino, que busca abrir conversaciones sobre placer, salud sexual y equidad desde una perspectiva de derechos.

8 de agosto de 1915 – nace María Rostworowski, historiadora peruana que revolucionó la visión del mundo prehispánico

Rostworowski dedicó su vida a investigar el pasado del Perú. Su obra y pensamiento siguen guiando el estudio del Tahuantinsuyo y la identidad nacional. (Andina)

María Rostworowski (1915–2016)fue una destacada historiadora peruana nacida en Barranco, con raíces polacas. Estudió en Europa y regresó al Perú, donde se dedicó a explorar la historia precolombina, destacándose como fundadora e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.

Su obra “Historia del Tahuantinsuyo”se convirtió en el libro de ciencias sociales más vendido del país.

Se formó bajo la guía de historiadores como Raúl Porras Barrenecheay John Murra y ocupó cargos como agregada cultural en España, presidente en la Academia Nacional de Historiay miembro de academias extranjeras. Su legado aún guía la historiografía andina.

8 de agosto de 1967 – nace Óscar Ibáñez, arquero campeón y actual entrenador interino de la selección peruana de fútbol

Universitario, Cienciano, la blanquirroja y ahora la dirección técnica: Óscar Ibáñez cumple años como símbolo de compromiso deportivo nacional. (Andina)

Óscar Manuel Ibáñez es un exarquero y actual director técnico interino de la selección peruana. Como jugador defendió a Universitario, Cienciano y Sport Boys, sumando más de 500 partidos en el fútbol peruano, y atajó 50 partidos con la selección nacional entre 1998 y 2005.

En 2025 asumió el mando de la ‘bicolor’ con la meta de mejorar el rendimiento en las Eliminatorias rumbo a 2026. Previamente dirigió clubes como Universitario, Cienciano y Real Garcilaso, entre otros.

8 de agosto - Fiesta patronal de Santa Clara, color y tradición en el caserío

Devoción, cultura y tradición se fusionan en esta festividad anual donde los vecinos rinden homenaje a su patrona con fe, comida y actos religiosos. (Radio Nacional)

Cada 8 de agosto, el caserío de Santa Clara, ubicado a 15 km de su localidad principal, celebra con devoción su fiesta patronal.

La comunidad se reúne en torno a ceremonias religiosas, procesiones y actos tradicionales que fortalecen la memoria colectiva y el sentido de identidad local.

La festividad convoca a vecinos y visitantes cercanos para compartir estas manifestaciones culturales y espirituales, marcando una fecha significativa dentro de su calendario anual.

8 de agosto - Día Internacional del Gato, un homenaje global a los felinos domésticos

En este día se recuerda la importancia de adoptar, proteger y amar a los felinos que comparten la vida y el hogar con millones de personas. (Andina)

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a reconocer y promover el bienestar de los gatos en todo el mundo.

Esta efeméride busca fomentar la adopción responsable, el cuidado veterinario y la protección de los felinos. Además promueve conciencia sobre su rol como animales de compañía y su impacto en el entorno humano.

Diversas campañas apoyan refugios y difunden consejos sobre salud, alimentación y adopción. Es una jornada para celebrar su compañía y reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia ellos.

8 de agosto - Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha para visibilizar el placer femenino

Esta fecha busca romper silencios y abrir espacios para hablar del placer femenino como parte de la salud integral y los derechos sexuales. (Andina)

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha dedicada a abrir diálogo sobre el placer sexual femenino y derribar tabúes relacionados.

Busca sensibilizar sobre la importancia del placer en la salud integral y promover la equidad sexual. Mediante campañas y conversaciones, se pretende educar, empoderar y visibilizar temas aún estigmatizados.

Esta efeméride contribuye a valorar el erotismo femenino como parte de los derechos sexualesy la expresión libre de cada persona.