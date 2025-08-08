Peruanos ya pueden viajar a Japón sin visa: ¿Cuánto tiempo pueden quedarse?

Los peruanos pueden viajar a Japón sin visa desde el 1 de julio, pero solo podrán quedarse un límite máximo de días. - Crédito Willian Justen de Vasconcellos/Pexels

Desde el 1 de julio de 2025 los peruanos ya pueden viajar a Japón sin visa. Como ciudadano de Perú debes saber que el viaje en promedio dura poco más de un día hacia el país asiático (alrededor de 30 horas), lo que depende también de las escalas que se hagan (para viajar desde Perú actualmente es imposible, por la distancia, hacerlo sin escalas).

Si bien esta medida acordada por los gobiernos de Perú y Japón ayudará a aumentar el turismo hacia la nación asiática y la confraternidad entre ambos aliados comerciales, tiene fecha de vencimiento: esta medida estará activa hasta el 30 de junio de 2028, por tres años. Sin embargo, también se ha señalad que hay la posibilidad de renovación.

¿Pero sabías que para viajar a Japón sin visa es necesario cumplir con una condición? Esta es referida al número de días que te puedes quedar en el país: el plazo de visita no debe exceder los 90 días consecutivos (aproximadamente, tres meses), según informó la Embajada de Japón en Lima.

La ruta Perú - Japón ya se puede realizar sin contar con visa en el país asiático. El viaje demora más de un día, y podrás quedarte máximo 90 días allá. - Crédito EFE

Viaja solo por tres meses a Japón

Como se sabe, ya desde el pasado 1 de julio del 2025, los peruanos pueden viajar a Japón sin la necesidad de una visa, pero siempre que el plazo de visita no exceda los 90 días consecutivos, tal como informó la embajada de Japón en Lima conforme al anuncio que realizó en su momento la Cancillería en Tokio. Ojo que este tiempo es poco menor a tres meses.

Esto fue adelantado ya en noviembre de 2024, durante el encuentro entre el primer ministro Shigeru Ishiba y la presidente de la República, Dina Boluarte en Perú por el APEC. A estos días de agosto, la mandataria ha viajado al país asiástico para seguir con coordinaciones futuras y promover la imagen del Perú las la colaboración entre países y buscar más inversiones en el país.

Así, los peruanos deben saber que la exención del requisito de visa será aplicable para los ciudadanos peruanos titulares de un pasaporte ordinario válido, que cumpla con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para pasaportes con circuitos integrados (IC).

Perú buscará que hayan más y mejores vuelos a Japón, aunque no se podrá prescindir de las usuales escalas. - Crédito Andina

“A partir del 1 de julio de 2025, el Gobierno del Japón levantará la medida que recomendaba la obtención de una visa previa para los ciudadanos peruanos que posean pasaportes electrónicos ordinarios peruanos válidos, compatibles con la normativa de OACI y que viajen con el propósito de una ‘estadía de corto plazo’, por un período que no exceda los 90 días consecutivos”, indicaba la comunicación oficial de la embajada nipona en Lima.

Con esta medida, se espera que se fortalezcan aún más las relaciones de amistad con el Perú, país con el que Japón mantiene relaciones diplomáticas desde hace más de 150 años, a través del impulso del intercambio entre personas de ambos países, agrega la legación diplomática.

Asimismo, la decisión de eliminar el requisito de visa también significa un ahorro de tiempo al eliminar los trámites que son necesarios realizar para obtener la autorización. Entre ellos, se encuentran la solicitud del itinerario de viaje, ya sea por barco o avión, con fechas precisas de ingreso y salida de Japón; el programa de actividades del viajante, que debe incluir el alojamiento y contacto; así como los documentos de Sunat y bancarios para demostrar solvencia económica; pasaporte, DNI, y otros.

Visita de la presidenta Dina Boluarte a Japón.

¿A dónde viajan los peruanos en Japón?

Según declaraciones de Mitsuyuki Tsumura, del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa (CCIPJ), los principales destinos de los peruanos en Japón son las siguientes ciudades: Tokio, Osaka, Kyoto, Nara, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Nagoya, Hiroshima, Hokkaido y Hakone (donde se encuentra el famoso Parque Nacional de Fuji).

Asimismo, se detalla que la mayoría de viajeros son miembros de una familia y parejas. Los viajes duran aproximadamente dos semanas. La preferencia es viajar a fines de marzo y abril, a fines de octubre y noviembre, e invierno. Exactamente, las fechas más populares de viaje a Japón son las celebraciones como Año Nuevo, los matsuri o festivales de otoño, y el florecimiento de las sakura. Las temporadas bajas suelen ser febrero, así como septiembre.