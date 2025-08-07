Perú

¿Quién ganó el pozo de más de 32 millones de La Tinka este miércoles 6 de agosto? Revisa aquí los resultados oficiales

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 6 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

La Tinka, una vez más, llevó a cabo su tan esperado sorteo este miércoles 6 de agosto, lo que provocó gran interés entre los participantes y el público en general que seguía la transmisión a través de las pantallas de América TV.

Este evento se realizó minutos después de las 10:30 p.m. Cabe precisar que la lotería nacional efectúa dos sorteos semanalmente, programados para los días domingo y miércoles, lo que aumenta la posibilidad de encontrar un nuevo ganador en cada ocasión.

Para el reciente sorteo, la lotería líder en el Perú inicia con un premio acumulado de S/32,528,412 millones de soles. Además, llevó a cabo los sorteos de los juegos ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

En el sorteo de Boliyapa, hubo un ganador con el número 16. Por otro lado, en el sorteo “Sí o Sí” de La Tinka, tres participantes en Cajamarca, La Libertad y Arequipa se llevaron S/50 mil soles gracias a los números 7.

Además, la combinación ganadora del Pozo Millonario del último domingo estuvo conformada por los números: 38, 23, 6, 21, 33, 36, y 16.

¿Hubo ganador?

Lamentablemente, no hubo ganador y dado que ningún cliente acertó con los números de las bolillas, el premio se incrementa a S/33,553,421 millones de soles para el próximo sorteo de La Tinka, programado para el domingo 10 de agosto.

¿Cómo se juega La Tinka?

  1. Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.
  2. El siguiente paso en el sorteo es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la combinación.
  3. Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.
  4. Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.
  5. Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.
  6. Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.
  7. Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son solo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.
  8. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.
¿Qué es La Tinka?

¡La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas, miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019, y el de 9 millones de soles, cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

