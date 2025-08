Productor mexicano defiende actuación de Nicola Porcella, pese a críticas: “Le queda aprender” | Instagram

La polémica por la actuación de Nicola Porcella en la telenovela “Amanecer” sigue cruzando fronteras. Mientras la atención del público y la crítica se mantiene dividida, el productor mexicano Juan Osorio salió en defensa del actor peruano, reivindicando la apuesta por su integración en una producción de alto nivel y resaltando su proceso de crecimiento profesional.

“He sido criticado con Nicola, pero yo sabía de la apuesta que iba a hacer porque Nicola es una persona que rodeada de un elenco tan fuerte y con experiencia que tiene, pues lo único que le queda es aprender y el chamaco ha aprendido, el chamaco le está dando al 100%”, afirmó Osorio durante una rueda de prensa. El productor enfatizó además la importancia de que Porcella comparta escenas con figuras como Fernando Colunga y Livia Brito, lo que considera clave para su formación actoral.

Entre la defensa de Osorio y las críticas de la prensa

Osorio también hizo referencia a la vigilancia constante de la prensa peruana sobre el desempeño de Porcella.

Sin nombrarla, pareció dirigirse a Magaly Medina, la periodista más crítica del actor: “Aparte les voy a contar, hay una reportera que lo sigue todo el tiempo en Perú y al día de hoy no le he contestado, hasta que no me convenza que está actuando bien sino qué voy a decir, pero sí le echa ganas”, comentó.

Del lado opuesto, Magaly Medina ha insistido en remarcar las carencias del exintegrante de reality shows. “Se notan ahí las falencias. Lo que debería hacer es pedir ayuda y que le enseñen, meterse a talleres de actuación y de teatro”, declaró.

Para Medina, la base de cualquier desarrollo actoral debe ser el estudio formal, y criticó que en el caso de Porcella se apueste solo por la popularidad y la apariencia: “Yo creo que para actuar hay que estudiar y él no se está preocupando de eso. No creo que crea que todo es a la criolla y a la loca porque tienes la cara bonita, ya listo, te ponen. Y creo que así no funciona en ninguna parte del mundo, menos aún en un mundo tan competitivo como es México”.

Medina advirtió que la experiencia de compartir escenas con actores de trayectoria no garantiza el éxito para un rostro nuevo, ni su adaptación a un personaje: “No se puede cantar victoria porque estás al lado de actorazos. Cuando tienen al costado a un actor novel que no sabe desempeñar bien su papel, que no sabe meterse en un personaje, (...) no es algo que puedas improvisar de un día para otro, a menos que hayas nacido con ese talento, a menos que lo tengas de forma innata, pero de esos hay muy pocos”.

Las opiniones desde México también han sido duras. Alejandro Zúñiga, periodista especializado en espectáculos, calificó a Porcella de “el peor actor que ha tenido la televisión mexicana en los últimos 25 años” y señaló que la decisión de sumarlo al elenco respondió a su fama reciente en producciones de telerrealidad, más que a su capacidad actoral.

La respuesta de Porcella y un camino en construcción

En medio de cuestionamientos, Nicola Porcella optó por no entrar en polémicas directas. Prefirió comunicarse con sus seguidores mediante sus redes sociales: “Luché mucho por salir de mi peor etapa, y no dejaré que nada ni nadie me devuelva a ella”, escribió el protagonista de “Amanecer”. El actor dejó en claro que elige no prestar atención a los comentarios negativos: “Ni los leo... Gente que está frustrada siempre va a haber”, dijo a la prensa en México.

Porcella también destacó el apoyo y los consejos del elenco. Uno de los mensajes más significativos llegó de Fernando Colunga, quien lo animó a mantenerse enfocado: “La gente va a hablar bien o mal, no les hagas caso. Tú sigue con tu trabajo. Yo he visto tus escenas y te felicito”.