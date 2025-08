Fernando Colunga rompe su silencio tras video de Nicola Porcella: “Ahora será mi vocero”

Fernando Colunga reacciona con humor a declaraciones filtradas de Nicola Porcella. Infobae Perú / Captura: x

Fernando Colunga ha decidido romper su silencio en medio de la polémica que involucra a su colega Nicola Porcella, luego de que circulara en redes sociales un video donde el exchico reality supuestamente se refería a la sexualidad del actor mexicano.

En una conferencia de prensa convocada por la cadena TelevisaUnivisión para hablar de la telenovela ‘Amanecer’, el protagonista fue consultado por los recientes comentarios atribuidos a Porcella y, lejos de mostrarse molesto, respondió con una mezcla de humor, serenidad y una clara muestra de camaradería.

“He decidido que a partir de hoy es mi vocero personal porque el señor lo dice y todo el mundo lo replica. Así vamos a trabajar, yo te digo y tú dices. Así que tú aguantas”, dijo entre risas Fernando, dejando entrever que no ha tomado a mal las supuestas declaraciones y que, por el contrario, mantiene una relación cercana y de respeto con el actor peruano. Su respuesta no solo desinfló el escándalo, sino que también mostró una faceta poco vista del galán de telenovelas: la de un hombre que no se deja arrastrar por el morbo mediático.

¿Qué mencionó Nicola Porcella?

Todo comenzó días atrás cuando el programa mexicano Kadri Paparazzi difundió un video grabado aparentemente en una conversación informal entre Nicola Porcella y Rafael Cardozo, ambos conocidos por su paso por realities en Perú y ahora residentes en México.

En este material, que rápidamente se viralizó, se escucha a Porcella hablar de los miembros del elenco de la novela en la que participa. Fue en ese contexto donde habría hecho un comentario controversial: “Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular; aparte es un gay, te lo digo (...)”.

La frase generó una inmediata ola de críticas en México. Usuarios de redes sociales y medios de espectáculos señalaron la aparente imprudencia de Nicola Porcella, y no faltaron quienes aseguraron que este escándalo podría poner en riesgo su incipiente carrera como actor en tierras aztecas. Sin embargo, el peruano no tardó en pronunciarse.

A través de sus redes sociales, Nicola Porcella publicó un video con un tono visiblemente afectado, donde negó haber hablado de la sexualidad de Fernando Colunga. “Hago este video por el respeto que le tengo a Fernando, han sacado de contexto todo. Primero que no digo la palabra que dice ahí (…) Lo único que he hecho es enaltecer la carrera de Fernando, yo lo admiro por la carrera que tiene”, expresó con firmeza.

Porcella también dejó claro que su intención nunca fue referirse a la vida personal de su compañero de reparto, y menos aún exponerlo ante los medios o el público. “Siempre he hablado con admiración sobre él. Fernando ha sido una de las personas más profesionales que he conocido en este medio”, añadió.

Las declaraciones del actor mexicano, lejos de alimentar el fuego, parecieron dar por cerrado el tema. La respuesta de Colunga fue interpretada como una señal de respaldo a Porcella, y también como una lección sobre cómo afrontar con madurez y elegancia un momento incómodo, que en manos de otros podría haberse convertido en un enfrentamiento público.