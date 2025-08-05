Perú

‘Esto es Guerra’ regresó con Mathías Brivio: ¿Cuánto rating logró en su nueva etapa?

El programa regresó con un conductor histórico. Además, anunció la integración de una nueva presentadora, que formará dupla con Renzo Schuller.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Mathías Brivio regresó a la conducción de Esto Es Guerra. América TV

En la edición emitida el lunes 4 de agosto de 2025, ‘Esto es Guerra’ sorprendió con el retorno de figuras emblemáticas que formaron parte del reality hace seis años. Esta estrategia resultó clave no solo por la carga emotiva y la nostalgia, sino también porque permitió conectar con varios públicos, desde los seguidores históricos hasta nuevos televidentes.

De acuerdo con Kantar Ibope, el programa alcanzó un rating de 16.6 puntos y un share del 30.8%, con picos de hasta 21.2 puntos de rating en segmentos de hogares de Lima y otras seis ciudades durante la segunda media hora. Estas cifras reflejaron que más de un millón de espectadores se mantuvieron atentos a cada minuto de la competencia y a las novedades del formato.

Durante la transmisión, el público presenció el regreso de rostros conocidos como Mathías Brivio, Diego Chávarri, Kathy Sáenz, Renato Rossini Jr, Valentino y Gerardo Pe, quienes fueron presentados como parte del nuevo ciclo.

El estreno de temporada presentó
El estreno de temporada presentó el regreso de Mathías Brivio e históricos participantes. América TV

“Vuelvo al programa después de 6 años, me fui en diciembre del 2019 y es muy fuerte estar acá. En América empecé mi carrera y volver es un gustazo.‘Esto es Guerra’ me cambió la vida, así como cambió la vida de muchos. Estoy muy contento y vengo a cambiar absolutamente todo, desde esta noche será vuelta al origen”, afirmó el conductor durante su bienvenida el lunes 4 de agosto.

Productora de Esto es Guerra agradece sintonía

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTv, agradeció especialmente al público por su apoyo constante y por responder a la renovación del reality. “Estoy feliz y orgullosa por el buen programa de ayer, y agradecer al público por su respaldo. Cada vez que tenemos que competir damos lo mejor y el público nos devuelve con cariño y sintonía todos nuestros esfuerzos”, manifestó Ramírez del Villar.

El regreso de EEG incluye también modificaciones en sus secuencias y la expectativa de contenidos nuevos en cada emisión. Mariana Ramírez del Villar adelantó que la conducción vivirá otra gran sorpresa. Falta presentar a la nueva dupla de Renzo, que será anunciada en la emisión del 5 de agosto a las 7:30 p. m. por América Televisión.

Mathías Brivio regresó a la
Mathías Brivio regresó a la conduccicón de Esto es Guerra.

“Lo mejor está por venir, pues falta la pareja de Renzo en la conducción, hay ‘Esto es Guerra’ para rato. En esta temporada salimos para refrescar todas las secuencias que han tenido éxito durante todos estos años, pues estamos cumpliendo 13 años siendo líderes. Hemos tenido miles de historias ricas de amor, odio, éxitos y hay mucho más por explotar”, aseguró la directora de contenidos.

Esto es Guerra alcanzó un
Esto es Guerra alcanzó un rating de 16.6 puntos en su primer día de emisión. América TV

El formato de competencia, las historias personales y la dinámica equipo a equipo se mantienen como los pilares del programa, que ha construido una amplia comunidad de seguidores en sus 13 años de emisión.

Se refiere a Onelia Molina y Mario Irivarren

Respecto a la historia de Onelia Molina y Mario Irivarren, la directora se refirió al desarrollo de su romance dentro del show. “Ellos se han tomado su tiempo, la gente puede especular y decir miles de cosas; pero al final están juntos. Eso les ha pasado a muchas parejas del programa, a quienes les han puesto la cruz y al final, hasta tenemos hijos de los participantes, matrimonios, convivencias”, sostuvo Ramírez del Villar.

La pareja ha sido captada junta pese a asegurar que estaban distanciadas. Este lunes 4 de agosto, aparecieron en Esto es Guerra, evitando dar detalles sobre su vínculo. “Todas las decisiones que he tomado son las que he tomado yo, no por otras personas,por lo que sentía y consideraba que era lo correcto”, enfatizó Onelia cuando fue consultada al respecto.

Esto es Guerra regresó con
Esto es Guerra regresó con novedades este 4 de agosto. América TV

Temas Relacionados

Esto es GuerraMathías Brivioperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Dayanita llora en vivo y pide ayuda económica: “Me arrepiento... miren dónde estoy, arrinconada”

La humorista rompió en llanto durante una transmisión en vivo, donde mostró su nueva realidad y pidió apoyo económico tras mudarse a un circo en Chepén por dificultades financieras.

Dayanita llora en vivo y

Feriados en 2025: Estos son los descansos a nivel nacional que quedan en Perú, según el calendario oficial

Estas fechas son importantes, ya que si un trabajador labora y no se le concede un descanso sustitutorio, tiene derecho a una compensación económica equivalente al triple de su remuneración diaria

Feriados en 2025: Estos son

Cielo nublado y ráfagas: así estará el clima en Lima hoy 7 de agosto, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda a la ciudadanía mantenerse abrigada ante el descenso de temperaturas, especialmente en las primeras horas del día

Cielo nublado y ráfagas: así

Agenda de Dina Boluarte en Japón: presidenta se reunirá con el emperador Naruhito y el primer ministro Ishiba

El encuentro de la mandataria con el actual jefe de Estado nipón ocurrirá durante la madrugada del viernes 8 de agosto

Agenda de Dina Boluarte en

Tony Succar confiesa doloroso conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: “No saben lo que tuvimos que pasar”

El músico peruano afirmó que, tras un largo proceso de reconciliación, su madre y su esposa mantienen actualmente una buena relación.

Tony Succar confiesa doloroso conflicto
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció

“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció la derrota en el Congreso y responsabilizó al kirchnerismo por hacer “demagogia”

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositores a Javier Milei

18 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Casa del horror: son humanos los restos hallados dentro del plato de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre tras el efecto de las elecciones según los analistas que consulta el BCRA

INFOBAE AMÉRICA
Un pescador descubrió un tesoro

Un pescador descubrió un tesoro de hace 700 años extraordinariamente bien preservado

Crisis en Brasil: entre los aranceles y la tensión política por el juicio a Jair Bolsonaro

He visto cómo Rusia tortura a prisioneros de guerra

Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas y cuál es la fecha de inauguración

Indignación por la prisión domiciliaria de lujo de una de las imputadas por la megaestafa ganadera en Uruguay

TELESHOW
Batalla campal en un recital

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"

Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”