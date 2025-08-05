‘Esto es Guerra’ regresó con Mathías Brivio: ¿Cuánto rating logró en su nueva etapa?

Mathías Brivio regresó a la conducción de Esto Es Guerra. América TV

En la edición emitida el lunes 4 de agosto de 2025, ‘Esto es Guerra’ sorprendió con el retorno de figuras emblemáticas que formaron parte del reality hace seis años. Esta estrategia resultó clave no solo por la carga emotiva y la nostalgia, sino también porque permitió conectar con varios públicos, desde los seguidores históricos hasta nuevos televidentes.

De acuerdo con Kantar Ibope, el programa alcanzó un rating de 16.6 puntos y un share del 30.8%, con picos de hasta 21.2 puntos de rating en segmentos de hogares de Lima y otras seis ciudades durante la segunda media hora. Estas cifras reflejaron que más de un millón de espectadores se mantuvieron atentos a cada minuto de la competencia y a las novedades del formato.

Durante la transmisión, el público presenció el regreso de rostros conocidos como Mathías Brivio, Diego Chávarri, Kathy Sáenz, Renato Rossini Jr, Valentino y Gerardo Pe, quienes fueron presentados como parte del nuevo ciclo.

El estreno de temporada presentó el regreso de Mathías Brivio e históricos participantes. América TV

“Vuelvo al programa después de 6 años, me fui en diciembre del 2019 y es muy fuerte estar acá. En América empecé mi carrera y volver es un gustazo.‘Esto es Guerra’ me cambió la vida, así como cambió la vida de muchos. Estoy muy contento y vengo a cambiar absolutamente todo, desde esta noche será vuelta al origen”, afirmó el conductor durante su bienvenida el lunes 4 de agosto.

Productora de Esto es Guerra agradece sintonía

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTv, agradeció especialmente al público por su apoyo constante y por responder a la renovación del reality. “Estoy feliz y orgullosa por el buen programa de ayer, y agradecer al público por su respaldo. Cada vez que tenemos que competir damos lo mejor y el público nos devuelve con cariño y sintonía todos nuestros esfuerzos”, manifestó Ramírez del Villar.

El regreso de EEG incluye también modificaciones en sus secuencias y la expectativa de contenidos nuevos en cada emisión. Mariana Ramírez del Villar adelantó que la conducción vivirá otra gran sorpresa. Falta presentar a la nueva dupla de Renzo, que será anunciada en la emisión del 5 de agosto a las 7:30 p. m. por América Televisión.

Mathías Brivio regresó a la conduccicón de Esto es Guerra.

“Lo mejor está por venir, pues falta la pareja de Renzo en la conducción, hay ‘Esto es Guerra’ para rato. En esta temporada salimos para refrescar todas las secuencias que han tenido éxito durante todos estos años, pues estamos cumpliendo 13 años siendo líderes. Hemos tenido miles de historias ricas de amor, odio, éxitos y hay mucho más por explotar”, aseguró la directora de contenidos.

Esto es Guerra alcanzó un rating de 16.6 puntos en su primer día de emisión. América TV

El formato de competencia, las historias personales y la dinámica equipo a equipo se mantienen como los pilares del programa, que ha construido una amplia comunidad de seguidores en sus 13 años de emisión.

Se refiere a Onelia Molina y Mario Irivarren

Respecto a la historia de Onelia Molina y Mario Irivarren, la directora se refirió al desarrollo de su romance dentro del show. “Ellos se han tomado su tiempo, la gente puede especular y decir miles de cosas; pero al final están juntos. Eso les ha pasado a muchas parejas del programa, a quienes les han puesto la cruz y al final, hasta tenemos hijos de los participantes, matrimonios, convivencias”, sostuvo Ramírez del Villar.

La pareja ha sido captada junta pese a asegurar que estaban distanciadas. Este lunes 4 de agosto, aparecieron en Esto es Guerra, evitando dar detalles sobre su vínculo. “Todas las decisiones que he tomado son las que he tomado yo, no por otras personas,por lo que sentía y consideraba que era lo correcto”, enfatizó Onelia cuando fue consultada al respecto.

Esto es Guerra regresó con novedades este 4 de agosto. América TV