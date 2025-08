Emilia Drago y Diego Lombardi preparan documental de la Candelaria: “Que conozcan al Perú a través de Puno y su Virgen”

Emilia Drago transforma su fe en arte: documental sobre la Candelaria llega en 2025 con Diego Lombardi. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La actriz Emilia Drago ha encontrado en la danza no solo una forma de expresión artística, sino también un camino espiritual que la llevó a cumplir una promesa profundamente personal. Y no lo ha hecho sola: junto a su esposo, el también actor y director Diego Lombardi, ha decidido transformar esta experiencia íntima en un documental titulado “La promesa”, que narra su vivencia dentro de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno.

Todo comenzó hace tres años, cuando Emilia decidió participar como danzante en esta celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Lo hizo como parte de una promesa personal que no ha querido detallar públicamente, pero que marcó su vida.

“Este año se cumplen los tres años que debo bailar, y con eso completo mi promesa”, explicó la actriz. “Es algo muy íntimo, muy profundo para mí. Bailar en la Candelaria no solo ha sido un reto físico, ha sido una conexión con algo espiritual que nunca imaginé”, confesó.

Una historia que debe ser contada

Desde su primer año como danzante, la actriz sintió que debía contar esta experiencia. No con fines turísticos ni comerciales, sino desde el alma. “Yo quería que la gente entienda lo que realmente se vive en Puno. Hay sacrificio, devoción, lágrimas, cansancio… pero también hay una alegría única, una fuerza colectiva que te transforma”, relató.

Fue entonces cuando Diego Lombardi, su compañero de vida, decidió acompañarla también desde el rol de creador.

“La vi ensayar con tanto esfuerzo, vi cómo se emocionaba al entrar en la iglesia, cómo lloraba cuando bailaba frente a la Virgen… Y supe que ahí había una historia que merecía ser contada”, declaró el actor y director. “Como esposo, fue impactante verla tan conectada con algo que yo no conocía. Como artista, sentí que era un privilegio poder documentarlo”.

Así nació “La promesa”, un documental que ha venido gestándose a lo largo de tres años, acompañando el proceso completo de Emilia como parte de La ‘Morenada Poderosa Gran Chimú’ una de las comparsas más reconocidas del altiplano.

Con un equipo técnico reducido, pero comprometido, registraron no solo las danzas y ensayos, sino también los momentos más personales de Emilia: las dudas, el cansancio, las emociones al llegar a la iglesia o al compartir con sus compañeras de grupo.

“La gente a veces no sabe que muchas mujeres como yo, que no somos puneñas de nacimiento, también hacemos promesas y nos sumamos con total respeto”, indicó Emilia. “Aprendí que la danza es una forma de oración. Cada paso, cada movimiento, es una entrega”.

Diego, por su parte, destacó que no se trata de un proyecto familiar, sino de una propuesta cultural que busca visibilizar desde dentro la esencia de esta fiesta. “No queremos mostrar solo el colorido o los trajes, queremos que se entienda lo que hay detrás: la fe, la disciplina, la comunidad”, comentó. “Este no es un documental sobre Emilia, es un documental sobre miles de personas que, como ella, bailan para agradecer o pedir con el corazón”.

“La promesa” se encuentra en etapa de postproducción y espera estrenarse a inicios del próximo año. Ambos coinciden en que su mayor deseo es que el público valore la dimensión espiritual de la fiesta. “Puno no es solo folklore. Es identidad, es historia, es una forma de resistir y agradecer”, “Queremos que el mundo conozca al Perú a través de Puno y su Virgen”, dijo Emilia con firmeza.

La actriz también reflexionó sobre lo que ha significado este proceso para su crecimiento personal. “A veces uno cree que lo ha visto todo, pero llegar a Puno y vivir esto desde adentro te cambia. Te hace humilde. Te das cuenta de que somos pequeños frente a la fe del pueblo”, señaló.

Emilia y Diego también revelaron que en “La promesa” aparecerán sus hijas, aunque siempre han sido muy cuidadosos con su exposición pública. Esta vez harán una excepción, ya que el documental también aborda el tema de la maternidad y el legado cultural que se transmite a través de las generaciones. Emilia explicó que hablar de la Virgen de la Candelaria es hablar de la madre, del rol de madre que ella misma representa, y de cómo la promesa también se convierte en un símbolo de unión familiar.

Finalmente, Emilia agradeció el respaldo de su esposo durante estos tres años de compromiso: “Diego me apoyó desde el primer ensayo hasta el último viaje. Y ahora que lo hemos convertido en un proyecto juntos, siento que esta promesa no solo me ha transformado a mí, también ha fortalecido nuestra relación”.

Actualmente, la pareja se encuentra en proceso de conseguir financiamiento para completar la producción. Han postulado a fondos estatales y están abiertos al apoyo de empresas privadas, aunque reconocen que hablar de cultura en contextos comerciales puede ser difícil.

“Cuando uno habla de danza o de tradiciones, muchas puertas no se abren fácilmente”, confesó Emilia. Sin embargo, ambos mantienen la esperanza de llevar “La promesa” a festivales internacionales de cine y convertirla en una carta de presentación del Perú ante el mundo.

“VÍVELO CONMIGO: Danza, Música y Peruanidad”

Más allá del documental, el proyecto ha dado origen a una propuesta escénica titulada “Vívelo conmigo”, un espectáculo de danza, música y peruanidad que se estrenará los días 1, 2 y 3 de agosto.

En esta obra, Emilia fusiona su camino personal con su amor por el folclore. La narrativa gira en torno a una mujer que ha perdido su identidad y es guiada por un personaje andino, ‘el Kusillo’, en un viaje a su pasado a través de las danzas peruanas. La propuesta incluye más de 50 bailarines en escena, músicos en vivo y coreografías que representan distintas regiones del país, desde la costa hasta la Amazonía.

Este show no es un unipersonal, pero la actriz sí se pone al centro de la historia, compartiendo momentos íntimos de su infancia, adolescencia y su crecimiento como artista. Para ella, esta producción representa una evolución natural en su carrera, que ahora busca combinar la actuación con la difusión activa del patrimonio cultural del Perú.

