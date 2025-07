Peruano conmueve en show de Lucho Mellera y se vuelve embajador viral de Pompompurin: “Tengo derecho a comprar mis muñequitos”

Fan peruano de Pompompurin arrasa en redes tras confesión en show de Lucho Mellera: “Es mi pasión”. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Durante su paso por Lima, el comediante argentino Lucho Mellera protagonizó uno de los momentos más insólitos y entrañables de su gira. En pleno show, una conversación espontánea con una pareja del público desató carcajadas, pero también tocó una fibra muy especial entre los asistentes y en redes sociales.

Todo surgió cuando el humorista se topó con una historia que parecía una simple anécdota doméstica, pero terminó volviendo viral a un peruano fanático de Pompompurin, el adorable perrito amarillo del universo Sanrio y amigo de Hello Kitty.

En medio de su rutina, Lucho notó la complicidad entre una mujer y su esposo en las primeras filas y decidió interactuar con ellos. Fue entonces cuando la fémina reveló lo que, en apariencia, era una curiosidad inofensiva: su esposo había participado recientemente en un sorteo virtual... y lo había ganado. El premio, nada menos que diez productos oficiales de Pompompurin. Pero lo que sorprendió no fue el hecho de haber ganado, sino que los artículos no eran para su hijo, sino para él mismo.

“Yo no soy alcohólico, solo amo a Pompompurin”: peruano es sensación y símbolo viral de ternura. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Lo defendió

“Él me trajo (al show), entró a la habitación y lo escucho en una videollamada. Yo pensé que era una reunión de trabajo. De pronto escucho que dicen ‘el ganador es Beto’ y ahí me doy cuenta de que estaba celebrando porque había ganado un sorteo”, contó la mujer. Ante la risa del público, agregó: “Y yo le pregunté: ‘¿Y eso es para nuestro hijo?’, y me dice: ‘No, es para mí, me encanta Pompompurin’”.

La revelación arrancó carcajadas, pero Lucho Mellera no se sumó al tono burlesco. Al contrario, se interesó por la historia y pidió hablar directamente con el protagonista. El esposo, lejos de incomodarse, defendió su fanatismo con total honestidad y soltó una frase que rápidamente captó la atención de todos:

“Me esfuerzo mucho por esta familia. No soy alcohólico, no soy drogadicto, no soy apostador. Tengo derecho a comprar mis muñequitos de Pompompurin”. La ovación fue inmediata para el señor de nombre Beto.

“Yo no soy alcohólico, solo amo a Pompompurin”: peruano es sensación y símbolo viral de ternura. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Con agilidad cómica, el comediante transformó el momento en uno de los más comentados de su presentación. “Esto parece sacado de los dibujitos de Pompompurin: ‘yo no soy alcohólico, yo no soy violento’”, bromeó, provocando aún más risas, pero dejando en claro que el mensaje detrás iba más allá del humor. En vez de ridiculizarlo, Lucho Mellera lo respaldó con fuerza y ternura, convirtiéndolo en un símbolo de autenticidad.

“Yo no soy alcohólico, solo amo a Pompompurin”: peruano es sensación y símbolo viral de ternura. Infobae Perú / Captura: TikTok.

El público celebró la espontaneidad del momento, pero fue cuando se reveló un detalle adicional que el asunto tomó un giro aún más inesperado: el fanático de Pompompurin era nada menos que director de un colegio. Su esposa compartió ese dato con un dejo de ironía, pero Lucho reaccionó con una defensa aún más firme: “¿Y qué tiene que ver? ¿Qué te importa a vos? ¡Si quiere ir con su Pompompurin que lo haga!”.

Y en una de las frases más aplaudidas de la noche, Mellera cerró con una reflexión tan graciosa como profunda: “Amiga, tenés al lado a una persona saludable, que trabaja, que te hizo compañía, con quien tenés un hijo, y le gusta Pompompurin… y le gustás vos también. Y Pompompurin jamás se burlaría de él porque él gusta de vos”, dijo el argentino, mientras el público aplaudió de pie y el momento quedó grabado no solo en video, sino también en la memoria de todos los presentes.

“Yo no soy alcohólico, solo amo a Pompompurin”: peruano es sensación y símbolo viral de ternura. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Peruano se hizo viral por ser fan número uno de Pompompurin

La secuencia fue subida a redes sociales, donde no tardó en explotar. Miles de usuarios compartieron el video y muchos comenzaron a llamar al protagonista “el embajador peruano de Pompompurin”, destacando su ternura, autenticidad y la valentía de mostrarse tal cual es.

En tiempos donde el juicio social está siempre al acecho, su declaración simple, pero honesta, tocó corazones. “No te separes —bromeó Mellera al final—, porque si no van a quedar cinco productos de Pompompurin para cada uno… y no es lo mismo cinco que diez, amigo”.

El clip continúa acumulando reproducciones en TikTok, Instagram y Twitter, y ha traspasado fronteras. Lo que comenzó como un momento de stand-up se transformó en una lección sobre respeto, identidad y el valor de las pequeñas pasiones. Pompompurin tiene, sin duda, a un nuevo representante en Perú. Y a juzgar por la reacción del público, este embajador tiene el respaldo de miles.

“Yo no soy alcohólico, solo amo a Pompompurin”: peruano es sensación y símbolo viral de ternura. Infobae Perú / Captura: TikTok.