Michelle Soifer exige a Bruno Agostini que le pida disculpas luego de confesar su romance: “No lo tengo bloqueado, me puede llamar”

Michelle Soifer exige a Bruno Agostini que le pida disculpas luego de confesar su romance. Latina.

Michelle Soifer volvió a pronunciarse tras las declaraciones de Bruno Agostini en ‘El Valor de la Verdad’, donde el modelo español confesó haber mantenido una relación clandestina con la artista mientras ella aún estaba vinculada públicamente con Erick Sabater.

Soifer aprovechó su programa ‘Ponte en la Cola’ para responder y exigir respeto, subrayando la importancia de mantener la discreción sobre aspectos privados, especialmente cuando existen vínculos de amistad.

“Una persona no puede salir a hablar cosas tan íntimas, sobre todo cuando hay un cariño y una amistad. No comparto y no sé qué lo llevó a tomar esa decisión de contar esas cosas después de tantos años”, manifestó Michelle Soifer, visiblemente incómoda por la exposición mediática de un romance que había permanecido en reserva.

La cantante sostuvo que el paso del tiempo no justifica la decisión de hacer públicas esas experiencias personales, menos aún cuando involucran a terceros que ya han dejado atrás esa etapa de sus vidas.

No ha recibido disculpas de Bruno Agostini

Michelle recalcó que, hasta el momento, Bruno Agostini no se ha disculpado con ella por divulgar detalles de un amorío que se mantuvo en secreto durante años.

“A Bruno no lo tengo bloqueado, pero no se ha pronunciado, no me ha escrito a decirme: ‘Michi, discúlpame’ porque él no sabe en qué posición estoy yo”, señaló.

Soifer afirmó que, aunque estaría dispuesta a aceptar unas disculpas, considera inapropiado que alguien ventile públicamente aspectos de una amistad que fue importante en su vida.

“Aceptaría unas disculpas. Me parece apropiado, pero yo jamás me porté mal, y tampoco me sentaría a dar detalles de lo que fue una bonita amistad, no lo haría porque estaría involucrando a más personas”, declaró la cantante.

Michelle Soifer exige a Bruno Agostini que le pida disculpas luego de confesar su romance. Captura de TV - Ponte en la Cola

Erick Sabater no debe involucrarse

Consultada sobre la posible intervención de su expareja Erick Sabater, Michelle Soifer aclaró que prefiere mantenerlo al margen del tema. Sin embargo, reconoció que, ante las consultas de la prensa, el modelo no dudará en pronunciarse.

“Es un tema mío. No le compete a él hablar ningún tipo de cosas. Cuando vi que habló otra persona, que es el ex, habló diferentes cosas y ni siquiera respondí. No viene al caso tener que mencionar a terceras personas”, indicó Soifer, quien pidió a los involucrados no alentar la controversia.

Advirtió que, si bien el exmodelo podría opinar, la discusión pertenece solo a quienes formaron parte de los hechos. “Van a sentarse a hablar muy felices a seguir alargando esto. Señores, ya pasó más de 10 años, yo creo que ya”, concluyó, pidiendo dejar atrás los episodios del pasado.

Bruno Agostini revela que tuvo romance con Michelle Soifer cuando estaba con Erick Sabater.

La versión de Bruno Agostini

En su reciente paso por ‘El Valor de la Verdad’, Bruno Agostini sorprendió al detallar el vínculo sentimental que tuvo con Michelle Soifer, asegurando que el inicio de la relación ocurrió mientras la cantante y Erick Sabater atravesaban una crisis de pareja.

Según Agostini, su acercamiento con Soifer se desarrolló de manera natural durante un periodo de dificultades sentimentales de ella con su pareja. “Discutían y se notaba que no estaban bien. Estuvieron bastante tiempo así”, afirmó Agostini, señalando que fue en esos momentos cuando se convirtió en un apoyo emocional para la exchica reality.

Bruno insistió en que su motivación no fue dañar a Sabater, con quien nunca tuvo una relación de amistad cercana.

“No lo c** porque no éramos muy amigos. No tiene nada que ver conmigo. Tuvimos una pelea en televisión, incluso. Lleva 30 minutos hablando pestes de mí”, remarcó, dejando claro que no sentía compromiso de lealtad hacia el modelo dominicano.

Sumó que el conflicto personal con Sabater contribuyó a su decisión de involucrarse más con Soifer.

Bruno Agostini sin culpas con Erick Sabater

El modelo español también reconoció que las diferencias con Erick Sabater y el deterioro de la relación entre este y Soifer facilitaron el vínculo sentimental. “Yo sabía que la relación con Michelle estaba mal. Entonces, claro, medio enemigo, mi mejor amiga… lo vas entendiendo ahora”, comentó con tono irónico en el programa de Beto Ortiz.

La nueva exposición mediática sobre estos hechos, ocurridos hace más de una década, vuelve a poner en debate los límites entre lo privado y lo público dentro de la farándula nacional. Michelle Soifer, por su parte, se mantiene firme en su pedido de respeto y exige que Agostini le pida disculpas por ventilar aspectos de su vida personal sin consentimiento.

Bruno Agostini sorprende con confesión sobre Milett Figueroa y Pablo Heredia en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV