Beto Ortiz  admite que es el “sugar daddy” en sus viajes: “El que paga todo y nunca aparece en las fotos”

Fiel a su estilo, Beto Ortiz no tuvo mayores problemas en realizar una confesión que muchos calificaron como provocadora. Durante un reciente programa, el conductor reveló que cuando viaja con amistades adopta el papel de “sugar daddy”, es decir, se encarga de cubrir todos los gastos, pero evita aparecer en las fotografías.

La declaración fue hecha con humor, pero su frase sobre “ser el que paga todo y no sale en la foto” rápidamente generó repercusión en redes sociales. Usuarios y figuras del espectáculo debatieron sobre el trasfondo de su afirmación y el mensaje que transmite.

La frase que sorprendió al público

El presentador no midió palabras al describir su papel durante los viajes que realiza con amigos o cercanos. “Yo soy el que paga todo, el que se hace cargo de cada cuenta, pero no salgo en ninguna foto”, expresó con ironía en el pódcast de Magaly Medina. La confesión fue acompañada de un gesto de resignación que provocó risas en el set.

Sin embargo, muchos espectadores interpretaron la frase como una autodescripción de “sugar daddy”, un término asociado a hombres que solventan lujos o experiencias de personas más jóvenes.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y análisis, apenas terminó el programa. Mientras algunos tomaron la declaración como una broma más del estilo irreverente de Ortiz, otros cuestionaron que normalizara un concepto vinculado a relaciones desiguales. La frase “el que paga todo y no aparece” fue replicada cientos de veces en pocas horas, convirtiéndose en tendencia.

El contexto de la confesión

Ortiz ofreció su polémica declaración al relatar anécdotas de viajes realizados al extranjero con amigos cercanos. Explicó que suele ser quien asume los costos de vuelos, hospedajes y actividades. “A mí me gusta que la gente que quiero se divierta. Yo me encargo de todo y ellos disfrutan. Así soy”, comentó con naturalidad.

El conductor aseguró que su ausencia en las imágenes no es casual, sino parte de su estilo personal. “Prefiero no aparecer en las fotos. Que se vean ellos, yo me quedo atrás”, añadió. Su explicación buscó restarle dramatismo al comentario inicial, aunque esto no detuvo las críticas. Algunos panelistas intentaron suavizar la situación, pero la etiqueta de “sugar daddy” ya había quedado instalada en la conversación.

Las reacciones en redes y en el espectáculo

La confesión se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Usuarios en plataformas digitales se dividieron entre quienes defendieron a Ortiz por su sinceridad y quienes lo cuestionaron por trivializar una figura polémica. “Decir que eres sugar daddy no es gracioso”, escribió un internauta, mientras otros consideraban que todo formaba parte de su conocido sentido del humor.

Algunos recordaron que Beto Ortiz suele hacer comentarios provocadores para desatar conversación, mientras otros advirtieron que frases de ese tipo pueden reforzar estereotipos. El debate trascendió lo anecdótico y derivó en discusiones sobre el uso de términos anglosajones asociados a relaciones basadas en dinero.

La viralización fue tal que el propio conductor se convirtió en tendencia. Memes, videos y mensajes multiplicaron el alcance de su declaración. Aunque Ortiz no ofreció mayores aclaraciones, cada palabra de su confesión seguía siendo analizada por sus seguidores y detractores.

Beto Ortiz y su estilo sin filtros

No es la primera vez que el periodista protagoniza titulares por comentarios controvertidos. Su estilo directo y provocador lo ha llevado a enfrentarse a críticas en el pasado. En esta ocasión, el hecho de asociarse con el término “sugar daddy” despertó una ola de opiniones que lo pusieron en el foco nuevamente.

Ortiz defendió su manera de expresarse argumentando que simplemente compartió una parte de su vida cotidiana. “Siempre he sido el que organiza y financia los viajes con mis amigos. No veo por qué debería ser un secreto”, habría dicho a su círculo cercano. Para algunos, se trató de un gesto de generosidad; para otros, un símbolo de desigualdad.

Su trayectoria mediática está marcada por declaraciones que dividen opiniones. Este nuevo episodio solo reforzó la percepción de que el conductor no teme a la controversia. Cada palabra suya es capaz de generar titulares y encender debates en redes sociales. Su comentario sobre pagar todo sin aparecer en las fotos se sumó a esa larga lista de frases que lo definen.