Ganador de ‘Yo Soy’, Jonatan Angles, denuncia acoso durante concierto: “No me gusta que me toquen sin mi permiso”. Video: TikTok Jonatan Angles

Jonatan Angles, cantante e imitador que ganó el programa ‘Yo Soy’ en el año 2016 gracias a su interpretación de Mario ‘El Pájaro’ Gómez, hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales luego de vivir una experiencia incómoda en pleno show. El artista compartió un video en TikTok en el que se puede ver cómo un grupo de mujeres del público lo tocó de manera inapropiada mientras ofrecía una presentación en vivo.

En las imágenes difundidas por el mismo intérprete, se observa cómo Angles se acerca a los asistentes, como parte del desarrollo habitual de su espectáculo. Sin embargo, lo que debía ser una interacción amigable se tornó en una situación desagradable cuando varias asistentes comenzaron a tocarlo por la espalda, sin su autorización.

El cantante, visiblemente incómodo, intenta mantener la compostura, aunque su rostro refleja molestia. A pesar de eso, las mujeres persisten y lo tocan incluso en zonas íntimas, hasta que un miembro del equipo de seguridad interviene.

El episodio no pasó desapercibido para Jonatan, quien escribió un mensaje claro y directo a sus seguidores: “A mí tampoco me gusta que me toquen sin mi permiso. Nunca digo nada porque no quiero que piensen que soy creído. Simplemente, me alejo”, comentó, haciendo hincapié en la importancia del respeto sin importar el género del artista.

Ganador de ‘Yo Soy’, Jonatan Angles, muestra el momento en el que sufre tocamientos indebidos. Video: TikTok Jonatan Angles

Además, agradeció a la persona del equipo de seguridad que acudió a ayudarlo en medio del incidente: “Gracias al seguridad por poner la mano”, expresó, dejando claro que lo sucedido no fue exagerado ni parte del show, sino una falta grave de límites por parte del público.

La reacción del público y las muestras de apoyo al ganador de ‘Yo Soy’

El video publicado por Angles no tardó en viralizarse y generar una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios mostraron su indignación por lo ocurrido y respaldaron la decisión del cantante de hacer pública la situación. “¿Qué les pasa a esas mujeres? Si fuera al revés estarían indignadas”, escribió una fan. Otro comentario destacó la valentía del artista: “Me parece muy bueno que lo pongas en evidencia, el respeto nunca debe faltar”.

La mayoría coincidió en que este tipo de comportamientos deben erradicarse, independientemente del género. En otro video publicado por Jonatan desde un ángulo diferente, reiteró su posición: “Cosas que no debían de volver a ocurrir ni en hombre ni en mujer”, dijo, subrayando que el respeto debe ser igualitario y no depender del contexto ni de los roles tradicionales.

Los usuarios también expresaron su descontento hacia la normalización de este tipo de conductas. “Mucha gente no lo entiende y realmente piensa que hacerlo con un hombre es gracioso y con una mujer es imperdonable. Pero se pide igualdad, así que estas cosas no deberían pasar. El respeto no conoce género”, escribió uno de los seguidores.

Incluso, varios internautas exigieron acción por parte de las autoridades, basándose en otros casos recientes, como el de Korina Rivadeneira: “Bueno, ya tienen los rostros. A ver autoridades… hagan su trabajo”, fue uno de los mensajes que reflejaron la preocupación por la falta de consecuencias ante este tipo de situaciones.

El caso de Korina Rivadeneira: un antecedente que marcó un precedente

El incidente que vivió Jonatan Angles se da en medio del caso que vivió hace unos días la actriz y modelo Korina Rivadeneira, quien fue víctima de tocamientos indebidos durante una función del espectáculo ‘Dioses del Circo’ en Santiago de Surco. La venezolana fue invitada a participar de una coreografía en el escenario, pero uno de los bailarines cruzó todos los límites al tocarla de forma inapropiada frente al público.

Rivadeneira reaccionó con firmeza, se apartó del bailarín y abandonó el lugar visiblemente afectada. La denuncia pública que hizo posteriormente tuvo un gran impacto: “Se sobrepasó conmigo”, declaró. Además, dejó una reflexión que hoy cobra relevancia: “El respeto es un derecho que jamás debería ser negociado”.

A diferencia de muchos otros casos, la reacción de las autoridades y de la producción fue inmediata. El bailarín fue separado y se rescindió su contrato, mientras que la Municipalidad de Santiago de Surco canceló de forma definitiva el show. La actriz también presentó una denuncia formal por delito contra la libertad sexual, lo que activó el protocolo correspondiente.

La presión pública, el respaldo de su entorno y la intervención de los medios contribuyeron a que no se minimice lo ocurrido. “No voy a permitir que esto pase como si no hubiera pasado nada. Esto es un acto repugnante”, dijo su esposo Mario Hart, quien se mostró firme en su apoyo.

Ganador de 'Yo Soy', Jonatan Angles, cuestiona comentario de usuaria y recibe apoyo de seguidores.

La decisión de Jonatan Angles de visibilizar lo que vivió en el escenario no solo busca poner límites, sino también abrir un debate sobre la forma en que el público se relaciona con los artistas. A menudo se romantizan o minimizan estas situaciones cuando el afectado es un hombre, pero el cantante dejó en claro que ese tipo de conducta no debe ser normalizada ni tolerada bajo ninguna circunstancia.

Ambos casos, el de Jonatan y el de Korina, comparten un mismo mensaje: el respeto no debe tener excepciones. Tanto hombres como mujeres tienen derecho a sentirse seguros durante sus presentaciones o participaciones públicas.