Magaly Medina cuestiona actitud de Nicola Porcella frente a críticas en México por su actuación: “Hay que tomarla con humildad”

Magaly Medina cuestiona actitud de Nicola Porcella frente a críticas en México.

En medio del éxito y la exposición internacional que vive Nicola Porcella en México, no todo es aplauso ni celebración. Si bien su popularidad ha crecido notablemente tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y proyectos televisivos del país azteca, el peruano también ha empezado a recibir un nuevo tipo de atención: la crítica.

Comentarios sobre su desempeño como actor, sus apariciones mediáticas y hasta su manera de responder a los cuestionamientos han generado debate tanto en redes sociales como en medios. En este contexto, Magaly Medina decidió tomar la palabra y dirigirse directamente al ex chico reality, con un mensaje que buscó ser tan firme como constructivo.

Durante la última edición de Magaly TV, La Firme, este 23 de julio, la conductora se refirió con claridad a la actitud que Nicola Porcella ha mostrado en las últimas semanas frente a ciertos comentarios negativos en su contra. Y si bien reconoció el cariño que el público mexicano le ha demostrado al modelo y actor, no dudó en lanzar una advertencia cargada de experiencia y realidad mediática.

“Nicola que sigue siendo tan amigo de Wendy siempre se apoya en ello, hasta para defenderse se apoya en ella y ella lo defiende y mantiene la posición de él”, expresó Magaly, haciendo referencia a la relación cercana que Porcella mantiene con Wendy Guevara, la influencer trans que se ha convertido en una figura clave dentro del entorno mexicano.

La periodista dejó entrever que si bien tener un respaldo sólido en el medio es positivo, depender demasiado de esa red de apoyo podría debilitar la percepción del público sobre su autonomía como figura pública.

Pero el punto más relevante llegó cuando Magaly Medina se detuvo a reflexionar sobre la manera en la que Nicola está enfrentando la crítica. En sus palabras, más que una defensa, hacía falta humildad: “Yo creo que tiene que tomar las críticas con más humildad. Nicola Porcella se ha abierto camino haciéndose querer por el público mexicano, que es muy difícil. Le han dado oportunidades y las oportunidades no se desperdician, sobre todo…”

Magaly Medina le hace fuerte recomendación a Nicola Porcella

La frase quedó suspendida en el aire, mientras en pantalla se mostraban fragmentos de videos en los que se veía al peruano respondiendo a cuestionamientos con cierto tono de confrontación. Para Magaly, esa no es la actitud que un artista en construcción debe asumir.

Y lo dijo sin rodeos: “No salgas al frente a pechar al que te critica. No. Está bien que la gente critique, está bien que la gente elogie. No siempre vamos a querer recibir solamente una marea de halagos. No, de eso no se vive.”

En esa línea, recordó que los artistas —sobre todo los más exitosos— aprenden y se fortalecen gracias a la mezcla de emociones que despiertan. Que tanto el elogio como el rechazo forman parte del proceso, y que quien se dedica al mundo del espectáculo debe estar preparado para transitar ese vaivén sin perder el equilibrio emocional ni profesional.

Magaly Medina cuestiona talento actoral de Nicola Porcella tras críticas en México: “La actuación no es algo que debas improvisar”.

“Recibimos elogios, halagos, pero es mejor más escuchar lo que dicen de un mal que lo que hacemos bien, porque aprendemos más. Y ojalá él lo tome mejor, lo tome con más humildad, porque creo que la crítica hay que tomarla así, con bastante humildad”, insistió, marcando una línea clara entre el ego y la evolución.

Para Magaly, hay una clave que Nicola no debe olvidar: centrarse en sí mismo, en su crecimiento como actor, como persona, como profesional. Y esa reflexión, cargada de experiencia, no fue un ataque, sino un llamado de atención para que el ex chico reality pueda sostener el impulso que ha logrado en el competitivo mercado mexicano.

